عودة رضا بيج: إطلاق آرتفي، الفكرة الجديدة التي تجمع بين الفن وتقنية البلوكتشين

بعد غياب سنتين عن الأضواء، يعود رجل الأعمال المشهور رضا بيج بمشروع جديد. هذه المرة، يمزج خبرته في التجارة مع تقنية البلوكتشين لخدمة عالم الفن من خلال شركته الجديدة “آرتفي”.

يقول رضا بيج، الذي يجمع الأعمال الفنية منذ 30 عاماً: “خلال السنتين الماضيتين، كنت مشغولاً ببناء آرتفي مع مؤسسها آصف كمال وابني علي رضا بيج. فكرتنا هي الجمع بين الفن القديم والتقنية الحديثة لنجعل امتلاك الأعمال الفنية متاحاً للجميع”.

هدف آرتفي هو تغيير سوق الفن باستخدام تقنية البلوكتشين لجعل الأعمال الفنية الثمينة في متناول الناس في كل مكان. الشركة ستطلق عملتها الرقمية في 17 يونيو 2024، وهذا سيغير طريقة الاستثمار في الفن.

خلال العامين الماضيين، تعاونت آرتفي مع فنانين ومشاهير معروفين مثل ساشا جعفري والنجم الهندي سلمان خان. الهدف هو تقسيم أعمالهم الفنية إلى أجزاء صغيرة ليتمكن الكثير من الناس من شرائها.

يضيف بيج: “فكرتنا ستنطلق للعالم في 17 يونيو. في الماضي، كان الاستثمار في الفن حكراً على الأغنياء. الآن، وللمرة الأولى في التاريخ، سيتمكن الجميع من المشاركة في سوق الفن بسهولة”. ابنه علي رضا بيج ساعد في دمج حب والده للفن مع التقنية الحديثة، مما فتح آفاقاً جديدة في عالم الفن.

يقول بيج: “أعتقد أن آرتفي ستغير طريقة تعامل الناس مع الفن. نحن لا نبيع الفن فقط، بل نخلق تجربة جديدة”. ويضيف: “الفن كان دائماً شغفي الشخصي، ورؤيته يتطور بهذه الطريقة أمر مثير حقاً”.

رحلة رضا بيج من عالم التجارة إلى عالم الفن تظهر نظرته المستقبلية، وتبرز دور دبي كمركز للأفكار الجديدة. يقول بيج: “دبي دائماً تجمع بين التقاليد والابتكار. آرتفي تجسد هذه الروح، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا المشروع الجديد”.

مع استعداد آرتفي لإطلاق عملتها في 17 يونيو 2024، يتطلع رضا بيج لرؤية تأثير المشروع على سوق الفن. ويختتم قائلاً: “نحن على وشك بدء شيء رائع. أدعو الجميع للانضمام إلينا في هذه الرحلة الجديدة لنشهد معاً تغيير عالم الفن”.

آرتفي هي منصة جديدة تجعل امتلاك الأعمال الفنية متاحاً للجميع باستخدام تقنية البلوكتشين. الشركة تسمح لعدة مستثمرين بامتلاك أجزاء من الأعمال الفنية الثمينة، مما يغير طريقة تقدير الفن وبيعه وشرائه. أسسها آصف كمال وعلي رضا بيج، وهي تربط بين الفن التقليدي والتقنية الحديثة، لتجعل الفن في متناول الناس في كل مكان.