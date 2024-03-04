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الشرطة تعثر على سيارة فيراري سرقت في 1995

بعد 28 عامًا من اختفائها، عثر على سيارة فيراري تيستاروسّا نادرة سُرقت من سائق الفورمولا وان النمساوي غيرهارد بيرغر عام 1995.

فريق التحرير by فريق التحرير
فيراري

في حادثةٍ مُثيرة، تمّ العثور على سيارة فيراري نادرة من طراز “تيستاروسّا أ ف 512 ام” سُرقت من سائق فورمولا وان سابق بعد 28 عامًا من اختفائها.

وتعود أحداث السرقة إلى عام 1995، حيث فقد سائق فورمولا وان النمساوي غيرهارد بيرغر وزميله الفرنسي جان اليزي سيارتيهما الخاصتين في اليوم ذاته من شهر نيسان/أبريل، وذلك على يد عصابة سرقة كانت تعمل بالقرب من حلبة إيمولا.

وفي عام 2023، تلقت شرطة العاصمة لندن تقريرًا من شركة فيراري يُفيد باحتمالية وجود سيارة مسروقة ضمن أحد معارضها.

وأظهرت التحقيقات أنّ السيارة شُحنت إلى اليابان بعد وقت قصير من سرقتها، ثم أحضرت إلى بريطانيا أواخر عام 2023.

وتمّت مصادرة السيارة لمنع تصديرها إلى الخارج، بعد 28 عامًا من اختفائها.

وأشاد الضابط مايك بيلبيم الذي قاد التحقيق بالتعاون المثمر بين مختلف الجهات، بما في ذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، وشركة فيراري، ووكلاء السيارات الدوليين.

ويُعدّ بيرغر أحد أشهر سائقي فورمولا وان خلال مسيرته التي استمرت 14 موسمًا، حيث أحرز 10 سباقات ضمن بطولة العالم واحتل المركز الثالث في البطولة مرتين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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