مؤتمر إنفست وورلد إكسبو للعقارات ينطلق في دبي من 23 إلى 25 أبريل

تستعد مدينة دبي لاستضافة مؤتمر إنفست وورلد إكسبو (Invest World Expo) للعقارات في الفترة من 23 إلى 25 أبريل الجاري، والذي ينظمه فريق من ذوي الخبرة بقيادة آنا مانوخينا وماكسيم كارينبرغ، اللذان يتمتعان بخبرة تزيد عن عقد من الزمن في مجال العقارات والمبيعات والاستثمار.

يقام المؤتمر في أتلانتس ذا رويال Atlantis The Royal تحت شعار “معًا يمكننا الوصول إلى أعلى القمم وتحقيق أكبر الأهداف”، وسيشهد مشاركة 40 مطورًا عقاريًا من دول مختلفة، من بينها الإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والمملكة العربية السعودية وجورجيا وعمان وإندونيسيا وتايلاند، حيث سيقدمون مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار أمريكي.

وتشمل فعاليات المؤتمر معرضًا ضخمًا وجلسات نقاشية وعروضًا تقديمية مميزة بأسلوب TEDTalks، بالإضافة إلى فرص واسعة للتواصل وبناء علاقات تجارية بين المطورين والمستثمرين. كما سيتم تكريم الفائزين بجوائز إنفست وورلد إكسبو الحصرية خلال حفل عشاء فاخر، يعقبه حفلة خاصة على متن يخت لكبار الشخصيات.

وتتوقع إدارة المؤتمر مشاركة أكثر من 2200 مستثمر، وطرح مشاريع بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار أمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر إنفست وورلد إكسبو حقق نجاحات لافتة في نسخه السابقة، حيث استقطب المعرض الأول الذي أقيم في مدينة سوتشي الروسية أكثر من 400 مستثمر دولي وشهد إبرام صفقات بقيمة 40 مليون دولار، فيما استضاف معرض موسكو اللاحق أكثر من 800 مستثمر وحقق صفقات بقيمة 120 مليون دولار.

ويسعى مؤتمر إنفست وورلد إكسبو إلى تجاوز مفهوم المعارض التقليدية، من خلال توفير منصة فعالة لبناء شراكات ناجحة بين المطورين والمستثمرين، وفتح آفاق واسعة للتعاون والنمو في قطاع العقارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.