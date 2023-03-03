جائزة البحرين الكبرى: بيريز الأسرع في التجارب الحرة وتألق ألونسو

تصدر المكسيكي سيرخيو بيريز سائق ريد بُل التجارب الحرة الأولى للموسم الجديد من بطولة العالم للفورمولا واحد في جائزة البحرين الكبرى، اليوم الجمعة، على حلبة الصّخير، في حين حقق الإسباني فرناندو ألونسو بداية قوية مع فريقه الجديد أستون مارتن بحلوله ثانياً.

حقق بيريز الذي تصدر اليوم الأخير من التجارب قبل انطلاق الموسم على الحلبة ذاتها الأسبوع الماضي، أفضل لفة الجمعة بزمن 1:32.758 دقيقة في ظروف حارة.

كما أكد ألونسو القادم هذا الموسم من ألبين أن أداءه في تجارب ما قبل الموسم لم يكن عابراً، وحل ثانياً (1:33.196) ليفصل بين بيريز وزميله في ريد بُل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم الذي جاء ثالثاً.

وحل البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين رابعاً أمام شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري والكندي لانس سترول (أستون مارتن) الذي عاد إلى الحلبة بعد تعافيه من إصابة في المعصم أبعدته عن التجارب الشتوية.

وحل الدنماركي كيفن ماغنوسن سابعاً على متن هاس، متقدماً على الصيني دجو غوانيو والفنلندي فالتيري بوتاس سائقي ألفا روميو، فيما اكتفى البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بالمركز العاشر ما ينذر بأن رحلة العودة لمرسيدس بعد معاناة الموسم الماضي لن تكون سهلة.

وينطلق الأحد على حلبة الصخير الموسم الجديد الذي سيشهد رقماً قياسياً من 23 سباقاً.

في ما يأتي نتائج أول 5 سائقين من الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

سيرخيو بيريز (المكسيك/ريد بُل) 1:32.758 (21 عدد اللفات)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:33.196 (22)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بُل) 1:33.375 (21)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:34.165 (21)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:34.257 (17)