مايكروسوفت تفتح آفاقًا جديدة للمطورين لتحفيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

مثّل عام 2023 علامة فارقة في مجال تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وهو ما يمثل ذروة التطور السريع في مجال التكنولوجيا خلال الأعوام الأخيرة. وأسهمت هذه التكنولوجيا بشكل جلي في إحداث تحولات جذرية في مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم. ومثال على ذلك توظيف الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية لمساعدة الأطباء على تشخيص الأمراض وعلاجها واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال الخدمات المالية في تعزيز جهود الكشف عن عمليات الاحتيال ومكافحتها على نحو فعال.

ولقد أسهم الاهتمام المتنامي من المؤسسات بإمكانات الذكاء الاصطناعي في تحقيق تحسينات ملموسة في نتائج الأعمال وفتح آفاق جديدة للنمو، مما أدى إلى ارتفاع قيمة سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 207.9 مليارات دولار. وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في منطقة الخليج يمكنها أن تسهم بأكثر من 150 مليار دولار في الاقتصادات المحلية، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القطاع بأكثر من 96 مليار دولار في اقتصاد دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وفي إطار انتشار حلول الذكاء الاصطناعي عالميًا، أفاد 60% من المؤسسات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي أنها تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو النوع الذي حظي بشعبية هائلة من خلال استخدام أدوات مثل برنامج “شات جي بي تي” التابع لـ “Open AI”. ويتيح هذا النوع من الذكاء الاصطناعي للمستخدمين والمطورين تحديد المخرجات المرجوة باستخدام اللغة العادية اليومية، كما يمكن للبرنامج توليد النصوص أو الصور أو مخرجات الكود المناسبة. ومن جانبهم، ذكر 82% من قادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة أن شركاتهم قد دمجت بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتها وأنشطتها الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يرى 85% منهم أن هذه التكنولوجيا ستمثل عاملاً محوريًا في إعادة تشكيل خدماتهم المقدمة للعملاء وأنشطتهم التجارية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، في حين يعتبر 91% منهم أن تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد ضروريًا لنمو الأعمال في المستقبل.

وتلعب شركة مايكروسوفت دورًا قياديًا في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الصعيد العالمي وكذلك على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمكّن خدمة “Azure OpenAI” التي طورتها الشركة المستخدمين من الوصول إلى أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يسمح للمطورين والمؤسسات بتوظيف هذه التقنيات المتطورة في تطوير تطبيقات مبتكرة ومتنوعة. كما استثمرت مايكروسوفت في تطوير تطبيق “كوبايلوت“، وهو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل بمثابة مساعد شخصي لتمكين المطورين من كتابة الكود البرمجي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولا تكتفي مايكروسوفت بتوفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات فحسب، بل تبذل جهودًا هائلة لضمان استخدام هذه التقنيات على نحو أخلاقي وآمن. لذلك تؤكد الشركة على التزامها تجاه الاستخدام المسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال مشاركة معلوماتها وخبراتها مع الأطراف الفاعلة في القطاعين الحكومي والخاص بشكل مستمر.

ومن جانبه، صرّح محمد ميكو، الرئيس التنفيذي للعمليات والتسويق لدى مايكروسوفت أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعد أحد أهم الإنجازات في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

وأوضح محمد ميكو قائلاً: “لقد شهدنا بشغف هائل كيف يتخطى المبتكرون في مختلف القطاعات الحدود المألوفة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم”. وأضاف: “تفتخر شركة مايكروسوفت بدورها في تسهيل الحصول على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصبح في متناول الجميع، وذلك من خلال مراكز بياناتها السحابية في أبوظبي ودبي. وأود التنويه أن خدمة “Azure OpenAI” المتاحة في هذه المراكز توفر للمطوّرين فرصة الوصول إلى مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، مثل “GPT-4″ و”Codex” و”DALL-E 2″، مما يفتح الباب أمام ابتكار تطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة ومبتكرة.”

والجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدم الدعم للمؤسسات لمواجهة التحديات المعقدة، محفزًا بذلك مستويات غير مسبوقة من الابتكار والكفاءة في القوى العاملة لديها. واستخدمت شركة التأمين الكرواتية “LAQO” خدمة “Azure OpenAI” التي تقدمها شركة مايكروسوفت لإنشاء مساعد رقمي يُدعى “بافل”، وهو برنامج يقدم الدعم المستمر على مدار الساعة لعملاء شركة التأمين ويسمح لوكلائها بالتركيز على المسائل الأكثر إلحاحًا. وفي سياق متصل، تتبنى المؤسسات في مختلف القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتصالات ودائرة الصحة – أبوظبي، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي لابتكار أدوات جديدة التي من شأنها تعزيز الإجراءات الداخلية وتحسين تجربة العملاء. وعلى نحو مماثل، تعمل وزارة التعليم على تطوير مدرس شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي باستخدام خدمة “Azure OpenAI” ومنصة “أزور” للتعلم الآلي لتحسين تجربة التعلم للطلاب خارج الفصول الدراسية.

وفي إطار جهودها لتمكين المطوّرين وخبراء تكنولوجيا المعلومات وقادة الأعمال من مواكبة أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها على نحو فعال، تنظم مايكروسوفت الإمارات “يوم الذكاء الاصطناعي” في دبي. ومن المقرر إقامة هذا الحدث في 20 فبراير 2024 في متحف المستقبل، وسوف يضم خطابات رئيسية وجلسات نقاشية وحوارات مع شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور أندرو جاكسون، المدير التنفيذي لشؤون الذكاء الاصطناعي لدى “كور42” التابعة لمجموعة “جي 42” التي يشغل فيها أيضاً منصب نائب الرئيس التنفيذي. وخلال فعاليات هذا الحدث المهم، سيشارك العديد من المديرين التنفيذيين في مايكروسوفت وعدد من المطوّرين لاستكشاف فرص جديدة لتحقيق قيمة مضافة باستخدام الذكاء الاصطناعي ومناقشة موضوعات مهمة مثل تطوير التطبيقات الذكية السحابية على منصة أزور وتوسيع نطاقها.

وفي ظل سعي المطوّرين لاستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطويرها، يتوقع محمد ميكو ظهور مجموعة من التطبيقات الجديدة والمبتكرة التي من شأنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في نمط حياتنا وأساليب عملنا وتفاعلنا مع التكنولوجيا. وأوضح قائلاً: “أرى أننا لم نكتشف جميع إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد، وأتطلع بشوق لرؤية كيف يمكن للمطوّرين استخدام هذه التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأفراد والقطاعات الصناعية والمجتمعات على حد سواء”.