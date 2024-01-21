شركة الوسائل SMC تتألق بفوزها بجائزة Globe Soccer كأفضل شركة إعلامية عن فئة الفعاليات الرياضية

حصدت شركة الوسائل SMC جائزة أفضل شركة إعلامية في مجال الفعاليات الرياضية في حفل توزيع جوائز Globe Soccer لسنة 2023، والذي أُقيم في دبي بدولة الإمارات العربية، بحضور ممثلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد الأوروبي “يويفا” ورابطة الأندية، والعديد من المؤسسات الرياضية الدولية.

وتأتي الجائزة التي منحت لشركة الوسائل SMC ضمن مجموعة من الجوائز والكؤوس التي تمنح سنويًا لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم، سواءً كانوا مدربين أو لاعبين أو رؤساء أندية ووكلاء أعمال وشركات تعنى بالمجال الرياضي، والتي تعكس جهود الشركة المبذولة في إثراء تجربة المشجعين وتقديم محتوى رياضي متميز.

كما تؤكد على دور شركة الوسائل SMC المحوري والحاسم في ترويج الأحداث الرياضية وزيادة مداها الجماهيري، مما يعزز من مكانتها كشريك إعلاني حصري لكثير من الشخصيات والمنظمات الرياضية البارزة، كما تعكس تفوقها وتأثيرها في هذا المجال المثير والمتطور.

ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة الوسائل SMC الأستاذ خالد بن وليد الخضير عن تقديره العميق لتكريم الشركة في واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تكرّم الإنجازات البارزة في مجال كرة القدم وصناعتها، قائلًا: إن هذا الإنجاز يعكس التفاني والابتكار الذي نسعى لتقديمه في مجال الرياضة والترفيه، كما تمثل الجائزة إشادة بفريقنا المتفاني وقيمنا التي نعتبرها ركيزة لنجاحنا.

وأضاف الخضير أن الشركة تألقت في قطاع الفعاليات الرياضية الذي يشهد نقلة نوعية تستحوذ على انتباه العالم أجمع في ظل رؤية طموحة تسعى إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي، إضافة إلى دور حيوي ورئيسي للشركة في إتمام صفقات انضمام عدد من اللاعبين العالميين لصفوف الأندية السعودية مما جعل الشركة تتفوق على المنافسين وتفوز باللقب المرموق،

مؤكدًا أن الشركة ستظل تسعى للابتكار والتفوق ومواصلة رحلتنا لتطوير وتحسين صناعة الإعلام الرياضي وترفيه الجماهير والتفاعل مع شغف عشاق الرياضة حول العالم.

وتعد SMC من الرواد في تطوير وتعزيز الإعلام والفعاليات الرياضية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، مساهمة في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المنطقة، وهي شركة سعودية انبثقت من مجموعة المهندس القابضة التي كان للقائمين عليها نظرة استشرافية مبكرة حيال قطاع مهم وواعد عنوانه “قطاع الإعلان وسوق الرعايات”،

شركة الوسائل SMC بدأت نشاطها عام 2018

ورغم أن الشركة بدأت نشاطها عام 2018 في مجال الإعلانات التلفزيونية والصحفية، إلا أن نشاطها أخذ بالاتساع شيئا فشيئ وتجاوز النشاط الإعلاني لما هو أبعد بكثير، وعبر مسارات عدة استحوذت الشركة على حصة مهمة في السوق السعودية، فالشركة الطموحة عدا عن كونها الوكيل الإعلاني الحصري لمجموعة واسعة من القنوات التلفزيونية والمطبوعات والصحف الأشهر في العالم، فقد اقتحمت عالم الرعايات والشراكات في مجال الترفيه والرياضة وصناعة الأفلام والإعلام، لتتحول إلى رقم صعب في قطاع الترفيه والسياحة والرياضة.

يعتبر حفل توزيع جوائز Globe Soccer مناسبة سنوية تقام في الإمارات العربية المتحدة، حيث يتم تكريم الأفراد والكيانات التي قدمت إسهامات ملموسة وملحوظة في تطوير ونجاح عالم كرة القدم. ويشارك في الحفل كبار الشخصيات في عالم كرة القدم، بما في ذلك النجوم والمدربين العالميين، مما يمنح الفعالية أهمية كبيرة وجاذبية عالمية.