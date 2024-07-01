الرقم الصعب.. القانون وهيكلة المال في بيئة الأعمال

السيد محمد رضوان، برز لنا كعنصر مؤثر و “رقم صعب” في قطاع القانون وهيكلة المال في بيئة الأعمال، فبجانب القانون وعمل الإستشارات القانونية في بيئة الأعمال، فقد حصل على شهادات تخصصية في إدارة المخاطر، الحوكمة والإلتزام الرقابي، الإدارة المالية، إدارة الثروات وهيكلة الاستثمارات التي تجعله يتمتع بنظرة متعددة الأبعاد في التصميم المشترك وهندسة هياكل المنتجات المالية.

يشغل محمد رضوان منصب عضو مجلس إدارة ومستشار عام في مجموعة عبدالمحسن الخرافي للإستثمارات AMK، وشارك سابقاً في هيكلة 18 نظام استثمار جماعي اسلامي بصيغة الصناديق المشتركة (عقارات في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة) برؤوس أموال تتجاوز 1.5 مليار دولار، وكذلك شارك في هيكلة انماط مختلفة من المنتجات المالية باكتتابات خاصة تجاوزت 500 مليون دولار كالصكوك بصيغ المضاربة في العمليات التشغيلية بالقطاع المالي وكذلك المحافظ المستقلة بصيغة الإجارة بقطاع الطيران، مرابحة السلع في قطاع الشرائح الذكية، الاستثمار بالتمويل الشرائحي للمستوى الأول من رأس المال بصيغة المضاربة، الإستصناع في قطاع المقاولات وكذلك المزارعة في قطاع التكنولوجيا الزراعية. بالإضافة إلى هيكلة رؤوس الأموال العينية والنقدية في المشاركات التجارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وتخرج محمد رضوان من كلية الحقوق الشعبة الإنجليزية جامعة المنصورة، وحصل على ماجستير العلوم والقانون MSc and LLm من جامعة القانون بالمملكة المتحدة في القانون وإدارة المخاطر (Joint Ventures and in-kind capital) وكذلك دبلوم إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام من ICA بالمملكة المتحدة و دبلوم الإدارة المالية من IBMI بألمانيا و شهادة القانون والذكاء الاصطناعي من جامعة لند Lund بالسويد. بجانب شهادة إدارة الثروات والاستثمارات CISI و شهادة الأخصائي المعتمد في إدارة المخاطر، الحوكمة والالتزام الرقابي والجرائم المالية من OCEG في الولايات المتحدة و IABFM في المملكة المتحدة.

في ظل بيئة مُدرِكة للمخاطر يمكن للشركات اتخاذ قرارات أفضل وأكثر حكمة، وهذا هو الهدف الأساسي الذي أصبح أحد أهم جوانب إدارة الأعمال التي تضمن التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنظمة، وفي عالم الأعمال المعاصر الذي يتسم بالتشابك والتداخل بين مختلف المجالات، لم يعد القانون مجرد تخصص قائم بذاته معزول عن بيئة الأعمال وما تكتنفه من أنشطة تجارية وصناعات معقدة، بل أضحت هذه العوالم متشابكة ومتداخلة على نحو غير مسبوق. وفي خضم هذا المشهد المعقد، برز لنا اسم “محمد رضوان” كخبير استشاري قانوني دولي يتمتع بخبرة تزيد عن 18 عامًا في صناعة وهيكلة القرار المالي في عدة قطاعات منها القطاع المالي بشقيه المصرفي والغير مصرفي. رضوان ليس مجرد خبير قانوني يبحث في المواد والنصوص، بل هو عٌنصر استراتيجي مؤثر في معادلة القرار ذو رؤية شاملة تتخطى الحواجز التقليدية بين التخصصات حيث دمج العلم القانوني بعلوم تخصصية ومهنية أخرى كإدارة المخاطر، الحوكمة والإلتزام، الإدارة المالية، إدارة الثروات والإستثمارات، النظام المالي الإسلامي، الجرائم المالية ومنها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى عدة علوم أخرى مما جعله بالنسبة لبيئة الأعمال “الرقم الصعب”.

