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اتفاقية بين الوطنية للإسكان وأورباس الإسبانية لإنشاء وحدات سكنية في “الفرسان” بمليار ريال

وزير الإسكان السعودي، يشهد توقيع اتفاقية بين الوطنية للإسكان وأورباس الإسبانية، لتطوير وإنشاء 589 وحدة سكنية في “الفرسان”.

فريق التحرير by فريق التحرير
اتفاقية بين الوطنية للإسكان وأورباس الإسبانية لإنشاء وحدات سكنية في "الفرسان" بمليار ريال
اتفاقية بين الوطنية للإسكان وأورباس الإسبانية لإنشاء وحدات سكنية في "الفرسان" بمليار ريال

وقعت الشركة الوطنية للإسكان السعودية، الأحد، اتفاقية مع شركة أورباس الشرق الأوسط العقارية التابعة لشركة أورباس الإسبانية، لإنشاء 589 وحدة سكنية بضاحية الفرسان، بقيمة تقارب مليار ريال، بهدف توفير خيارات سكنية مبتكرة ونموذجية، على مساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.

اتفاقية بين الوطنية للإسكان السعودية وأورباس الإسبانية

اتفاقية بين الوطنية للإسكان وأورباس الإسبانية لإنشاء وحدات سكنية في "الفرسان" بمليار ريال

شهد توقيع الاتفاقية، بين بين الوطنية للإسكان السعودية، و شركة أورباس الشرق الأوسط العقارية، ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، بحضور خورخي ايبيا، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة العربية السعودية.

وقع الاتفاقية كلا من، محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، و دولوفو قوريور، الرئيس التنفيذي لشركة أورباس الشرق الأوسط، وذلك في مقر الشركة الوطنية للإسكان بالرياض.

مزايا ضاحية الفرسان

اتفاقية بين الوطنية للإسكان وأورباس الإسبانية لإنشاء وحدات سكنية في "الفرسان" بمليار ريال

وتعد ضاحية الفرسان أكبر الضواحي العمرانية التي تنفذها الوطنية للإسكان ومن أكبر الضواحي على مستوى المنطقة.

وتم تصميم الضاحية، لتقدم نظامًا متكاملًا للعيش في مدن تواكب رؤية السعودية 2030 بمعايير جديدة، وبيئة عمرانية مستدامة، حيث تمتد على مساحة 35 مليون متر مربع، موفرة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

وتتميز الضاحية، باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق، وخدمات تعليمية، وصحية، ورياضية، وترفيهية، بالإضافة إلى الحدائق، والمساجد، والجوامع.

وتغطي المسطحات الخضراء مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع، لتعطي حيوية وطبيعة خلابة في الضاحية، حيث يصل نصيب الفرد منها إلى 26 متر مربع، لمواكبة المستهدف من مبادرة السعودية الخضراء.

اتفاقية بين الوطنية للإسكان وأورباس الإسبانية لإنشاء وحدات سكنية في "الفرسان" بمليار ريال

 كما تستهدف الضاحية زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، أي ما يعادل 8 شجرات مقابل كل وحدة سكنية.

وتعمل شركة أورباس الأسبانية في أكثر من 20 دولة، وطورت أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في عدد من دول العالم، كما أن لديها خبرة في مجال التطوير والإنشاء العقاري.

وأعلنت الشركة الوطنية للإسكان، مؤخرًا عن أنه تم خلال الربع الأول من هذا العام بيع 1450 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 مليار ريال ضمن عدد من المشاريع في ضاحية الفرسان.

وحققت الشركة، مبيعات متزايدة منذ بداية العام الحالي، وذلك نظير اهتمام الوطنية للإسكان، بتقديم بيئة حيوية ترتقي بمفاهيم جودة الحياة بكامل تفاصيلها، لتحقق أسلوب عيش جديد ومبتكر يتخطى حدود الوحدات السكنية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...