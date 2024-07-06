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راسل – هاميلتون أول المنطلقين في سباق بريطانيا للفورمولا 1 غداً

اكتفى الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، باحتلال المركز الرابع.

فريق التحرير by فريق التحرير
جورج راسل ينطلق من المركز الأول في سباق سيلفرستون غداً
جورج راسل ينطلق من المركز الأول في سباق سيلفرستون غداً

أحرز سائق مرسيدس، البريطاني جورج راسل، مركز أول المنطلقين في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1، المقرّرة، غداً الأحد، على حلبة سيلفرستون، بعد أن سجّل أسرع توقيت في التجارب الرسمية، اليوم السبت.

واحتكر السائقون البريطانيون المراكز الثلاثة الأولى بعدما تقدّم راسل على مواطنَيه؛ لويس هاميلتون (مرسيدس) ولاندو نوريس (ماكلارين).

وبات راسل وهاميلتون أول ثنائي بريطاني ينطلق من المركزَين الأوّلَين في سباق سيلفرستون منذ عام 1968.

وفي المقابل، اكتفى الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، بطل العالم في الأعوام الثلاثة الماضية، باحتلال المركز الرابع.

وتابع راسل بالتالي تألّقه في الآونة الأخيرة، بعدما أحرز المركز الأول في السباق الأخير، في جائزة النمسا الكبرى.

وشهدت التجارب خيبة أمل للمكسيكي سيرجيو بيريز (ريد بول)، في الحصة الأولى لخروجه عن الحلبة، وتلاه شارل لوكلير (فيراري) في الحصة الثانية بحلوله في المركز الحادي عشر.

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