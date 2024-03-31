في إطار التوسع الاستراتيجي لشركة العثيم للاستثمار..العثيم لايف تستحوذ على 5 علامات تجارية و121 متجرًا من شركة Cenomi Retail مقابل 219 مليون ريال سعودي

أعلنت شرك العثيم لايف احدى شركات مجموعة العثيم للاستثمار عن توقيع اتفاقية إضافية جديدة مع شركة (“سينومي ريتيل”) تستحوذ بموجبها شركة العثيم لايف على 100% من رأس مال كلٍ من شركتي الأقدام الثابتة التجارية والزي الثالث التجارية، التابعتين بشكل غير مباشر لشركة سنومي ريتيل، كما يشمل الاتفاق الموقع بين الجانبين الاستحواذ على حقوق الامتياز لـ 5 علامات تجارية إضافية وهي (ألدو، ألدو إكسسواريز، تشارلز آند كيث، بيدرو، و لا في إن روز) ومتاجرها الـ121 متجرًا في مختلف مناطق المملكة مقابل 219 مليون ريال سعودي، إضافة إلى مقابل لمخزون البضائع المتوفرة عند إتمام الصفقة.

ومن المرجح أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2024م، وذلك وفقًا للشروط المتفقة بين الأطراف بما في ذلك الحصول على موافقة الجهات الحكومية ذات العلاقة كالهيئة العامة للمنافسة.

ويأتي توقيع الاتفاقية الإضافية في إطار التوسع الاستراتيجي للشركة كإحدى شركات العثيم للاستثمار التي تسعى لتنمية أنشطتها في الاستحواذ على العلامات التجارية العالمية، وتعزيز مكانتها الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات العالمية.

وخلال توقيع الاتفاقية أكد الأستاذ علي الشريف الرئيس التنفيذي لشركة العثيم لايف: “إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطة استراتيجية مبتكرة للشركة نحو التوسع والانتشار الاستثنائي نحو الريادة في قطاع تجارة التجزئة، كما تهدف إلى إثراء قطاع الأزياء والمساهمة في التحول الوطني بشكل يتناغم مع برامج وتوجهات رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية.

كما تسعى العثيم لايف بعد توقيع الاتفاقية إلى الاحتفاظ بجميع موظفي المتجر الحاليين وتتطلع إلى انضمامهم إلى العثيم لايف، في إطار دعم استراتيجية التوطين التي تعمل عليها الشركة بشكل مستمر، كان آخرها الاحتفال بانضمام 1000 موظف في شهر يناير الماضي، كما تتضمن خطط الشركة تدريب الشباب السعودي من الجنسين على المهارات العالية في قطاع تجارة الأزياء بطريقة مبتكرة تناسب تنوع وإثراء المحتوى المحلي بهذا القطاع النشط.

من جانبه أشار سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة Cenomi Retail قائلا: “يسعدنا إبرام هذه الصفقة التي تدعم تطور العلامات التجارية لمحفظتنا والرحلة التي نقوم بها في Cenomi Retail. مضيفا بأن الشركة تؤمن بالشراكات الاستراتيجية، وتعزيز العلامات التجارية وتوسيع انتشارها لتصبح بائع تجزئة متعدد الفئات.

وكانت شركة العثيم لايف قد وقعت اتفاقًا سابقًا بتاريخ 22/05/1445هـ (الموافق 06/12/2023م) استحوذت خلالها على 100% من رأسمال شركة الزي المبتكر التجارية – التابعة لـ “سينومي ريتيل”الشركة تشمل حقوق الامتياز لـ 18 علامة تجارية تابعة لها مقابل مبلغ 120 مليون ريال إضافة إلى قيمة مخزون البضائع المتوفرة.

يشار إلى أن شركة العثيم للاستثمار شهدت نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التوجه الاستراتيجي للشركة من خلال التوسع في مناطق جديدة، بالإضافة إلى استهداف الشركة لأنشطة تجارية حديثة تتواكب مع الفرص الواعدة التي أتاحتها برامج رؤية المملكة 2030 نحو التوسع الاقتصادي المتنوع في الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركة منذ تأسيسها وقوة الأداء التشغيلي وكفاءة العمليات، في الوقت الذي تحرص فيه الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات التي تعمل بها.

وتأسست العثيم لايف في عام 2007 وتدير حاليًا 338 متجرًا و35 علامة تجارية. وهي إحدى شركات مجموعة العثيم للاستثمار التي تم إدراجها ضمن أفضل المطورين العقاريين في الخليج لعام 2023 وتمتلك 12 مجمعًا تجاريًا بالإضافة إلى محفظة مشروعات استثمارية قيد التنفيذ في مدن المملكة المختلفة باستثمارات تزيد على 15 مليار والتي متوقع ان تضيف اكثر من 50 ألف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة عند اكتمالها. إضافة إلى ذلك، تمتلك عدة شركات تعمل في مجالات المولات التجارية والفنادق والاستثمارات العقارية والترفيهية والسينما والأغذية والكافيهات والمراكز الرياضية والذكاء الاصطناعي والوحدات السكنية والمكاتب التجارية.