شراكة بين “أدنوك” و”جي42″ و”بريسايت” لتسريع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

هيكل جديد لملكية شركة “إيه آي كيو” تستحوذ بموجبه “بريسايت” على 51% من أسهم الشركة وتحتفظ “أدنوك” بملكية 49% من الأسهم

تقدير قيمة “إيه آي كيو” الحالية بأكثر من 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)

حصول “أدنوك” على حصة 4% في “بريسايت” يعزز مساعيها لريادة تطبيق حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي المستدام بالتزامن مع الانتقال في قطاع الطاقة

الذكاء الاصطناعي يعزز فرص النمو العالمية الكبيرة في مجال الطاقة، ويساهم في رفع الكفاءة وزيادة القيمة عبر القطاع بما يتماشى مع مساعي “أدنوك” للاستفادة من النقلة النوعية التي توفرها التقنيات الحديثة والحلول الرقمية

“إيه آي كيو” تستمر بالعمل بشكل مستقل ضمن محفظة أعمال “بريسايت” لتحليلات البيانات الضخمة متعددة القطاعات

الصفقة تساهم في دفع نمو “إيه آي كيو” وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في حلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في قطاع الطاقة

أعلنت “أدنوك”، و”جي 42″، و”بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي” (بريسايت) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن هيكل جديد لملكية أسهم شركة “إيه آي كيو”، يتم بموجبه استحواذ “بريسايت”، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، على حصة 51% من أسهم “إيه آي كيو”، بينما تحتفظ “أدنوك” بملكية 49% من الأسهم (كانت “جي42″ تمتلك سابقاً حصة 40% و”أدنوك” 60% من أسهم الشركة). وستواصل “إيه آي كيو” عملها بشكل مستقل مع الاستفادة من البيانات الضخمة التي تتيحها “أدنوك” لتقديم حلول نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة. وستخضع الصفقة لموافقة مساهمي شركة “بريسايت” والجهات التنظيمية المعنية.

وفي إطار الصفقة، ستحصل “أدنوك” على 4% من أسهم “جي42” في شركة “بريسايت”، مقابل نقل 11% من حصتها في شركة “إيه آي كيو”. ووفقاً للقيمة السوقية الحالية لشركة “بريسايت”، تُقدر قيمة “إيه آي كيو” بأكثر من 1.4 مليار دولار. وسيشغل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، مهمة رئيس مجلس إدارة شركة “إيه آي كيو”، بينما سيتولى معالي منصور المنصوري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة “بريسايت”، مهمة نائب رئيس مجلس إدارة “إيه آي كيو”.

وستجمع الصفقة بين حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تقدمها “إيه آي كيو” وتقنيات تحليل البيانات الضخمة متعددة القطاعات من شركة “بريسايت” وخبرتها في تطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الدولية، بهدف ترسيخ مكانة “إيه آي كيو” كمؤسسة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على مجال الطاقة. ومن خلال دمج تحليلات البيانات الضخمة وخدمات الذكاء الاصطناعي من “إيه آي كيو” و”بريسايت”، ستحقق الشركتان الكفاءة والتكامل التشغيلي إلى جانب تلبية مجموعة واسعة من متطلبات العملاء، وتقديم قيمة أكبر لدولة الإمارات، ولكل من “أدنوك” و”بريسايت” و”جي42″.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: “تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بتبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مساهمتها في دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، تركز ’أدنوك‘ على ترسيخ مكانتها كأكثر شركة طاقة اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم، وتوفير إمدادات طاقة آمنة ومنخفضة الانبعاثات للعالم بأسلوب أكثر ذكاءً. وستساهم شراكتنا مع ’بريسايت‘ في رفع كفاءة وقدرات ’إيه آي كيو‘ وتعزيز طموح ’أدنوك‘ في ريادة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة الطاقة المستقبلية عبر الاستفادة من البيانات المتكاملة التي يتم الحصول عليها، بدءاً من غرفة التحكم وصولاً إلى اجتماعات مجلس الإدارة. ونحن واثقون من قدرة ’إيه آي كيو‘ على الاستفادة من هذا التعاون لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال تطبيق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، والمساهمة في تحقيق قيمة إضافية للوطن”.