وبسؤاله، تبين أن جذور اهتمام محمد رضوان الدؤوب بالمزج بين القانون والعلوم الأخرى بدأ من سنواته الأولى في الممارسة المهنية. فمع محفظة عملاء متنوعة تضم شركات عائلية، ومؤسسات تجارية في القطاع التجاري، المصرفي والاستثماري وغيرها من القطاعات الحيوية، أدرك أن هناك دائمًا حاجزًا يتعلق بعدم إمكانية الفهم الشامل لطبيعة النشاط التجاري والهيكل التنظيمي الذي ينظم العمليات التشغيلية وربط أوصاله بالقرار الفني أو دوافع القرار المالي، وهو ما قد يعيق القدرة على تقديم رأي سليم يراعي خصوصية هذا النشاط وتفاصيله الدقيقة وما قد يترتب على هذا الرأي من آثار.

وفي هذا السياق، يقول محمد رضوان: “لطالما شعرت أن المعرفة القانونية وحدها، بغض النظر عن مدى اتساعها وعمقها، تظل غير كافية. فأرى أنه حتى يكون الشخص مؤهل لإبداء نصيحة أو رأي يغلب عليه الصحة، يتعين ابتداء الفهم الفني للصناعة وكذلك هيكلها التنظيمي بالإضافة إلى لغة المهن الأخرى التي تنظم أنماط سير هذه الصناعة من الناحية التشغيلية وصولاً إلى دوافع القرار المالي ومحركاته.”

وقد ساهم هذا النهج الشامل والمتكامل في سجل مهني ملئ بالعلامات الفارقة في مدى زمني قصير حيث شارك بتأسيس وهيكلة أكثر من 17 نظام استثمار جماعي عقاري اسلامي بصيغ الصناديق المشتركة MFs وشركات المحافظ المستقلة SPCs بإجمالي رؤوس أموال جماعية يتخطى 1.5 مليار دولار أمريكي في عدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وكذلك الهيكلة القانونية “للتشغيل” ليصبح منتج مالي طٌرح للإستثمار المباشر بصيغة صكوك المضاربة بالإضافة إلى تطبيق نمط صكوك الإجارة بقطاع الإستثمارات البحرية في موناكو بالإضافة إلى هيكلة تمويل الإسلامي للمستوى الأول من رأس المال خارج قاعدة المساهمين، وكذلك تطبيق هيكل مرابحة السلع الرئيسية بقطاع التكنولوجيا. هيكلة رأس المال العيني بصيغة المشاركة الإسلامية برأس مال يتخطى 100 مليون دولار أمريكي.

كما يشغل محمد رضوان حاليًا منصب المستشار العام وعضو مجلس الإدارة المستقل في مجموعة عبد المحسن الخرافي للاستثمارات، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة بأحد صناديق مكاتب الثروات العائلية الأمريكية بالولايات المتحدة وعضو مجلس إدارة في شركة استثمارات عقارية بالمملكة المتحدة، كما كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 8 صناديق مشتركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

النظام المالي الإسلامي: جسر نحو آفاق جديدة

في النظام المالي الإسلامي الذي يشهد نموًا متسارعًا وزخمًا متصاعدًا، يفخر محمد رضوان بدوره في هيكلة صفقة تمويل إسلامي بصيغة “الإستصناع” داخل الولايات المتحدة لصالح أحد كبار المطورين العقاريين، في نقلة نوعية فارقة تؤكد على انفتاح النظام القانوني الأمريكي على الصيغ التمويلية الإسلامية المبتكرة.

ويشرح رضوان قائلاً: “كان هذا المطور العقاري البارز قد استنفد الحد الأقصى للتمويل التقليدي المتاح وفقًا للشروط المصرفية السائدة. وبموافقة البنك، نجحنا في هيكلة نموذج تمويلي إسلامي متطور قائم على صيغة الاستصناع، وذلك بهدف شراء المعدات والأصول اللازمة لاستكمال مشروعه العقاري الضخم.”

وعلى الرغم من النمو الكبير والمتسارع الذي يشهده التمويل الإسلامي على مستوى العالم، حيث تشير التوقعات إلى أن أصول التمويل الإسلامي من تراوحت بين 3.3 تريليون دولار أمريكي و3.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2023، مع توقعات متفائلة بأن تتجاوز 3.69 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، وذلك وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الأسواق المالية العالمية، يرى محمد رضوان أن هذا القطاع الحيوي لا يزال يحمل في طياته فرصًا هائلة للنمو في المستقبل القريب والبعيد. فهو يمتاز بمرونة الهياكل وقدرته الفائقة على تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للأفراد والشركات بشكل مباشر، بجانب الشفافية العالية في التعامل المالي كما يعتمد النظام المالي الإسلامي على دوران حركة رأس المال بشكل مباشر بيّد الأفراد مما يخلق حالة الرواج بخلاف النظام الرأسمالي التقليدي الذي يعتمد على تجميعه في طبقات وفئات محددة بالإضافة إلى عدم وضوح التعامل المالي بسبب الفوائد المركبة ومتجمد الفوائد.

