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فورمولا وان.. مدريد تستضيف سباق جائزة إسبانيا الكبرى

سيُساهم الاتفاق بين IFEMA MADRID وفورمولا وان في تعزيز مكانة مدريد كوجهة عالمية رئيسية للرياضة والترفيه، ويُتوقع أن يُخلق 8,200 وظيفة جديدة ويُدرّ 450 مليون يورو سنويًا.

فريق التحرير by فريق التحرير
فورمولا وان

في خطوة تاريخية، أعلنت IFEMA MADRID وفورمولا وان عن اتفاقية تمنح مدريد حق استضافة سباق جائزة اسبانيا الكبرى بدءًا من عام 2026.

يُعد هذا الحدث إنجازًا هائلًا لمدريد، حيث سيُقام السباق على حلبة جديدة مصممة خصيصًا لهذا الغرض في منطقة Valdebebas.

ستُقام فعاليات السباق على مدار 10 سنوات، ممّا يُشكل دفعة قوية للاقتصاد المحلي، ويُتوقع أن يُخلق 8,200 وظيفة جديدة ويُدرّ 450 مليون يورو سنويًا.

فورمولا وان

تتميز مدريد بموقعها المثالي لاستضافة مثل هذا الحدث الكبير، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة وشبكة نقل فعالة، بالإضافة إلى تنوعها الثقافي ووفرة المعالم السياحية.

يُعد هذا الاتفاق علامة فارقة في تاريخ رياضة السيارات في إسبانيا، وسيُساهم في تعزيز مكانة مدريد كوجهة عالمية رئيسية للرياضة والترفيه.

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية للاتفاق الفورمولا وان:

  • تاريخ بدء السباق: 2026
  • مدة الاتفاقية: 10 سنوات
  • موقع الحلبة: منطقة Valdebebas
  • التأثير الاقتصادي: 8,200 وظيفة جديدة و 450 مليون يورو سنويًا
  • مميزات مدريد: موقع مثالي، بنية تحتية متطورة، تنوع ثقافي، وفرة المعالم السياحية
  • أهمية الاتفاق: علامة فارقة في تاريخ رياضة السيارات في إسبانيا، وتعزيز مكانة مدريد كوجهة عالمية
Pricing details of Huawei’s Mate 60 Pro smartphones are seen on smartphones displayed at a Huawei store in Shanghai, China September 8, 2023. REUTERS/Aly Song
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...