وتهدف “أدنوك” إلى تحقيق أكبر استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في جميع القطاعات. وعلى مدى عقود، طورت “أدنوك” بنيتها التحتية الرقمية، مما مكنها من تسريع توسيع أعمالها، وتحقيق أقصى استفادة مُمكنة من الفرص غير المستغلة، وتوفير الطاقة بشكل مسؤول لتلبية احتياجات العملاء. وفي عام 2023، أعلنت “أدنوك” عن تحقيق قيمة تجارية بلغت 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) من خلال تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، بدءاً من توظيف أكثر من 30 أداة متطورة للذكاء الاصطناعي على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، وذلك انطلاقاً من العمليات الميدانية ووصولاً إلى اتخاذ القرارات المؤسسية بشكل أكثر ذكاءً وسرعة. وساهم تطبيق هذه الأدوات والحلول في تحقيق خفض يصل إلى مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2022 و2023، أي ما يعادل إزالة حوالي 200 ألف سيارة تعمل بالبنزين من الطريق.

من جانبه، قال معالي منصور المنصوري: “منذ انطلاقتها القياسية في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2023، نجحت بريسايت في تأسيس نفسها كعملاق دولي، متميزة بنمو متين وأرباح مستدامة وقدرتها الفائقة على جذب أبرز المواهب والعملاء من جميع أنحاء العالم. وتأتي صفقة اليوم لتفتح آفاقًا جديدة لـ ’بريسايت‘ و’إيه آي كيو‘، وتمكن الشركتين من تحقيق إمكانيات نمو غير مسبوقة، مما يضعهما في موقع الريادة المحلية والعالمية”.

من جهته، قال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي42”: “تُظهر هذه الصفقة مجددًا قدرة ’جي42‘على تطوير الشركات وتمكينها من التميز التكنولوجي في مجالاتها، وخلق قيمة مضافة للمساهمين. حيث يحتل الذكاء الاصطناعي مكانة محورية في تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة، ويعزز استحواذ ’بريسايت‘ على AIQ، مع خطط لخدمة شركة أدنوك والقطاع الطاقي الأوسع، التزامنا بصحة كوكبنا وسكانه”.

ونجحت شركة “إيه آي كيو” التي تم إطلاقها في عام 2020 بالشراكة بين “أدنوك” ومجموعة “G42″، في ترسيخ مكانتها كمزود رائد لحلول الذكاء الاصطناعي الموجهة لقطاع الطاقة، مما عزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وطورت شركة “إيه آي كيو” أكثر من 20 تطبيقاً للذكاء الاصطناعي وسجلت 16 براءة اختراع، حيث تساهم أدوات الذكاء الاصطناعي الرئيسية التي طورتها الشركة في رفع الكفاءة وتعزيز القيمة على امتداد عمليات “أدنوك”، وتُستخدم هذه الأدوات أيضاً في تحديد الانبعاثات ومراقبتها كما تساعد الشركة في خفض انبعاثات عملياتها وتحسين السلامة. ويتم تسويق حلول الذكاء الاصطناعي التي تنتجها الشركة باستخدام كميات هائلة من البيانات الحالية والتاريخية، باعتبارها مرتكزات أساسية للنمو النوعي الذي تحققه “إيه آي كيو”.