كما يتوقع محمد رضوان، بناءً على قراءته للمشهد الاقتصادي الراهن، أن تلعب الأموال الخليجية، خاصة مع النهضة التنموية الشاملة وحزم التحفيز الهائلة التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية مؤخرًا، دورًا محوريًا في دفع عجلة نمو النظام المالي الإسلامي عالميًا خلال السنوات القادمة. فكل الصناديق العقارية التي عمل عليها كانت إسلامية دون استثناء، سواء داخل المنطقة العربية أو في عواصم المال العالمية.

وفي مشهد اقتصادي مواز، تحتل التكنولوجيا المالية “فينتك” بكل تطبيقاتها الرائدة موقعًا متقدمًا على رادار اهتمامات محمد رضوان، إذ يراها بمثابة المستقبل الحتمي للقطاع المالي والمصرفي برمته حيث تشمل التحويلات المالية اللحظية وخدمات الدفع الإلكتروني فضلاً عن إعداد بيانات المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية في القطاع المصرفي، وتحليل البيانات الضخمة وكل ذلك بتكلفة أقل وبزمن أسرع. وأوضح محمد رضوان أن انتشار التكنولوجيا المالية أدى إلى تحول كبير في نماذج بيئة الأعمال التجارية القائمة على العمل التقليدي؛ مما زاد من معدلات الكفاءة وقلل من مستويات التكاليف.

ومع تنامي الطلب بشكل متسارع على الخدمات المالية الرقمية المبتكرة، فقد نمت استثمارات الشركات الناشئة في هذا المجال بشكل هائل، حيث وصلت ما يزيد على 1.4 مليار دولار في المملكة العربية السعودية وحدها، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الواردة من الأسواق. وساعدته معطيات هذا القطاع ومرونتها على هيكلة أول تمويل اسلامي بصيغة المرابحة لشركة تقنية.

ويؤكد محمد رضوان، أن الابتكارات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا المالية، بدءًا من العملات الرقمية ومحافظ الأصول الذكية، وصولًا إلى التحليلات المعقدة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، قد أعادت تعريف آليات تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية من الألف إلى الياء. بل إنها فتحت آفاقًا شاسعة وفرصًا غير مسبوقة، كالتمويل الجماعي والتمويل المصغر وأسواق الأصول الرقمية التي لا تكل ولا تمل. وبحسب تقديرات محمد رضوان المستندة إلى قراءته للاتجاهات الاقتصادية العالمية، فإن حصة التكنولوجيا المالية من إجمالي الإيرادات المصرفية على مستوى العالم ستتجاوز بكل تأكيد نسبة %20 بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بـ %7 فقط في عام 2020. وهو ما يجعلها بلا منازع محور استراتيجيات النمو والتوسع لكل المؤسسات المالية الطموحة دون استثناء.

الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية: شراكة واعدة تحت المجهر القانوني

وعلى الجانب الآخر، وفي تحليل لمستقبل الخدمات المالية والذكاء الإصطناعي، بلغت مؤشرات أداء الذكاء الإصطناعي في الخدمات المالية حجم إيرادات 156 مليار دولار أمريكي كما طبقت %54 من المؤسسات المالية بمعدل 5000 موظف أنظمة الذكاء الإصطناعي علماً بأنه من المتوقع أن يبلغ التقييم الإجمالي لأدوات الذكاء الإصطناعي بمجال الفنتك مبلغ 23 مليار دولار بعام 2025 بنسبة نمو متوقعة %23 بمتوسط سنتين.

من الناحية الهيكلية القانونية والرقابية لأطر الذكاء الإصطناعي، يرى محمد رضوان أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من تقدمها المذهل وإنجازاتها المبهرة، لن تحل محل العنصر البشري أو تلغي دوره المحوري في هذا القطاع الحيوي.

وإنما ستكون بمثابة أداة فعالة لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها إلى آفاق غير مسبوقة وخلق وظائف جديدة ويرجع ذلك في المقام الأول إلى افتقار الذكاء الاصطناعي للأهلية القانونية أو الشخصية سواء الطبيعية أو الإعتبارية اللازمة لتحمل المسؤولية الكاملة عن القرارات التي يتخذها والنتائج المترتبة عليها. و”الأهلية” أو “الشخصية” هي ما بنيت عليه كافة القوانين والأنظمة الرقابية بجميع دول العالم، فيلزم للقانون والقضاء “شخص” يُسأل ويتحمل تبعات أفعاله وهو ما لا يتوفر في الذكاء الإصطناعي.

