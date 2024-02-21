داماك وفودافون يستثمران 100 مليون دولار لبناء مركز بيانات جديد

تماشياً مع إستراتيجيتها المتمثلة في إقامة شراكات إستراتيجية عالمية، أعلنت شركة “إيجنكس داتا سنترز من داماك” الرائدة في تطوير البنية التحتية الرقمية والتابعة لمجموعة داماك، تأسيس مشروع مشترك مع شركة فودافون لبناء مركز بيانات متطور في مدينة إزمير التركية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي. ويعكس مركز البيانات الجديد رؤية فودافون لريادة التحول الرقمي في تركيا ويؤكد دورها الرئيسي في دعم البنية التحتية الرقمية في البلاد.

من المقرر افتتاح مركز البيانات الجديد بحلول عام 2025 وبطاقة استيعابية تصل إلى 6 ميغاواط، مع قدرته على استيعاب طاقة إجمالية تصل إلى 12 ميغاواط على المدى البعيد، ليصبح بذلك أكبر مركز بيانات في منطقة بحر إيجه. وسيرفع عدد مراكز بيانات فودافون في المدن الرئيسية في تركيا إلى ستة مراكز، مع “مساحة بيضاء” تغطي 13,500 متر مربع.

تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين في مؤتمر صحفي أقيم في مدينة إسطنبول، بحضور كل من عقيل علي، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة في “إيجنكس داتا سنترز من داماك”، وإنجين أكسوي، المدير التنفيذي لشركة فودافون تركيا.

بهذه المناسبة، قال عقيل علي: “يعتبر مشروعنا المشترك مع فودافون إنجازاً هاماً يضاف إلى ما حققته مجموعة داماك من نجاحات حتى الآن، ويوفر بنية تحتية رقمية رئيسية لسوق مراكز البيانات المتنامي على الساحل الغربي لتركيا. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ارتفاعاً في الطلب على مراكز البيانات، مما يجعل إزمير، التي تعد واحدة من أقدم وأكبر المدن الرئيسية في تركيا، موقعاً مثالياً لتلبية هذا الطلب. هدفنا هو بناء شراكات إستراتيجية عالمية، تسهم في تطوير البنى التحتية الرقمية وتؤثر إيجاباً على الاقتصادات المحلية، وهذا هو الهدف الرئيسي من تطوير مركز البيانات الجديد في إزمير”.

من جهته، قال إنجين أكسوي: “تلعب فودافون دوراً رئيسياً في دعم منظومة الاستثمار في تركيا، حيث بلغت القيمة الفعلية لاستثماراتنا في البلاد على مدار 17 عاماً نحو 157,6 مليار ليرة تركية، كما أسهمت بدعم الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنحو 68 مليار ليرة تركية، خلال السنة المالية 2022- 2023. لدينا خطط إستراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة، تركز على الاستثمار في مراكز البيانات، وحلول السحابة، والأمن السيبراني، وشبكة الجوال الخاصة، وإنترنت الأشياء. يُتوقع أن يصل سوق الحوسبة السحابية إلى 947,3 مليار دولار بحلول عام 2026، ومن الضروري أن تسهم تركيا في دعم هذا الاقتصاد المتنامي. لذا، يتوجب علينا الاستثمار في مراكز بيانات موثوقة وذات سعة عالية تدعم خدمات الحوسبة السحابية”.

وأضاف: “لتحقيق هذا الهدف، وقعنا اتفاقية شراكة إستراتجية مع داماك لبناء مركز بيانات جديد في تركيا. هدفنا من خلال هذه الشراكة هو تطوير مرافق لمراكز بيانات في كل من تركيا والأسواق الدولية. سيكون مركز البيانات الذي نعتزم بناءه في إزمير مشروعنا المشترك الأول، بكلفة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي. سيكون مركز البيانات هذا علامة فارقة في استثماراتنا في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية. ومن خلال ذلك، ستواصل فودافون استثمار خبراتها العالمية وقدراتها المحلية للمساهمة في النمو المستدام لتركيا”.

صُمم ليُلبي أفضل معايير الفئة الثالثة (Tier 3)

سيتبنى مركز البيانات الجديد أحدث التقنيات بما يتوافق مع معايير الفئة الثالثة (Tier 3) الأكثر تطوراً، والتي تضمن نسبة تشغيل تبلغ 99.982%، والاكتفاء الذاتي الكامل، وتحمل الأعطال، كما تصميم المركز بما يتماشى مع معايير مقاومة الزلازل، ونظام تبريد موثوق، وأنظمة حوسبية، ومركز تقني يمكن صيانته أثناء التشغيل. كما سيتم تشغيله بشكل كبير بمصادر الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.

الموقع الإستراتيجي

تقع إزمير في موقع قريب من العديد من مراكز كابلات الاتصالات البحرية، مما يوفر اتصالاً بأوروبا وأفريقيا وآسيا. وبفضل موقعها الإستراتيجي، فإن التطوير المستمر للكابلات البحرية في هذه المنطقة جذاب للغاية لنقاط تبادل الإنترنت ومقدمي شبكة توصيل المحتوى. من المقرر أن يوفر نظام الكابلات البحرية اتصالاً بين تركيا واليونان، حيث بين يربط مدن إزمير وأثينا وكريت، وهو ما سيوفر لعملاء مركز البيانات إمكانية الوصول بزمن انتقال منخفض من خلال مسارات اتصال متكررة.

“مركز خدمات شامل”

سيقدم مركز البيانات الجديد خدمات شاملة للعملاء، وسيكون الخيار الأول لهم لجميع الفئات، وسيكون “متجراً شاملاً” للمنطقة متصلاً بأوروبا من خلال كابلات برية وبحرية. سيخدم المركز بشكل خاص صناع المحتوى، ومقدمي الخدمات بالجملة، والأعمال التي تحتاج إلى خدمات استعادة الكوارث السحابية، وهو ما سيلعب دوراً رئيسياً في قرار العملاء باختيار هذا المركز المتطور، الذي سيكون مركزاً لخدمات (OTT) وقطاع “الهايبرسكيلر”.