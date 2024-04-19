داماك تعلن عن عودة الحياة الطبيعية إلى مجتمعاتها السكنية بعد العاصفة الجوية

في أعقاب الأحوال الجوية التي شهدتها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في الأيام الأخيرة، أعربت شركة داماك العقارية عن امتنانها العميق للجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية لتقديم الدعم الميداني لها، للتعامل بنجاح مع هذه الأحوال الجوية الاستثنائية، مما مكنها من معالجة جميع المشاكل وتجنب وقوع أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو بشرية، وضمان استمرار الخدمات الرئيسية لجميع السكان في مختلف مجتمعاتها السكنية ومشاريعها.

ونتيجةً للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الشركة بالتعاون مع شركائها وأصحاب المصلحة والمقاولين، بما فيها وضع فرق العمل جميعها في حالة تأهب قصوى على مدار الساعة، فقد تمكنت داماك بنجاح وكفاءة عالية من إدارة هذه الأزمة، حيث استجابت فرق العمل الميداني على الفور لجميع البلاغات التي تلقتها، وذلك بفضل التنسيق المباشر والدعم الكامل من شرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، والدفاع المدني.

ومن خلال العمل الوثيق مع هذه السلطات المحلية، عملت الفرق المتخصصة التابعة لشركة داماك بشكلٍ استثنائي لضمان سلامة السكان، وسحب تجمعات الأمطار، وتنظيف الشوارع من الرمال وعودة الأمور إلى طبيعتها في غضون ساعاتٍ فقط، وذلك في مجتمعاتها السكنية الرئيسية داماك هيلز وداماك هيلز 2، حيث لم تسجل أضرار جسيمة تذكر في هذا الخصوص، مع استمرار خدمات المصاعد الكهربائية وخدمات الإنترنت والكهرباء والمياه بشكلٍ طبيعي دون أي انقطاع يُذكر.

في هذا الصدد، قال محمد الطحاينة، المدير العام المشاريع في داماك، والذي تواجد شخصياً على أرض الميدان وقدم التوجيهات والدعم لفرق العمل المتواجدة في مجتمع داماك هيلز: “أنا فخور للغاية بفريق العمل في داماك الذي ضم نحو 1000 شخص من مختلف الأقسام، لتفانيه الكبير في التعامل مع هذه الحالة الجوية، حيث أننا والحمد لله لم نسجل أي أضرار جسيمة أو حوادث كبيرة في مختلف المواقع على الرغم من شدة هذه العاصفة التي لم تشهدها دولة الإمارات منذ نحو 75 عاماً. الشكر الأكبر أيضاً لأبطال شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وبلدية دبي والدفاع المدني والجهات الرسمية الأخرى التي قدمت لنا كافة أشكال الدعم الميداني، وذللت كافة المعوقات والصعوبات التي واجهتنا أثناء العاصفة الجوية”. وأضاف: “إن سلامة وأمن جميع السكان هي أولوية قصوى بالنسبة لنا، لذا أتوجه بالشكر أيضاً للسكان على ثقتهم الغالية بنا وتعاونهم الوثيق معنا لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية وعودة الأمور إلى طبيعتها في مجتمعاتنا السكنية داماك هيلز وداماك هيلز 2، وكذلك ضمن مختلف المشاريع السكنية الأخرى التابعة لشركة داماك”.