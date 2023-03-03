الفورمولا واحد، هدير المحركات يعود اليوم مع جائزة البحرين الكبرى

تشهد حلبة البحرين الدولية اليوم عودة هدير محركات سيارات الفورمولا واحد مع التجارب الحرة لجائزة البحرين الكبرى اليوم ايذاناً بانطلاق موسم جديد حافل بالإثارة والتشويق، ويعتبر الأطول على الإطلاق عبر 23 سباقاً.

وقد أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة البحرين الكبرى عن نفاد جميع التذاكر لأيام الجمعة (موعد التجارب الحرة) والسبت (التجارب الرسمية) والأحد (موعد السباق).

وكان المفترض أن يعرف هذا الموسم خوض 24 جولة قبل إلغاء جائزة الصين الكبرى بسبب قيود كورونا المستمرّة هناك.

One more sleep til it's time to hit the track ? pic.twitter.com/UIjwUdcOm2 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 2, 2023

وستعود جائزة قطر الكبرى بعد غيابها العام الماضي لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى جانب انضمام جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وفي حين أنّ الفورمولا واحد تسابقت في لاس فيغاس سابقاً مطلع الثمانينات، فإنّ الحلبة الجديدة ستعرف تسابق السيارات حول أبرز معالم المدينة.

The @PET_Motorsports previews are back and this year they go harder than ever. ? #OutRaceYourselfpic.twitter.com/Eq7QI7EGzA — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2023

كما سيعرف الموسم الجديد اعتماد ستّة سباقات قصيرة بدل ثلاثة في الموسمين الماضيين.

وستُبقي ريد بُل بطلة العالم على تشكيلتها ثابتة للموسم الثالث على التوالي عبر الثنائيّ ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز، كما أنّ تشكيلتي فيراري مرسيدس ستبقيان على حالهما.

لكن في حين أنّ الفرق الثلاثة الكبرى بقيت ثابتة، فإنّ هناك الكثير من التغييرات طرأت على الفرق الأخرى.

إذ على إثر اعتزال سيباستيان فيتيل في نهاية الموسم المنقضي، أقدم فرناندو ألونسو على انتقالٍ مفاجئ إلى أستون مارتن لينضمّ إلى لانس سترول تاركاً مقعداً شاغراً في صفوف ألبين.

وبعد الجدل الكبير المتعلّق بعقد أوسكار بياستري، توجّه الأسترالي إلى مكلارين لتعويض المغادر دانيال ريكاردو، في حين اختارت ألبين استقدام بيير غاسلي من ألفا تاوري.

نتيجة لذلك تعاقدت ألفا تاوري مع نيك دي فريز بطل الفورمولا إي والسائق الاحتياطي السابق فريق مرسيدس، حيث سيحصل على مقعدٍ رسمي بعد أن لفت الأنظار إثر تعويضه لأليكسندر ألبون في صفوف ويليامز خلال جائزة إيطاليا الكبرى 2022.

وفي حين أبقت ويليامز على ألبون، فإنّها اختارت تعويض نيكولاس لاتيفي بالناشئ لوغان سارجنت. وبالنسبة لفريق هاس فقد قام باستقدام نيكو هلكنبرغ ليحلّ مكان ميك شوماخر، الذي أصبح الآن سائقًا احتياطيًا لمرسيدس.

في الأثناء أبقت ألفا روميو على تشكيلتها المكوّنة من فالتيري بوتاس وجو غوانيو.

وفي ما يأتي مواعيد عرض جائزة البحرين الكبرى: