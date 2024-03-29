عندما تصبح الرمال ذهباً… مشاريع “شروق” الصحراوية تعيد تعريف مشهد الاستثمار السياحي بالشارقة

لطالما كانت الصحراء مورداً محورياً للاقتصاد في إمارة الشارقة، التي نظرت إلى هذه المساحات الواسعة من الرمال لا على أنها مناطق قاحلة، بل كفرصة للابتكار والتنمية في مجالات مختلفة، سواء الزراعية أو السياحية أو الصناعية. وفي ظل التزامها بتحقيق رؤية الإمارة بتنويع مصادر دخلها وتعزيز جودة حياة سكانها وزوارها، تحتوي محفظة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) سلسلة من المشاريع الصحراوية، التي تستهدف تحويل المساحات الطبيعية الصحراوية إلى وجهات سياحية عالمية، تجمع بين حداثة التصاميم والخدمات والمرافق، وبين التراث الثقافي والبيئي للإمارة. وبذلك، تساهم هذه المشاريع في إضافة قيمة للاقتصاد المحلي، وتثبت أن الرمال هي ذهب حقيقي وثروة لا تقدَّر بثمن.

تقرير “سوق السياحة الصحراوية العالمية 2023-2031”

وتستثمر “شروق” في عدد من المشروعات الصحراوية التي تعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع برزت فيه الدولة كواحد من الفاعلين العالميين، وهذا ما يؤكده تقرير صادر حديثاً حول “سوق السياحة الصحراوية العالمية 2023-2031” عن “يو إم آر” (up market research) المتخصصة بخدمات أبحاث السوق واستشارات الأعمال، والذي يفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بتطوير سوق السياحة الصحراوية بشكل كبير، من خلال التشريعات التي تهدف إلى ضمان سلامة ورضا السائحين، والمشروعات الواعدة التي تتضمن تطوير منتجعات صحراوية، وأنشطة ورياضات صحراوية متنوعة.

حماية البيئة الصحراوية واستثمار عوائدها

وتعمل الهيئة وفق استراتيجية طموحة لتطوير السياحة الصحراوية في دولة الإمارات، وتستثمر أكثر من 267 مليون درهم في مشروعات متنوعة تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي والخدمات الفاخرة، مع الالتزام بكافة معايير الحفاظ على البيئة. وتهدف هذه المشروعات إلى جذب السياح المحليين والدوليين، وتزويدهم بتجارب لا تنسى في بيئة صحراوية فريدة.

التراث الثقافي والتاريخي للصحراء يجذب السياح

وترى “شروق” في صحراء الشارقة أكثر من مجرد وجهة سياحية جذابة تتمتع بالجمال الطبيعي والكثبان الرملية، بل تشكّل أيضاً متحفاً مفتوحاً يحكي تاريخاً عريقاً للإمارة والمنطقة. ومن أمثلة ذلك مشروع “مليحة للسياحة البيئية والأثرية”، الذي يقع وسط المشهد الصحراوي الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحتضن الحياة النباتية والبرية وآثاراً لحضارات المنطقة القديمة التي تعود إلى مرحلة ما قبل التاريخ، من العصر الحجري، إلى العصر الإسلامي وصولاً إلى العصر الحديث، منها موقع أثري يعود إلى أكثر من 130 ألف سنة، وتم إدراجه في قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

ويجمع المشروع بين المغامرة والتعليم، إذ يعكس استراتيجية “شروق” المبتكرة في الحفاظ على أحد أبرز المواقع التاريخية والأثرية وأكثرها أهمية في المنطقة، مع توفير الفرصة للسياح للاستمتاع بالبيئة الصحراوية، بما يرسخ مكانة الإمارات في قطاع السياحة الصحراوية، ويتواءم مع تأكيد تقرير “سوق السياحة الصحراوية العالمية 2023-2031″، أن التراث الثقافي والأهمية التاريخية للصحارى يلعبان دوراً كبيراً في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

مشاريع فاخرة بلمسات الماضي

ومن أبرز هذه المشروعات “نزل القمر” يقع في مليحة، ويضم 20 غرفة وخيمة منها 6 خيام فاخرة و10 غرف ذات سقوف مقببة، وهي مجهزة بكافة وسائل الراحة والترفيه، بما في ذلك مسابح خاصة وباحات شواء وإطلالات خلابة على الجبال والكثبان الرملية؛ ومن المقرر أن يعتمد النزل في تشغيل كافة مرافقه على الطاقة المتجددة.

وتوازن “شروق” في مشاريعها الصحراوية بين تحقيق رؤية الشارقة نحو التنمية المستدامة، وتقديم منتج سياحي يلبي تطلعات الزوار، ويظهر ذلك في “نزل الفاية”، الذي يشكل إضافة للسياحة الصحراوية، من خلال ملاذ بيئي فاخر يتضمن مبنيين يرجع تاريخهما إلى ستينيات القرن الماضي، وكان فيهما عيادة طبية ومتجر وبجوارهما واحدة من أقدم مضخات الوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح النزل لزواره التجوال في المناطق التي سكنها أهل الصحراء القدامى، واكتشاف التقاليد والثقافة الإماراتية… وهي من الركائز المهمة التي عزا إليها تقرير “سوق السياحة الصحراوية العالمية 2023-2031، تميز الإمارات في تطوير المناطق الصحراوية، التي تجذب عشاق المغامرة.

ملاذ صحراوي يلبي تطلعات الزوار

وتضع “شروق” نصب أعينها أهمية إيجاد بيئة سياحية صحراوية تلبي حاجات الزوار للمشاريع الرائدة التي تتميز بها إمارة الشارقة، مثل “لوكس منتجع البردي” الذي يتضمن 35 خيمة فاخرة ومرافق عالمية المستوى تشمل مطعماً ومقهى ومسبحاً ونادياً رياضياً ومنتجعاً صحياً ونادياً للأطفال، وهي تراعي معايير الاستدامة البيئية، وتقدم للضيوف تجربة فريدة بالقرب من “سفاري الشارقة” أكبر سفاري في العالم خارج القارة الإفريقية.

كما يأتي مشروع “واحة البداير”، الذي يقع وسط صحراء البداير النابضة بالحياة في الشارقة، ويمتاز بتصميم فريد مستوحى من التراث الإماراتي، حيث يوفر تجربة صحراوية مذهلة. وينسجم مشروعا “البردي” و”البداير” مع توجهات السياحة الصحراوية العالمية، التي أظهرها تقرير “سوق السياحة الصحراوية العالمية 2023-2031″، وتتضمن التركيز على المناظر الطبيعية والتنوع البيئي والتجارب المختلفة للسائحين.

فضاء واسع لسياحة المغامرات

تؤمن “شروق” بأن الصحراء تحتضن فضاءات حافلة بفرص لا حدود لها، لما توفره من أفق واسع ومناظر خلابة تلائم تنظيم الرحلات الاستكشافية وممارسة رياضات المغامرة، كتلك التي تنظمها “شروق” من خلال مشروع “مغامرات السماء”، أول مركز تدريب على الطيران الشراعي مرخص له في دولة الإمارات، ويقع وسط مشاهد خلابة بين الكثبان الرملية.

استثمار صديق للبيئة

وتؤكد “شروق” في كافة مشاريعها الاستثمارية أن تكون البيئة على قائمة أولوياتها، خاصة الصحراوية منها؛ إذ يقوم مبدأ التطوير الذي يشكل جزءاً من مسمى “شروق” على إضافة ما يعزز قيمة المكان في خدمة البيئة والمجتمع. ومن هنا كانت كافة مشاريع الهيئة الصحراوية تتبنى مبادئ التنمية المستدامة في تخطيطها وتنفيذها؛ وتشمل هذه المبادئ استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من استهلاك المياه، والحفاظ على التنوع الحيوي، وزيادة الوعي البيئي بين السكان والزوار.

فرص واعدة لمجتمعات الأعمال المحلية والعالمية

وحول استراتيجية شروق في استثمار الصحراء، يقول سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “تتجه الاقتصادات العالمية اليوم نحو توسيع هيكليتها وتنويع استثماراتها وفتح مجالات جديدة للعمل والاستثمار عبر توظيف كافة مواردها الطبيعية والبشرية، وفي هذا السياق نعمل في “شروق” على استثمار الفضاءات الصحراوية الواسعة في إمارة الشارقة واستحداث مشاريع تلبي رغبات السياح من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، فنحن ننظر إلى المناطق الصحراوية في الدولة بوصفها فرصاً واعدة لمجتمعات الأعمال المحلية والخارجية “.

وأضاف القصير: “إن الاهتمام بالصحراء يندرج في إطار الاستثمار المستقبلي الذي يستجيب لمتغيرات أنماط الحياة، حيث يتجه غالبية السياح اليوم نحو الأماكن البعيدة عن المدن بحثاً عن الهدوء، وهذا يشكل فرصةً للمستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين في استثمارات مستقبلية واعدة، فالصحراء تشكل نحو 90% من الأراضي في العالم العربي، مما يجعلها مورداً ثرياً بالفرص، لكونها مقصداً مفضلاً لهواة السياحة غير التقليدية والمغامرات من أنحاء العالم”.

ومن خلال رؤية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والتزامها باستثمار محركات النمو الطبيعية في تحقيق التنمية المستدامة، أسهمت مشاريع الصحراء في إحداث نقلة نوعية على مستوى المشهد السياحي والاقتصادي والترويج للهوية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، والشارقة على وجه الخصوص، حيث جسدت هذه المشاريع التزام الشارقة الراسخ بتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة.