مارتن ييتس، المستشار الأول للتكنولوجيا الحكومية في شركة بريسايت الرائدة في مجال توفير حلول تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يتحدث عن مسيرته المهنية ويناقش الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي

قدم مارتن ييتس، المستشار الأول للتكنولوجيا الحكومية في شركة بريسايت، الذي تمتد مسيرته المهنية لما يزيد على 35 عاماً، مساهمات كبيرة ومتميزة في قطاعات متنوعة تشمل السلامة العامة والمدن الذكية والخدمات المالية والنفط والغاز، يدفعه في ذلك شغفه باستثمار الإمكانيات التكنولوجية في تعزيز المصالح الوطنية التجارية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال ييتس: “لطالما كانت رحلتي في مجال التكنولوجيا مدفوعة بإيمان عميق بقدرتها على إحداث تغيير إيجابي على المستويين الفردي والمجتمعي، ولطالما أعجبت بالإمكانيات اللامحدودة التي توفرها التكنولوجيا، وقدرتها على إعادة تشكيل أنماط حياتنا: كيف نعيش، كيف نعمل، وكيف نتفاعل مع العالم من حولنا.. ينبع حافزي لمتابعة مسيرة مهنية في مجال التكنولوجيا من مزيج من الانبهار بإمكانياتها، والرغبة في المساهمة بتحقيق تقدم هادف، والشغف بالتعلم والنمو المستمر”.

وكان ييتس قد شغل، قبل سفره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، منصب الرئيس التنفيذي العالمي للتكنولوجيا للمدن الذكية في شركة “Dell Technologies” لمدة أحد عشر عاماً، حيث قاد خلال توليه هذا المنصب، فرقاً استشارية متخصصة في تطوير الاستراتيجيات والحلول لمبادرات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي، ومساعدة الهيئات والجهات الحكومية في اعتماد التقنيات المتطورة لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

وانضمّ ييتس إلى شركة بريسايت بعد أن أدرك أهمية هذه الفرصة لتوظيف خبرته العالمية في مجال المدن الذكية، وتقديم رؤى استراتيجية للجهات الحكومية في جميع أنحاء العالم، إلى جانب دعم جهودها في التخطيط وتنفيذ العمليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

ويتضمن دور ييتس في شركة بريسايت، تعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي “GenAI” ضمن القطاعات الحكومية، لضمان التحول السريع والفعال، مع إعطاء الأولوية للسلامة العامة وتقديم المزيد من المزايا والفوائد المهمة للمواطنين.

وسيسهم ييتس في مساعدة المتعاملين على تطوير رؤى واستراتيجيات فعالة لتعزيز مرونتهم لمواكبة مشهد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا سريع التغير، ومواءمة المجالات الدائمة التطوّر مثل السحابة وإنترنت الأشياء والحوسبة الفائقة.

جدير بالذكر أنّ شركة “بريسايت” تتمتع بإمكانية اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال المدن الذكية والحكومة الذكية، ما يسهم في تعزيز الأعمال التجارية الدولية والمحلية ودفع جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الإطار عبّر ييتس عن تطلّعه للمستقبل، قائلاً:

“بالنظر إلى المستقبل، فأنا متحمّس جداً للفرص الفريدة التي يوفّرها الذكاء الاصطناعي للقادة الحكوميين لتوجيه التطوير التكنولوجي على المستوى الوطني، وآمل أن أؤدي دوراً فاعلاً ومؤثّراً في بريسايت”.