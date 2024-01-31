عبدالوهاب الميمني رائد أعمال عُماني يدعم الاقتصاد المعرفي

يتولى عبدالوهاب الميمني، رائد أعمال ومستثمر عُماني، قيادة شركتين ناجحتين في مجالين مختلفين: الاستثمار والتكنولوجيا القانونية. فهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “عبدالوهاب أوفيس“، وهي شركة استثمارية متعددة الجنسيات تعمل في العديد من البلدان والمناطق، بما في ذلك عُمان والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وأستراليا والولايات المتحدة. كما أنه الرئيس التنفيذي لشركة “ليجسلي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” Legisly MENA، الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا القانونية والتي توفر الخدمات والحلول القانونية للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتمتع عبدالوهاب الميمني بخبرة واسعة في العديد من القطاعات، ومنها قطاع التصنيع والصناعات الإبداعية والاقتصاد المعرفي وصناعة التكنولوجيا والتمويل والاستثمار. وقد شارك في العديد من المبادرات الرقمية وساهم في تطوير صناعة الاستثمار في الشرق الأوسط . وهو مؤيد قوي لمبادرة “رؤية عمان 2040″، التي تهدف إلى تحويل عمان إلى اقتصاد متنوع ومستدام بحلول عام 2040. تخدم محفظته الاستثمارية أجزاء مختلفة من “رؤية عمان 2040” في مجالات مثل التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والشراكة وتكامل الأدوار والمواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي.

وفي كانون الثاني / يناير 2022، وقع عبدالوهاب الميمني اتفاقية مع “ليجسلي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستدعم الشراكة مع “ليجسلي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ليس فقط توسع “عبدالوهاب أوفيس” في القطاع القانوني ولكن أيضاً رؤية عبدالوهاب الميمني لإنشاء وتأسيس التعاونات الدولية وزيادة اختراق التكنولوجيا في السوق المحلية .

وقال عبدالوهاب الميمني: “أنا سعيد جداً بالشراكة مع ليجسلي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا القانونية في المنطقة. وأعتقد أن هذه الاتفاقية ستفتح فرصاً جديدة أمام الشركات العمانية والإقليمية للحصول على خدمات وحلول قانونية عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة. كما أن الاتفاقية تتماشى مع رؤيتي لدعم الابتكار والتعاون الدولي في الشرق الأوسط”.

يعتبر عبدالوهاب الميمني رائد أعمال وصاحب رؤية، ويمثل توليفة من الممارسات الأعمال الابتكارية والمتطورة في الشرق الأوسط، ولا سيما عُمان. وقد حصل على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية في سلطنة عُمان ومختلف أنحاء العالم لإنجازاته ومساهماته في مجال الاستثمار والتكنولوجيا والتنمية. وهو ملهم للعديد من الشباب العمانيين الذين يطمحون إلى تحقيق أحلامهم وأهدافهم في عالم الأعمال.