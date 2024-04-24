السعودية تقود الطريق نحو مستقبل سياحي مستدام وصديق للبيئة

في خضم الاهتمام العالمي المتزايد بالاستدامة والسياحة الخضراء، برزت المملكة العربية السعودية كرائدة في تبني ممارسات صديقة للبيئة في قطاع الضيافة والسياحة. فمع إطلاق المبادرة السعودية الخضراء في عام 2021 من قبل ولي العهد محمد بن سلمان، أصبحت المملكة ملتزمة بمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة للأجيال القادمة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060.

قمة مستقبل الضيافة في السعودية

وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض قمة مستقبل الضيافة في الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو، والتي تسلط الضوء على أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مستقبل قطاع الضيافة. وقد أكد جوناثان وورسلي، رئيس شركة The Bench المنظمة للقمة، على ضرورة تكاتف الصناعة ودمج الممارسات المستدامة في استراتيجيات الأعمال.

وفي حديثٍ مع عددٍ من القادة البارزين في قطاع الضيافة والسياحة السعودي، أشار قصي الفخري، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحية، إلى أن المملكة تتخذ خطوات جادة لضمان تماشي تطورات السياحة المستقبلية مع رؤية 2030 وأهداف الاستدامة الوطنية. وأوضح أن المسافرين باتوا يفضلون بشكل متزايد الوجهات التي تعطي الأولوية للاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، وهو ما ينعكس في مشاريع سياحية طموحة مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر.

من جانبه، أكد إيلي ميلكي، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في مجموعة راديسون للفنادق، أن المملكة تحرز تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهداف الاستدامة من خلال مبادرات مثل المبادرة السعودية الخضراء التي تسعى لخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 270 مليون طن سنويًا. بينما أشار فهد عبد الرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ميلينيوم في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى التزام سلسلة فنادقه بدمج الممارسات المستدامة في عملياتها وتقليل البصمة البيئية.

وحول دور القطاع في جذب الاستثمارات الخضراء، أوضح غوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله المالي، أن المملكة شهدت زخمًا متزايدًا في تبني مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز على مبادئ الاقتصاد الدائري والبناء الأخضر والاستفادة من المناظر الطبيعية الغنية في المملكة.

وبالتطلع إلى المستقبل، أكد المشاركين في القمة على أهمية تبني ممارسات السياحة التجديدية التي تعزز النظم البيئية وتحافظ على التنوع البيولوجي وتمكّن المجتمعات المحلية. فمن خلال الاستثمارات الخضراء المستهدفة والشراكات، يمكن للقطاع السياحي السعودي أن يقود تحولاً إيجابيًا نحو مستقبل مستدام يضمن التعايش المتناغم بين الزوار والطبيعة.

ومع استمرار المملكة العربية السعودية في طريقها نحو تحقيق رؤية 2030 الطموحة، من الواضح أن الاستدامة ستكون في صميم تطوير قطاع الضيافة والسياحة. فمن خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الابتكار في مجال السياحة المستدامة، تسعى المملكة لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للسياحة الخضراء والمسؤولة، وضمان مستقبل مشرق ومستدام للأجيال القادمة.