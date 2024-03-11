رمضان 2024: عزِّز نشاطك التجاري الصغير والمتوسط بأهداف كبيرة

يعجّ شهر رمضان المبارك بالكثير من العادات والتقاليد الثقافية والروحانية الراسخة، ويهِل ومعه الكثير من تجارب التسوق الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن ما مدى كبر حجم هذه التجارب؟ في عام 2024، من المتوقَّع أن ينفق المتسوقون على الإنترنت ما يصل إلى 39 مليار دولار أمريكي خلال شهر رمضان. وأثناء فعاليات التسوق الرئيسية كالتي تعقد في شهر رمضان وعيد الفطر، ما مِن نشاط تجاري يُعدّ صغيرا أمام كسب حب العميل المتزايد. وإليك أهمية دور أمازون في ذلك.

أهمية دور أمازون في تعزيز نشاطك التجاري

تؤدي أمازون دورًا محوريًا في تجربة التسوق أثناء شهر رمضان. ومن المتوقع ان نسبة كبيرة من جمهور أمازون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يخططوا استضافة الأشخاص والطهي وتقديم الهدايا. ويجد 85% من جمهور أمازون في الإمارات العربية المتحدة و82% في المملكة العربية السعودية أن التسوّق على أمازون يمنحهم وقت فراغ أطول لإعداد الإفطار. ويزداد نشاط التسوّق مع اقتراب أيام عيد الفطر حيث تزداد احتمالية شراء المتسوقون سلعًا مثل الملابس والهدايا من أجل الاحتفال بالمناسبة.

بصرف النظر عن حجم نشاطك التجاري، بمجرّد أن يكون لديك تواجد على أمازون، ستتاح لك طرقًا مختلفة يمكنك بها تعزيز نشاطك التجاري من خلال الإعلانات. واستنادًا إلى نتائج أحد الاستطلاعات، أكثر من 75% من العملاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كادوا أن يشتروا منتجات بناءً على الإعلانات المعروضة على أمازون، وكان من المحتمل أن يعيد 64% منهم شراء منتج على متجر أمازون حتى ولو كان غير مشمول في عرض بعد شهر رمضان.

من خلال حلول Amazon Ads، يمكنك جذب اهتمام جمهور أكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى حيث تساعد حلوله على إمكانية التعرّف على ماركتك ومنتجاتك بشكل أكبر. ويمكنك أيضًا التواصل مع المتسوقين الذين يبحثون عن منتجات لشرائها أو العملاء الحاليين من أجل تشجيعهم على إعادة شراء منتجاتك.

RunBazaar: نشاط تجاري عائلي صغير ومتوسط وسَّع نطاق وصوله في الإمارات بمساعدة Amazon Ads

قد يثير مصطلح «الإعلان الرقمي» المخاوف لديك، ولكن لا داعي للقلق. ها هي تجربة شركة RunBazaar العائلية المتخصصة في الإلكترونيات الاستهلاكية، والتي تأسست في دبي عام 1999، حيث يقول «جاسم مُرادي»، مدير المبيعات الإقليمي في الشركة: «ليس من السهل بدء نشاط تجاري وتطويره. وحتى لو كان لديك منتج رائع، فستواجه تحديات في سبيل الترويج له والوصول إلى العملاء».

بدأت الماركة بيع منتجاتها على متجر أمازون منذ 2019، وأصبحت واحدة من بين عدّة أنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة (SMB) بدأت في استخدام Amazon Ads مع بدء نشاطها في الإمارات العربية المتحدة عام 2020. ويتذكّر «مُرادي» تجربة فريق العمل الذي استغرق الأشهر الأولى القليلة منذ بداية استخدام Amazon Ads في التعرّف على الأدوات وخيارات الإعلان المختلفة. ومع نمو وعي الماركة بطرق الإعلان الأنسب لها، شهدت الشركة نموًا في المبيعات ومعدل التحويل والوعي بالماركة. ويقول «مُرادي» في هذا الشأن: «بعد الاستعانة بوسائل الإعلان، أجرينا استطلاعات ولاحظنا زيادة في معدّل الوعي بماركتنا».

