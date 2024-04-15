“تويو” تطلق أكبر معرض فني متنقل في العالم لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جمعية “لأجلهم”

شراكة بين “تويو”، تطبيق التوصيل السعودي الرائد، وجمعية لأجلهم لإطلاق أكبر معرض فني متنقل في العالم. تهدف هذه المبادرة إلى إبراز القدرات الإبداعية للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وقد حوّل المعرض الفني المتنقل أسطولًا كبيرًا من مركبات التوصيل إلى أكبر معرض فني متجول في العالم، مسافر آلاف الكيلومترات عبر أنحاء المملكة.

وقد أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود، الرئيس التنفيذي لجمعية لأجلهم، عن تقديره لمبادرة “تويو” التي دعمت جهود الجمعية في خدمة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار توسيع الجمعية لإطار عملها حيث وصل تأثير مشروعاتها إلى كل شارع وحي في المملكة العربية السعودية.

وشكر زياد العجلان، الرئيس التجاري لشركة “تويو”، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن ناصر بن فرحان آل سعود وجمعية لأجلهم على جهودهم في رعاية ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأعرب عن فخره بإطلاق هذه المبادرة الفريدة التي عكست جوهرا قيما تطبيق “تويو”.

من خلال هذا المعرض الفني المتنقل، سعى “تويو” إلى لفت الانتباه إلى قدرات وإبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدير مواهبهم ومهاراتهم، وتعزيز مكانتهم، ودمجهم في المجتمع.

تتماشى هذه المبادرة مع التزام التطبيق بالابتكار في الأعمال وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي، فمن خلال تحويل مركبات التوصيل إلى معرض فني متنقل، لم تقم “تويو” بزيادة الوعي حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فحسب، بل وفرت أيضًا منصة لهذه الفئة المهمة في المجتمع لعرض مواهبهم وإبداعاتهم لجمهور أوسع، مما ساهم في كسر الحواجز وتغيير الصور النمطية السائدة.

جدير بالذكر أن تطبيق “تويو” يربط بين المستخدمين والتجار في جميع أنحاء المملكة، حيث يدمج التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية ونظام الدردشة الكامل في منصة واحدة. يوفر تجربة سلسة مدعومة بخدمات لوجستية قوية وتقنية متقدمة، مما يساهم في تحقيق أسرع وقت توصيل في السوق.