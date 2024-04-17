مهرجان إيمي غالا يعود للاحتفاء بإبداعات الموضة في دبي ليجمع النجومٌ ببث مباشر

يعود مهرجان “إيمي غالا” في دورته الرابعة، ليحتفي بِمبدعي عالم الأزياء والموضة والجمال، وذلك يومي 27 و 28 أبريل الجاري في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي. ويُكرّم المهرجان نخبة من المصممين، والمشاهير، والمؤثرين في هذا المجال، إلى جانب تكريم كبار العلامات التجارية الفاخرة من المنطقة والعالم. وتتضمن فعاليات المهرجات المُميّزة يوم 27 أبريل جلسة نقاشية حصرية تجمع المكرمين لمناقشة مساهماتهم وإنجازاتهم. وفي اليوم التالي، 28 أبريل سينظم استقبال المكرمين والضيوف على السجادة الحمراء، وسينقل حفل التكريم المُبهر مباشرة عبر شاشات التلفزيون ومنصات البثّ في الوطن العربي والعالم.

ويُواصل مهرجان “إيمي غالا” تعاونه مع شركة شاين إنترتينمنت المنظمة، وشركة دبي فستيفال سيتي مول الراعية للعام الثاني على التوالي، ليؤكّد على مكانة فستيفال سيتي مول كموقع مثالي لهذا الحدث المُرموق.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان على مدار يومي 27، 28 أبريل، حيث سيتم إهداء هذه الدورة إلى ملك البوب مايكل جاكسون كأيقونة للموضة، وسيكون في فستيفال باي، دبي فستيفال سيتي بالتعاون مع دبي فيستفال سيتي مول، إحدى أرقى وجهات التسوق في الإمارة.

واستكمالاً لتعاونهما الناجح، يعلن مهرجان «إيمي غالا» من تنظيم شركة شاين إنترتينمنت، عن شراكة مع دبي فستيفال سيتي مول للعام الثاني على التوالي، مما يعزز من مكانة فستيفال سيتي مول كمكان مثالي لهذه المناسبة المرموقة.