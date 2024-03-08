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سائق “فيراري” ساينز سيغيب عن جائزة السعودية الكبرى

أصبح أوليفر بيرمان ثالث أصغر سائق يبدأ سباق الجائزة الكبرى على الإطلاق بعد ماكس فيرستابن ولانس سترول

فريق التحرير by فريق التحرير
كارلوس ساينز وبديله أوليفر بيرمان
كارلوس ساينز وبديله أوليفر بيرمان

سيغيب سائق فريق “فيراري” الإسباني كارلوس ساينز عن جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 التي ستقام على حلبة جدة غداً السبت.

وتم تشخيص إصابة الإسباني بالتهاب الزائدة الدودية بعد فترة التجارب الحرة اليوم الجمعة في جدة بعد أن أمضى الأيام السابقة يشعر بالإعياء.

وسيشارك أوليفر بيرمان لأول مرة في بطولة الفورمولا 1 في سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى نهاية هذا الأسبوع، ليحل محل كارلوس ساينز المريض.

وأصبح بيرمان ثالث أصغر سائق يبدأ سباق الجائزة الكبرى على الإطلاق بعد ماكس فيرستابن ولانس سترول، وأصغر سائق في تاريخ الفورمولا 1 يجلس خلف عجلة قيادة سيارة فيراري في أحد مواقع السباق.

كما أصبح أوليفر بيرمان السائق رقم 97 الذي يشارك في سباقات الفورمولا 1 لصالح فيراري.

وولد بيرمان في 8 أيار / مايو 2005 في إسيكس بإنجلترا وبدأ التنافس في سباقات الكارتينج في عام 2013.

وأمضى سنوات في سباقات الكارتينج حيث حقق العديد من النجاحات في البطولات في طريقه إلى ظهوره الأول في عالم الفورمولا الفئة 4 في عام 2020، ثم انتقل إلى الفورمولا 3 و 2 حتى أصبح سائق تجارب فيراري لموسم 2024.

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