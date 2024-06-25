عائلة مايكل شوماخر تتعرض لابتزاز بالملايين

قال ممثلو الادعاء في مدينة فوبرتال الألمانية إنهم يحققون في قضية ابتزاز ضد شخصين على الأقل متهمين بمحاولة ابتزاز أموال من عائلة أسطورة الفورمولا 1 الألماني مايكل شوماخر.

وقال ممثلو الادعاء الألمان إن المجرمين حاولوا ابتزاز عائلة مايكل شوماخر، ويُزعم أنهم طالبوا بملايين الدولارات لالتزام الصمت حيال معلومات خاصة بالحالة الصحية لشوماخر لا ترغب العائلة بنشرها.

وتم اعتقال شخصين للاشتباه في محاولتهما ابتزاز “على حساب أحد المشاهير”. وأكد ممثلو الادعاء في فوبرتال تقارير إعلامية عن استهداف عائلة شوماخر.

ووفقاً للمدعين العامين، أخبر المشتبه بهم موظفي العائلة أن لديهم معلومات لا ترغب عائلة شوماخر في الكشف عنها علناً.

وقال ممثلو الادعاء عن القضية : “لقد طالب المبتزون بدفع الملايين من أجل منع نشر البيانات على شبكة الإنترنت المظلمة”. “وكدليل على أنهم يمتلكون بالفعل الملفات المعنية، أرسل المبتزون ملفات فردية إلى العائلة”.

واستخدم المحققون “وسائل تقنية” للتأكد من أن المبتزين كانوا يعملون من مدينة فوبرتال في غرب ألمانيا. وتولى المدعون العامون في فوبرتال القضية من زملائهم في كاسل عندما أصبح ذلك واضحاً، قبل يوم واحد من اعتقال المشتبه بهم.

والمشتبه بهما هما أب وابنه يبلغان من العمر 53 و30 عاماً على التوالي، وكانا بالفعل في حالة إطلاق سراح مشروط لارتكاب جريمة أخرى. وحتى يوم الاثنين، كانا رهن الاعتقال على ذمة التحقيق بعد أن تم القبض عليهما في 19 حزيران / يونيو.

وقال ممثلو الادعاء: “تم تفتيش ثمانية عقارات، بما في ذلك أماكن الإقامة الرئيسية للمشتبه بهما، والمساكن الثانوية، ومكان عمل الرجل الأكبر سناً”.

ويمكن أن يواجه المتهمان غرامة أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا تمت محاكمتهما وإدانتهما، لكن المدعين قالوا إن “التحقيقات الموسعة” مستمرة.

وقد تعرض شوماخر، الذي كان حتى وقت قريب سائق الفورمولا 1 الأكثر نجاحاً على الإطلاق، لإصابات خطيرة في الجمجمة في حادث تزلج في عام 2013. وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة عن حالة السائق البالغ من العمر 55 عاماً ليست واضحة، إلا أنه لم يظهر علناً ​​منذ ذلك الحين. وقد ناشدت عائلته مراراً وتكراراً الحفاظ على الخصوصية.