من المُقدر أن ينمو سوق حلول الذكاء الاصطناعي الموجهة لقطاع النفط والغاز بأكثر من 13 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 14% بين عامي 2024 و2034 *(* وفقاَ لتقديرات شركة فيوتشر انسايت أي ان سي)

تشمل منتجات “إيه آي كيو” التي تستخدم في قطاع الطاقة اليوم تطبيقات مخصصة لعدة مجالات تمتد من السلامة والاستدامة إلى زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة. تشمل هذه التطبيقات:

جهاز (SMARTi) وهو نظام رؤية حاسوبي ذكي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخاطر السلامة في العمليات الصناعية والتشغيلية للشركة

أداة (Foresight) وهي نظام آلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال في المضخات الغاطسة الكهربائية (ESP)، مما يقلل تكاليف عمليات الصيانة غير المخطط لها

أداة (Emission X) التي توظف الذكاء الاصطناعي لمراقبة انبعاثات غازات الدفيئة والتنبؤ بها والإبلاغ، مما يتيح إدارة فعالة ويساهم في خفض الانبعاثات

كما تعمل “أدنوك” على تسريع دمج وتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها في عملياتها على نطاق واسع وتشمل:

جهاز (AR360) الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرسم صور عن المكامن النفطية تُستخدم في تحسين عمليات تطوير المكمن، وتقليل الوقت اللازم لإعداد الخطط، وزيادة عمر البئر ورفع معدلات استخلاص النفط

جهاز (Robowell) الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتشغيل المعدات عن بعد مثل صمامات التدفق في المرافق والمنشآت في مناطق الاستكشاف والتطوير والإنتاج، مما يقلل من التكلفة ويعزز السلامة ويرفع السعة الإنتاجية

جهاز (WellInsight) الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تحليل ونمذجة بيانات الآبار، ودعم تخطيط أنشطة الحفر

حول “أدنوك”

“أدنوك” هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حول G42

G42 هي مجموعة تكنولوجية قابضة، وتعد الرائدة العالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أفضل. وكانت قد تأسست في أبوظبي وتعمل على مستوى العالم، وتروّج G42 للذكاء الاصطناعي كقوة بناءة للخير في مختلف المجالات. من البيولوجيا الجزيئية إلى استكشاف الفضاء وكل ما يتوسطهما، كما تُدرك الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها اليوم.

نبذة عن “بريسايت”

بريسايت، شركة عامة محدودة بالأسهم مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتمتلك شركة جي 42 ومقرها أبوظبي معظم أسهمها ، وبريسايت هي الشركة الرائدة في المنطقة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات الرقمية وخبرات الذكاء الاصطناعي لخدمة كل قطاع وعلى كل نطاق لخلق فرص للأعمال وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، وبفضل رؤيتها الحاسوبية عالمية الطراز ومنصتها للذكاء الاصطناعي والتحليلات الشاملة كمحرك لها، تتفوق بريسايت في تحليل وتفسير البيانات من جميع المصادر لدعم عملية اتخاذ القرارات بعلم لتشكيل السياسات وخلق مجتمعات أكثر أمانًا وصحة وسعادة واستدامة.

نبذة عن شركة “إيه آي كيو“

“إيه آي كيو” هي شركة رائدة في مجال التقنيات المبتكرة ومقرها أبوظبي، تركز على تسريع التطورات التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي العالمي والارتقاء به نحو مستقبل مستدام. وتعمل الشركة على تعزيز القيمة على نطاق واسع، حيث طور فريقنا الاستثنائي من علماء وخبراء البيانات العالميين منصة لإدارة البيانات وحلولها المتطورة التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والرؤية الحوسبيّة وغيرها من التقنيات المتطورة لمعالجة حالات الاستخدام الرأسية المتخصصة وتقديم القيمة في السيناريوهات التشغيلية الواسعة. وتعمل حلول الذكاء الاصطناعي لدى “إيه آي كيو” على تحسين الأداء والكفاءة وحماية الأفراد والأصول والعمليات لتمكين عملائنا من تحقيق أهداف الاستدامة لديهم وتوسيع نطاق فوائد الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي على مستوى الشركة.

وكونها شركة ملتزمة في تحقيق طموح دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، تلعب “إيه آي كيو” دوراً محورياً في منظومة الذكاء الاصطناعي الشاملة في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ككل.