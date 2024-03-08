شركة بريسايت تعرض حلولاً ذكية لضمان الأمن في القمة العالمية الشرطية

شاركت شركة بريسايت، الرائدة عالمياً في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، في القمة العالمية الشرطية 2024 التي عقدت في دبي. وقد قدمت الشركة باقة من حلولها المبتكرة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم جهود ضمان الأمن العام وإنفاذ القانون.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: “تمثل القمة العالمية الشرطية حدثاً مهماً يجمع جهات إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات حول كيفية تعزيز الأمن المجتمعي. لقد كانت مشاركتنا كشركة رائدة في هذا المجال فرصة ثمينة لعرض حلولنا المتطورة وتعميق تواصلنا مع شركائنا وأصحاب المصلحة.”

وأضاف الشرجي: “لقد سلطنا الضوء على عدة حلول رئيسية، بما في ذلك منصة متعددة الأوجه لإدارة الاستجابة للحالات الطارئة تدمج بيانات من مصادر متعددة لتمكين الاستجابة السريعة والفعالة. كما عرضنا باقة الحل الاستقصائي المدعوم بمساعد افتراضي من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين إدارة القضايا والتحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا منصة رقمية للأدلة الجنائية تدمج التحليلات المتقدمة لتحليل البصمات الرقمية والأدلة عبر وسائط متعددة.”

وختم الشرجي حديثه قائلاً: “نتوقع أن تشهد المنطقة دمجاً متزايداً للتقنيات الذكية في سيناريوهات الاستجابة للحالات الطارئة، خاصة مع التحول نحو المدن الذكية. ستصبح الاستجابة القائمة على البيانات الحية والتحليلات التنبؤية أمراً لا غنى عنه لتحسين سرعة واستباقية الاستجابة وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.”