In House: نشاط تجاري سعودي صغير ومتوسط زادت مبيعاته بنسبة 250% بمساعدة Amazon Ads

لنلقِ نظرة على مثال آخر في المملكة العربية السعودية. In House هي شركة أثاث تمكنت من توسَّيع نشاطها التجاري من متجر صغير في مركز تسوّق بمدينة الرياض إلى 15 معرضًا في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية. ويذكر «عبد الله الحداد»، رئيس قطاع التجارة الإلكترونية للماركة، أنّ نجاح الشركة في توسيع قاعدة عملائها الأوفياء يعود إلى استخدام حلول Amazon Ads، حيث قال: «إنّ تحقيق النتائج يحتاج إلى وقت، ولكن اكتساب ثقة العملاء بالماركة يُعدّ من أهم متطلبّات زيادة عائد الإنفاق على الإعلانات وبناء ولاء العميل».

ومع بدء الاستعانة بحلول Amazon Ads لأول مرّة في عام 2020، تمكّنت In House تدريجيًا من اكتساب المعرفة بالوسيلة الأفضل لتطبيق الحلول على نشاطها التجاري. ووجدت الماركة معلومات مفيدة في الموارد التي توفّرها Amazon Ads، مثل جامعة البائعين ومجموعة ندوات Amazon Ads.

في الربع الأول من عام 2023، والذي شمل بداية شهر رمضان الكريم، زادت مبيعات الماركة على أمازون بمعدّل 250%، مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2022.[4]

البدء في استخدام Amazon Ads



تتيح لك Amazon Ads فرصة البدء بالاستعانة بحلولها بخطوات بسيطة. والخطوة الأولى لبناء حضور الماركة على أمازون هو منحها مكانًا مخصَّصًا باستخدام متاجر الماركة. ويمكنك اعتبار هذه الخطوة بمثابة الطريق نحو إنشاء متجرك الرقمي الخاص مجانًا.



إذا كنت تسعى إلى جذب المزيد من الأنظار افتراضيًا إلى نطاق متجرك أثناء شهر رمضان أو بعده، بإمكان حلول Amazon Ads، مثل المنتجات المدعومة، مساعدتك في ذلك. وشهد بائعو Amazon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي ممّن أعلنوا عن منتجاتهم في متجر أمازون أثناء شهر رمضان زيادة في المبيعات باستخدام «المنتجات المدعومة»، وذلك مقارنة بمتوسط فئة النمو بمعدّل 37 نقطة مئوية في الإمارات العربية المتحدة، و38 نقطة مئوية في المملكة العربية السعودية و32 نقطة مئوية في مصر على التوالي.[5] ابدأ باستخدام Amazon Ads الآن وجرِّب حلول خدمة الإعلان الذاتية بنفسك.

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الحواشي السفلية:

[1] Orienteed، التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط: الإحصاءات والاتجاهات، الشرق الأوسط، 2023

[2] Amazon x Kantar، فهم المتسوقين في شهر رمضان، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، 2023

[3] Amazon x Kantar، فهم المتسوقين في شهر رمضان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، A18+‎

[4] بيانات من المعلنين، المملكة العربية السعودية، 2022-2023. تعكس النتائج الحملات من معلن واحد، وهو Runbazaar، ولا تشير إلى نتائج مستقبلية.

[5] بيانات Amazon الداخلية، الإمارات/السعودية/مصر، من 26 فبراير إلى 22 أبريل 2023.

*يتم حساب الزيادة على أنّها (نمو أرقام ASIN على إعلانات المنتجات المدعومة خلال شهر رمضان مقارنةً بالفترة الزمنية السابقة نفسها) – (متوسط نمو الفئات خلال شهر رمضان مقارنةً بالفترة الزمنية السابقة نفسها).

تم فقط إدراج البائعين الذين أنفقوا دولارًا واحدًا على الأقل على الإعلانات خلال شهر رمضان في الإمارات والسعودية ومصر كجزء من التحليل.