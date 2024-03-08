سائق “فيراري” ساينز سيغيب عن جائزة السعودية الكبرى

سيغيب سائق فريق “فيراري” الإسباني كارلوس ساينز عن جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 التي ستقام على حلبة جدة غداً السبت.

وتم تشخيص إصابة الإسباني بالتهاب الزائدة الدودية بعد فترة التجارب الحرة اليوم الجمعة في جدة بعد أن أمضى الأيام السابقة يشعر بالإعياء.

وسيشارك أوليفر بيرمان لأول مرة في بطولة الفورمولا 1 في سباق جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى نهاية هذا الأسبوع، ليحل محل كارلوس ساينز المريض.

Carlos Sainz has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



As from FP3 and for the rest of this weekend, he will be replaced by reserve driver Oliver Bearman. Oliver will therefore take no further part in this round of the F2 Championship.



The Ferrari family… pic.twitter.com/zePBeZlJED — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024

وأصبح بيرمان ثالث أصغر سائق يبدأ سباق الجائزة الكبرى على الإطلاق بعد ماكس فيرستابن ولانس سترول، وأصغر سائق في تاريخ الفورمولا 1 يجلس خلف عجلة قيادة سيارة فيراري في أحد مواقع السباق.

Welcoming the 776th @F1 driver to the grid, @OllieBearman! ?



Ollie becomes the 97th driver to race in F1 for @Ferrari, using the number 38#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/VmubDGNDbf — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 8, 2024

كما أصبح أوليفر بيرمان السائق رقم 97 الذي يشارك في سباقات الفورمولا 1 لصالح فيراري.

وولد بيرمان في 8 أيار / مايو 2005 في إسيكس بإنجلترا وبدأ التنافس في سباقات الكارتينج في عام 2013.

وأمضى سنوات في سباقات الكارتينج حيث حقق العديد من النجاحات في البطولات في طريقه إلى ظهوره الأول في عالم الفورمولا الفئة 4 في عام 2020، ثم انتقل إلى الفورمولا 3 و 2 حتى أصبح سائق تجارب فيراري لموسم 2024.