ضربة لريد بول برحيل أدريان نيوي أحد أنجح مصممي السيارات في فورمولا 1

تلقى فريق ريد بول المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ضربة اليوم الأربعاء بعدما أعلن أن أدريان نيوي المدير التقني للفريق وأحد أنجح مصممي السيارات في فورمولا 1 على مر العصور سيغادر في 2025 بعد 19 عاماً مع الفريق.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية وموقع أوتو موتور أوند سبورت الألماني قد كشفا الشهر الماضي أن البريطاني أبلغ ريد بول برغبته في الرحيل بعد مزاعم بشأن رئيس الفريق كريستيان هورنر.

وتمت تبرئة هورنر في شباط / فبراير الماضي من مزاعم سوء التصرف مع موظفة. واستأنفت الموظفة ضد هذا القرار.

وقال نيوي في بيان “على مدى ما يقرب من عقدين كان شرفا عظيما لي أن ألعب دورا رئيسيا في تطور ريد بول من فريق جديد إلى حاصد للألقاب. ومع ذلك، أشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة لتسليم الراية لآخرين والبحث عن تحديات جديدة لنفسي”.

وحققت السيارات التي صممها نيوي 25 لقباً للسائقين والصانعين مع فرق وليامز ومكلارين وريد بول. وكانت سيارة 2023 الأكثر هيمنة في تاريخ الرياضة إذ حصدت 21 انتصاراً من 22 سباقاً.

وقال ريد بول إن نيوي (65 عاماً) سيتخلى عن مهام التصميم في فورمولا 1 لكنه سيواصل حضور سباقات محددة حتى نهاية الموسم الحالي.

وخلال عقود من العمل في فورمولا 1 كان نيوي محط أنظار الفرق الكبرى دائماً.

وربطت تكهنات فيراري، الذي سينضم إليه بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون الموسم المقبل، وأستون مارتن كوجهتين محتملتين في المستقبل لنيوي.

وقال هورنر “كل لحظاتنا العظيمة في الأعوام العشرين الماضية تحققت مع أدريان على الدفة الفنية. لقد ساعدتنا رؤيته وتألقه على تحقيق 13 لقباً في 20 موسماً. بالنسبة لي، عندما انضم أدريان إلى ريد بول، كان بالفعل مصمماً نجماً. وبعد عقدين من الزمن و13 بطولة يغادر كأسطورة حقيقية”.

وغازلت مرسيدس ماكس فرستابن سائق ريد بول علانية كبديل محتمل لهاميلتون في 2025.

وسينهي فريق ريد بول شراكته مع هوندا في نهاية الموسم المقبل وسيصنع محركه الخاص بدعم من فورد.

وتجبر بنود التعاقدات عادة موظفين بارزين مثل نيوي على عدم الانتقال مباشرة لفرق منافسة مما يعني أنه لن يكون متاحاً على الفور وربما يقرر التقاعد في نهاية المطاف.

ويواجه ريد بول بعض المتاعب منذ ما قبل بداية الموسم مع تسليط الضوء على هورنر ووجود مشاكل مع يوس فرستابن والد ماكس فرستابن ومستشار رياضة السيارات في الفريق هيلموت ماركو.

ويرتبط ماركو المخضرم في فورمولا 1 بعلاقة قوية مع فرستابن وربط ماكس مستقبله في الفريق ببقاء المسؤول النمساوي.

ويُنظر إلى نيوي على أنه مفتاح نجاح ريد بول مثل فرستابن حتى لو لم يكن البريطاني يعمل منفرداً ولديه فريق من المصممين وخبراء الانسيابية الهوائية البارزين.