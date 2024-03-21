مع تجاوز بتكوين حاجز 71,000 دولار: أريبيان بزنس تحاور بيجان علي زادة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة فينيكس، وأول من أدخل العملات الرقمية للمنطقة

مع استمرار البتكوين في تحقيق المكاسب والأرقام القياسية، قابلت أريبيان بزنس بيجان علي زاده، أحد أبرز الشخصيات في صناعة العملات المشفرة بالمنطقة. يشغل زاده منصب المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Phoenix Group، وهي شركة عملاقة في مجال تعدين العملات المشفرة.

كونه أحد الآباء المؤسسين لصناعة العملات المشفرة في الشرق الأوسط، أمضى علي زادة أكثر من عقد من الزمان في تجاوز حدود ما كان يعد مستحيلاً في السابق. بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة Phoenix Group، وهي شركة رائدة في تعدين العملات المشفرة ومقرها الإمارات، يجسد زاده العزيمة والعقلية الحكيمة المطلوبة للتأسيس لصناعات جديدة.

يتذكر علي زادة قائلاً:”في عام 2012، عندما أصبحت مهتمًا بالبتكوين لأول مرة، لم يؤمن الكثير من الناس بإمكانيات العملات المشفرة”. “لكن كان لدي شعور بأن هذا هو المستقبل، وكنت مصمماً على لعب دور في بنائه”.

أثار فضول علي زاده عندما تلقى أول دفعة له بالعملة المشفرة مقابل إجراء معاملة. ولكونه متحمسًا للتكنولوجيا الثورية وراء العملات الرقمية، فقد أمضى ساعات في تثقيف نفسه حول تقنية blockchain والشبكات اللامركزية. قادته قناعته بهذا النموذج الجديد إلى المشاركة في تأسيس مجموعة Phoenix Group في عام 2017، جنبًا إلى جنب مع شريكه التجاري مناف علي، بهدف إنشاء واحدة من أولى مرافق تعدين العملات المشفرة في المنطقة.

يقول علي زاده:”أنا ومناف كنّا نؤمن بالتكنولوجيا لأننا نأتي من خلفية مالية. لقد أدركنا إمكانات blockchain في تغيير طريقة تخزين القيمة وتبادلها، لذلك عرفنا أننا بحاجة إلى الانتقال بسرعة إلى هذا المجال. “

بدأت أول عملية تعدين في دولة الإمارات العربية المتحدة بقدرة متواضعة تبلغ 1 ميجاوات، لكنها كانت بمكانة اختبار أرسى الأساس للنمو السريع لشركة فينيكس. مع ارتفاع سعر البتكوين، توسعت شركة Phoenix إلى حد بعيد من خلال تأمين المعدات وإمدادات الطاقة. واليوم، تدير الشركة بعضًا من أكبر مرافق تعدين العملات المشفرة وأكثرها استدامة في العالم.

يتأمل علي زادة كيف أن النجاح كان مصحوبًا بالاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة، لكنه يقر بأن الرحلة لم تكن سهلة. “لقد أثرت اللوائح التنظيمية إلى حد بعيد على مواقع التعدين في جميع أنحاء العالم، مما استلزم التكيف المستمر ونقل العمليات على المستوى الدولي. “



عندما حُظِر تعدين العملات المشفرة فجأة في الصين في عام 2021، أجبرت شركة فينيكس على نقل مئات من أجهزة التعدين جواً خارج البلاد خلال ليلة واحدة. ومع ذلك، قامت الشركة بتعزيز مرونتها وقدرتها على أن تضع نفسها في مقدمة هذه الصناعة الناشئة.

الإنجاز بشكل مسؤول

تبقى الاستدامة أساساً رئيسياً في رؤية فينيكس بقيادة علي زادة. تعتمد منشآت الشركة على مصادر متجددة مثل الألواح الشمسية والسدود المائية لتوفير أكثر من 60 في المئة من احتياجاتها من الكهرباء.

ويشير علي زادة إلى أن”الناس غالبا ما يبالغون في تأثير التعدين في الطاقة. كصناعة، فإننا لا نمثل سوى 0.3 في المئة من استهلاك الطاقة العالمي، ويأتي أكثر من نصفها من البدائل النظيفة”. “علاوة على ذلك، فإن الطلب المستمر من عملياتنا يساعد أيضًا مزودي المرافق على إدارة الأحمال المتقلبة على الشبكة. “

ومن خلال الشراكات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن شركة Phoenix Renewable Energy أسعارًا تنافسية لتشغيل منشآتها المتنامية. ويؤكد علي زادة أنه”مع تطور الصناعة، نعمل بنشاط على تقليل بصمتنا الكربونية لوضع معيار للنمو المستدام”.

التعاون التنظيمي

علي زادة يتعامل مع اللوائح التنظيمية على نحو إيجابي، حيث يعدها فرصة لزيادة الثقة والاستدامة على المدى الطويل. خلال تطور فينيكس، قدم الدعم المبكر للسلطات المحلية في وضع إطارات تنظيمية متوازنة.

