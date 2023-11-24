فيرستابن: لا أمانع ضم هاميلتون إلى ريد بول لكن هذا لن يحدث

أعرب بطل العالم لسباقات فورمولا وان الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول عن رفضه للشائعات التي تتحدث عن إمكانية انتقال منافسه وبطل العالم السابق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس.

وقال فيرستابن المتوّج بلقبه الثالث هذا الموسم رداً على الخبر “هذا لن يحدث.. ليس هناك فائدة من اختلاق القصص إذا لن يحدث ذلك”.

وأضاف فيرستابن “لا أمانع، لكن هذا لا يهم. لا أريد أن أضع الأمر بشكل خاص على لويس. هناك الكثير من السائقين العظماء وفي بعض الأحيان لا تسير الأمور على هذا النحو”.

وكانت وسائل اعلام بريطانية قد نقلت عن مدير فريق ريد بول كريستيان هورنر قوله إن مديري أعمال هاميلتون الفائز بلقب بطولة العالم 7 مرات تواصلوا معه عدة مرات، وإنهم استفسروا في وقت سابق من هذا العام حول ما إذا كان هناك أي اهتمام بضمه.

هاميلتون يريد منافسة فيرستابن

في المقابل، استغرب هاميلتون المزاعم التي ساقها هورنر وقال: “لا أعرف حقاً من أين أتت هذه القصة.. أعلم أن الرسالة جاءت من كريستيان، لكني لا أفهم ما الذي كان يتحدّث عنه. لم يتحدّث معه أحد من فريقي، على حد علمي. لم أتصل بكريستيان منذ سنوات”.

ولا ينفي هاميلتون رغبته بالحصول على سيارة تمتلك مواصفات تقنية تمكنه من منافسة فيرستابن على لقب بطولة العالم في الموسم المقبل وقال “نعم، بنسبة 100%، سأكون سعيداً جداً بالتنافس ضده على متن سيارة متساوية”.

وأضاف: “من وجهة نظري، أعتقد أن الانتقال من سيارة ليست رائعة إلى سيارة تحقق الانتصارات، هذا ليس الحلم، بل الحلم هو أن نبدأ من حيث نحن (مرسيدس) ثم نتقدّم لتحقيق الفوز. ولهذا السبب بقيت في مرسيدس”.

وتختتم بطولة العالم لسباقات فورمولا وان الأحد بسباق جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس، حيث يسعى فيرستابن لتعزيز رقمه القياسي للانتصارات في موسم واحد، ورفعه لـ 19 في 22 جائزة كبرى هذا العام.

كما يطمح لإضافة انتصاره الـ 54 في مسيرته ليفض الشراكة مع سائق ريد بول السابق بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل، والانفراد بالمركز الثالث في سجل الأرقام القياسية خلف هاميلتون (103 انتصارات) والأسطورة الألماني ميكايل شوماخر (91 انتصاراً).