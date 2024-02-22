مجموعة بن سليمان (OBS) تبرم اتفاقية امتياز رئيسي وحصري مع علامة القهوة الإيطالية “إيلي”

أعلنت “مجموعة بن سليمان ” (OBS)، عن إبرام اتفاقية امتياز رئيسي وحصري مع علامة القهوة الإيطالية “إيلي” illy Caffè Italy، في خطوة استراتيجية تهدف من خلالها إلى إحداث ثورة في مشهد القهوة في المملكة العربية السعودية. وتبشر هذه الشراكة بعصر جديد في قطاع القهوة بالمملكة العربية السعودية، حيث تدمج تراث علامة القهوة الإيطالية “إيلي” العريق وخط إنتاجها الواسع مع القدرات الابتكارية المتطورة التي تتمتع بها “مجموعة بن سليمان”، بهدف خلق تجارب قهوة لا مثيل لها في المملكة الغنية بتاريخ وأذواق القهوة.

وجدير بالذكر أن “مجموعة بن سليمان” OBS، وهي مجموعة أعمال متنوعة ولها أعمال وشراكات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، حازت مؤخراً جائزة الشركة الأسرع نمواً لعام 2023.

وبفضل سجلها الحافل بالنجاح في مختلف القطاعات ومواكبتها لأحدث اتجاهات الأسواق، تستعد “مجموعة بن سليمان” OBS لجلب علامة القهوة الشهيرة “إيلي” إلى السوق السعودية المتميزة والواعدة.

وتتجاوز هذه الشراكة مجرّد توسيع الأعمال، إذ إنها تدمج الرؤى والقيم المشتركة لدى الجانبين بهدف تقديم تجربة قهوة لا مثيل لها للجمهور السعودي الذواق.

وقد شارك الدكتور “عمر بن سليمان”، مؤسس ورئيس مجلس إدارة “مجموعة بن سليمان” OBS، رؤيته لهذا التعاون قائلاً: “يعكس تحالفنا مع علامة القهوة الإيطالية “إيلي” طموحاتنا المشتركة والتزامنا المتبادل بالتميز. ونحن متحمسون لتقديم هذا العرض الفريد من نوعه إلى المملكة العربية السعودية، بعد النجاح اللافت الذي حققناه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه الشراكة خطوة محورية في مهمتنا لمشاركة تجربة إيلي كافيه الفريدة مع عشاق القهوة في المملكة. ولا يقتصر الأمر على افتتاح المقاهي فحسب، بل وأيضاً بناء ثقافة قهوة متطورة تتماشى مع إرث علامة القهوة الإيطالية العريقة والأذواق المميزة للعملاء السعوديين. ونتمنى أن تكون جهودنا المشتركة ستسهم في إثراء مشهد القهوة في المملكة العربية السعودية عبر مزيج من التقاليد وإبهار العملاء”.

ومن المقرر أن يبدأ التعاون مع إطلاق العديد من مقاهي “إيلي” في مواقع رئيسية عبر المملكة العربية السعودية. وسيتم تصميم تلك المقاهي لتكون ملاذاً رائعاً لعشاق القهوة بالمملكة، حيث ستقدم مزيج القهوة الإيطالية الشهيرة من “إيلي” ومجموعة كاملة من منتجات “إيلي” جنباً إلى جنب مع باقة مختارة من عروض الطعام والحلويات الإيطالية المتميزة، وذلك ضمن أجواء مذهلة وفاخرة.

وبدوره، قال “عبد الله بن درويش”، الرئيس التنفيذي لدى “مجموعة بن سليمان” OBS “لا تقتصر أهمية هذا المشروع مع علامة “إيلي” في المملكة العربية السعودية على توسيع نطاق أعمالنا فحسب، بل يجسد أيضاً شغفنا بخلق ثقافة مجتمع من عشاق القهوة الذين يقدرون فن ومتعة القهوة. نحن لا نفتتح المقاهي فقط، بل نمهّد الطريق لتجارب لا تنسى ولحظات من البهجة، مستوحاة من التراث الإيطالي لدى علامة “إيلي” ومُصممة خصيصاً لتناسب تفضيلات السوق المحلية. وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في صناعة القهوة في المملكة العربية السعودية، وتعكس مستوى جديداً من المهارة في صناعة القهوة والتطور الثقافي الغني في المنطقة”.