وفيما يتعلق بسبب حماية التنظيم الملائم للمستخدمين في حوادث مثل FTX، يشرح علي زادة أن المنظمين يسعون إلى تحقيق الانضباط والاستقرار، وهذا هو أيضًا هدفنا. ولذلك، نحن نرحب بتوجيهاتهم، ونعمل على نحو وثيق معهم.

وقد أثبت هذا النهج التعاوني أهميته في إنشاء المقر الإقليمي لشركة فينيكس في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، المنطقة المالية الحرة. وأثنى علي زاده على سوق أبوظبي العالمي والسلطات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادتهم في تنفيذ “الأطر التنظيمية المتقدمة والحذرة” التي تتجنب إعاقة الابتكار.

وبصرف النظر عن فينيكس، تمتد جهود علي زاده من خلال مبادرات مثل M2، أول بورصة عملات مشفرة منظمة بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، التي شارك في تأسيسها فينيكس وأصحاب المصلحة الرئيسين في أبو ظبي. مع تزايد شعبية العملات المشفرة، يُعتقد أن منصات مثل M2 لديها القدرة على أن تصبح أسماء معترف بها عالميًا.

وأشاد علي زاده قائلاً:”يستحق قادة أبوظبي التقدير لفهمهم المتعمق للعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكشين، متقدمون على الآخرين منذ سنوات مضت”. “إن نهجهم التنظيمي يمهد الطريق لمشاريع مثل مشروعنا للمساهمة على نحو مسؤول في هذه الصناعة الجديدة. “

بناء البيئة الملائمة للمستقبل

في أثناء بناء مشروع رائد، كانت طموحات علي زاده تمتد دائمًا إلى ما هو أبعد من أي مشروع منفرد. ومن خلال صندوق الاستثمار Cypher Capital ومرافق العمل المشترك الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، يتمثل هدفه في تقديم التوجيه للجيل القادم من رواد الأعمال الإقليميين.

نحن نعبر عن آمالنا في دعم الشركات الناشئة المحلية ومساعدتها في تحقيق شهرة عالمية متينة في منطقة الشرق الأوسط.

ومع استحواذ شركة Phoenix على حصة 25% في منصة التواصل الاجتماعي ومنصة تحقيق الدخل من المحتوى Lyvely، فإن استثمارنا ودعمنا الاستراتيجي يرمز إلى التزامنا ببناء اقتصاد المستقبل ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تسارع التجارة الإلكترونية الاجتماعية واقتصاد المبدعين. ينمو.

وبالمثل، تهدف الفعاليات والشراكات مع الجامعات إلى تعزيز الوعي وتثقيف المواهب التي ستشكل الاقتصادات اللامركزية في المستقبل. بالنسبة لعلي زاده، تعد المعرفة ذات أهمية قصوى في بناء القطاع وتبني أفضل الممارسات.

“التعليم يسهم في تعزيز المشاركة العامة وزيادة الوعي، فضلاً عن إطلاق العنان لإمكانات الصناعة الحقيقية.”

من خلال مشاركة خبرته في ريادة الأعمال الدولية في مجال العملات المشفرة، يهدف علي زاده إلى تمكين بناة الغد. وهو يعتقد أن السياسات التقدمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والنظام البيئي النابض بالحياة للشركات الناشئة يؤهلها لتشكيل المستقبل على مستوى العالم، شريطة أن تتلقى المواهب الإقليمية التطوير المناسب.

نهوض المنطقة

بعد مضي عقد من الزمن على تشكيل المسارات، ما زال على زادة يحتفظ بتفاؤله المعتاد حيال المستقبل. ورغم وجود فترات من التقلبات اللازمة، فإن إيمانه بالاتجاهات طويلة الأجل مثل نمو إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وتطور نماذج الأعمال، ودخول التكنولوجيا إلى حياتنا اليومية يعزز الثقة في مسار التكنولوجيا اللامركزية (البلوك شين).

يقول زاده: “لقد قطعنا مسافة طويلة، ولكن فقط نحو 5 في المئة من الناس يمتلكون عملات مشفرة. وهناك إمكانات هائلة تنتظر كلما زاد تعرض المزيد من الأشخاص لهذا الاقتصاد الرقمي الجديد”.

وفوق كل شيء، يمنح علي زادة الحكومة الإماراتية الفضل في التطلع إلى إدراك وعد البلوكشين وإنشاء بيئة يمكن أن تتقدم فيها هذه الحدود بشكل مسؤول.

يعزو علي زاده الفضل أولاً وقبل كل شيء إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة لالتزامها بفهم وتسخير إمكانات تكنولوجيا البلوك شين، فضلاً عن خلق بيئة يمكن أن تتقدم فيها هذه الحدود على نحو مسؤول