“مجموعة الشقري الاستثمارية” و”الأهلي المالية” تطلقان صندوق الأهلي البساتين العقاري بقيمة 1 مليار ريال

الرياض، 4 فبراير 2024: أطلقت شركة الأهلي المالية ومجموعة الشقري الاستثمارية “، “صندوق الأهلي البساتين العقاري” بقيمة 1 مليار ريال سعودي، للاستثمار والتطوير في مشاريع مكتبية وتجارية في حي “البساتين” في منطقة “الدرعية” في مدينة الرياض، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد على قطاع العقارات المكتبية والتجارية الذي تشهده العاصمة الرياض.

وستقوم شركة “البساتين” العقارية بصفتها المطور للصندوق بالعمل على مشروعين في منطقة “الدرعية” على طريق الملك خالد، وطريق الإمام سعود بن فيصل، حيث يقع المشروع الأول “مكاتب البساتين”، على مساحة تبلغ 25,072 متر مربع، يقدم من خلالها مساحات مكتبية تصل لأكثر من 30,000 متر مربع، بينما يقع المشروع الثاني “البساتين 360” التجاري، على مساحة تبلغ 10,326 متر مربع، ويقدّم مساحات تأجيرية تصل إلى 13,000 متر مربع.

وعن هذا التعاون، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة “البساتين”، عبد العزيز خالد الشقري قائلًا: “نعتز بهذه الشراكة التي تمثل انطلاقة جديدة نحو تطوير مشاريع فريدة وعالية الجودة، تخدم الطلب المتنامي على القطاع المكتبي والتجاري في الرياض، وسيكون هذا المشروع نموذجًا يُحتذى به في تحقيق التكامل بين التصاميم العصرية، وهوية المملكة الثقافية وتراثها المعماري الأصيل، وذلك للاستفادة من الآفاق الواسعة التي فتحتها رؤية السعودية 2030، لتطور القطاع العقاري، والارتقاء بالمنتجات العقارية.”

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية، راشد شريف: “تأتي هذه الخطوة إيمانا منّا بأهمية تمكين وتطوير القطاع العقاري، الذي يشهد نهضة ملحوظة باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تلعب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما تعكس التزامنا بتمكين المستثمرين وتزويدهم بالمهارات والمنتجات الاستثمارية اللازمة لتحقيق النمو والازدهار، ونعتزّ بكوننا عنصرًا فاعلًا في هذا المشروع.”

حول شركة الأهلي المالية

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية. تتمتع الأهلي المالية بخبرة عميقة في خمسة مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الخاصة، وهي شركة رائدة في السوق السعودية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 246.19 مليار ريال سعودي حسب إحصاءات ديسمبر 2023.

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حول شركة البساتين

شركة البساتين هي شركة رائدة في التطوير العقاري ومقرها الرياض، المملكة العربية السعودية. وأطلقت البساتين كشركة تابعة لمجموعة الشقري الاستثمارية، العديد من مشاريع البنية التحتية العقارية والمجمعات السكنية والفنادق والمراكز التجارية. تتمحور فلسفة التطوير لدى شركة البساتين حول توفير نمط حياة ثري للشرائح المستهدفة. يعتبر حي البساتين المشروع الاساسي للشركة؛ حيث يقع هذا المجتمع الحيوي والذي تبلغ مساحته 441 الف مترًا مربعًا على طريق الملك خالد في منطقة الدرعية، الرياض.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.albasateen.com.sa . كما يمكنكم متابعتنا من خلال حساب شركة البساتين على منصة تويتر على: albasateen_sa@