وأعلنت شركة “Outer Edge”، الرائدة في مجال الفعاليات المتخصصة بتقنيات الويب 3 والثقافة والترفيه، بالتعاون مع “Animoca Brands”، الشركة الرائدة في مجال حقوق الملكية الرقمية للألعاب والميتافيرس المفتوح، و”مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية” (KACST)، المختبرات الوطنية في المملكة، عن تنظيم القمة “Outer Edge الرياض” في 23 أبريل الجاري.



نخبة من خبراء البلوكتشين

تستهدف القمة جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجالات سلسلة الكتل (البلوكتشين) والذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب من جميع أنحاء العالم، لعرض آخر التطورات في مجال تطوير النظام البيئي للويب 3 والألعاب في المملكة العربية السعودية.

تشتهر “Outer Edge“، وهي شركة مقرها مدينة لوس أنجلوس، بتنظيم فعاليات مميزة توفر فرصاً فريدة للتواصل وبناء العلاقات بين رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين في مجال التقنيات الناشئة.

وتسعى الشركة الآن إلى توسيع نطاقها لتشمل منطقة الشرق الأوسط، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والتبادل بين رواد الأعمال في المنطقة والعالم.



نهضة تكنولوجية في السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية نهضة تقنية هائلة، حيث تسعى جاهدة لخلق منظومة رائدة لريادة الأعمال الرقمية. وتحرص السعودية على دعم قطاع التكنولوجيا تماشياً مع رؤية 2030، مع استمرار الشركات في ضخ الاستثمارات في تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (البلوكتشين) والواقع الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء.

قمة “Outer Edge الرياض”

وتأتي قمة “Outer Edge الرياض”، التي تنظمها “Edge of Company” بالتعاون مع “Animoca Brands” وبدعم من “مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية”، في لحظة حاسمة يشهدها نمو مجال تقنية سلسلة الكتل (البلوكتشين).

تهدف هذه الشراكة إلى جمع رواد الصناعة والخبراء والمبدعين في “The Garage”، وهي حاضنة تقنية تقع في منطقة الابتكار بالرياض، وتُعنى بدعم الشركات الناشئة المحلية والعالمية.

وفي هذا الصدد، أكد محمد الحضراوي، المدير العام لمعهد الألعاب والتقنيات الغامرة في “KACST”، على التزام المعهد بدفع حدود البحث والتطوير في مجالات الألعاب والتقنيات الغامرة. وذكر أن جهود المعهد تتماشى مع الرؤية والاستراتيجيات الوطنية، وتهدف إلى تعزيز نظام بيئي مبتكر يحفز الإبداع والتقدم التكنولوجي والتنوع الاقتصادي.

أوضح الحضراوي، أن المعهد يسعى، من خلال تنفيذ مشاريع رائدة تستفيد من تقنيات الويب 3 والذكاء الاصطناعي والتجارب الغامرة، إلى إحداث تأثير كبير على المشهد التكنولوجي العالمي وتزويد المملكة بالمهارات والفرص اللازمة للتميز في هذه المجالات. وأكد التزام المعهد بتقديم نتائج ملموسة تساهم في تعزيز مكانة المملكة كرائدة في اقتصادات المستقبل، وهو ما يمثل أولوية رئيسية للمملكة، وذلك لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.

تحفيز الابتكار على مستوى عالمي

ومن جانبه، قال جوشوا كريغر، المؤسس المشارك لشركة “Outer Edge” ومقدم برنامجي “Edge of NFT” و”Edge of AI” الإذاعيين، إن هدف الشركة منذ تأسيسها في لوس أنجلوس هو تحفيز الابتكار على مستوى عالمي.

وأضاف أنه يسعده أن ينقل مفهوم الإبداع المشترك والتواصل وبناء المجتمعات إلى المملكة العربية السعودية، وأن يجمع القادة الإقليميين والعالميين في مجالات الويب 3 والذكاء الاصطناعي والألعاب.

وأكد كريغر، أن نهج الشركة الفريد يعزز فرص التعاون طويل الأمد عند نقطة تقاطع الثقافة والترفيه والتكنولوجيا.

وتتضمن الشراكة الاستراتيجية بين “KACST” و”Animoca Brands” خططاً لإنشاء مركز للويب 3 في الرياض. ويهدف هذا المركز إلى تعزيز جهود البحث والتطوير في مجالات الويب 3 وسلسلة الكتل (البلوكتشين) والألعاب والذكاء الاصطناعي. كما سيوفر المركز برامج تعليمية متخصصة في هذه المجالات.

تأثيرات تقنيات الويب 3

كما يهدف هذا الحدث الفريد من نوعه إلى جمع قادة الصناعة والمبدعين والمستقبليين ورواد الأعمال والمستثمرين في تجربة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه.

سيتناول الحدث أثر تقنيات الويب 3 اللامركزية والذكاء الاصطناعي على مختلف جوانب المجتمع، بما في ذلك المدن الذكية، والألعاب، والرياضات الإلكترونية، والفن، والثقافة، وغيرها الكثير.