وإذا انتقلنا إلى مجال الاستثمار العقاري الذي يحظى باهتمام خاص من جانب محمد رضوان، فإن هناك درسًا ثمينًا يمكن استخلاصه من خبرته العميقة والمتشعبة في هذا القطاع الاستراتيجي. ألا وهو أن الأسواق العقارية العربية، باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تزال تفتقر إلى نموذج استثماري متكامل ومتطور يساهم بفعالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي على نحو مستدام. ويوضح محمد رضوان، أنه بينما تعتمد غالبية الأسواق العقارية المحلية في المنطقة العربية على نهج تقليدي يتعامل مع العقار بقيمته المساحية أو القيمة الأسمنتية – وقد يضاف لها الإسم التجاري للمطور – بالإضافة إلى جمع الأموال اللازمة لتشييد المشروعات العقارية ثم بيع الوحدات السكنية أو التجارية الناتجة عنها، نجد أن الأسواق العالمية المتقدمة قد تحولت منذ سنوات طويلة إلى تبني نظرة أكثر شمولية واستدامة للعقار باعتباره منتجًا “تشغيلياً” يصلح للإستثمار وكذلك التمويل من عدة أوجه واستخدامات.

حيث يتمتع القطاع العقاري في تلك الأسواق بحزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الحكومية التي تعزز من استدامة هذا القطاع الحيوي وقدرته الهائلة على جذب رؤوس الأموال من مختلف بقاع العالم.

فبخلاف الأسواق الناشئة التي قد تفتقر إلى الوضوح في قواعد اللعبة وتتسم معادلاتها الاستثمارية بالضبابية وعدم القدرة على التنبؤ، يجد المستثمر الأجنبي في الأسواق العقارية المتطورة، بيئة استثمارية مستقرة ومواتية تتسم بالشفافية في الأنظمة والتشريعات وسهولة ممارسة الأعمال. وفي حين أن العديد من الأسواق العربية قد شهدت تطورات إيجابية ملحوظة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتحسين البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات، إلا أن المخاوف من حالات عدم اليقين الغير المتوقعة لا تزال تمثل أحد العوائق الرئيسية التي تقف حائلًا أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بالشكل الأمثل.

الامتثال الضريبي: درع حماية للشركات

في مواجهة المخاطر وشبهات الجرائم المالية وفيما يتعلق بالامتثال للقوانين والأنظمة الضريبية، يؤكد محمد رضوان، من واقع خبرته الطويلة في هذا المجال، أن الالتزام الضريبي يُعد حجر الأساس في ضمان استقرار الأسواق وتوفير الحماية اللازمة للشركات والمؤسسات من أي مخاطر أو تبعات قانونية. فبغض النظر عن الإغراء المحتمل لتحقيق أرباح سريعة من خلال التهرب الضريبي، إلا أن هذه الممارسات اللاأخلاقية تُعد بمثابة جريمة مالية يعاقب عليها القانون، وقد تعرض الكيان الاقتصادي الضالع فيها لاتهامات خطيرة تصل إلى حد غسل الأموال، وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات رادعة وصولاً إلى الإغلاق التام والنهائي. فهناك فارق كبير بين “الإعفاء الضريبي” و “التهرب الضريبي”، فالاعفاء ميزة كفلها القانون أما التهرب هو سوء إستخدام نص القانون.

وفي هذا الإطار، تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن حجم الخسائر في الإيرادات الضريبية على المستوى العالمي، والناجمة عن التهرب الضريبي غير المشروع، تبلغ نحو 500 مليار دولار أمريكي سنويًا. أي ما يعادل تقريبًا %10 من إجمالي الإيرادات الضريبية المستحقة للحكومات. وهو ما يمثل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المالية العامة للدول، ويقوض مبادئ المنافسة العادلة والشريفة بين الشركات الملتزمة وتلك المتهربة.

لذلك، ومع التحسن الملحوظ في بيئة ممارسة الأعمال في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات حوكمة حركة الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن، يشدد محمد رضوان على أن الامتثال الضريبي لم يعد خيارًا فرديًا أو رفاهية للشركات الراغبة في إثبات وجودها في الأسواق، بل بات ضرورة استراتيجية لا غنى عنها في ظل هذه المرحلة الاقتصادية المفصلية، لا سيما مع وضوح الأنظمة والتشريعات الضريبية في معظم دول المنطقة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالإقرارات الضريبية السنوية.