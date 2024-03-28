الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح آفاقاً لا حدود لها أمام الشركات الإماراتية وعملائها

هل تخيلتَ يوماً أن تدخل إلى أحد مراكز التسوق في دبي لتجد في استقبالك مساعد تسوق شخصي جاهزاً لمرافقتك عبر هاتفك الذكي في رحلة تسوق سلسة خالية من العناء، حيث يزودك هذا المساعد الافتراضي الرائع على وجه السرعة بقائمة المشتريات التي تحتاجها مع أسماء المتاجر التي تتوفر لديها مستلزماتك، كما يرسم لك مسار التنقل الأمثل ضمن المركز التجاري بما يضمن لك عدم تضييع أي لحظة من وقتك في البحث عن مواقع المتاجر المذكورة.

وما إن تبدأ بشطب الاحتياجات التي قمت بشرائها من قائمة التسوق الخاصة بك، حتى يقدم لك المساعد الافتراضي توصيات مصممة خصيصاً لتناسب تفضيلاتك وسجل مشترياتك السابقة بما يضمن لك الحصول على أفضل العروض والمنتجات. كما يبقيك على اطلاع دائم بأحدث العروض المعلن عنها في مطعمك المفضل ليتيح لك فرصة تناول أشهى الأطباق بأفضل الأسعار. وعندما تنتهي من رحلة التسوق وتستعد لمغادرة مركز التسوق، سيُرسل لك مساعدك الافتراضي رسالة تذكير بالمكان الذي ركنت فيه سيارتك، مع خيار دفع رسوم المواقف بأمر صوتي واحد. مع العلم، لقد كانت تجارب التسوق السلسة والشخصية في الماضي بمثابة حلم بعيد المنال، لكنها أصبحت اليوم في متناول يديك بفضل ما شهده الذكاء الاصطناعي التوليدي من تطورات غير مسبوقة.

يبدو أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحدث ثورة حقيقية في طريقة تعامل الشركات مع المشكلات وتفاعلها مع العملاء محمد ميكو، رئيس شؤون العمليات والتسويق لدى “مايكروسوفت” في منطقة أوروبا الوسطى ومنطقةالشرق الأوسط وأفريقيا

وبفضل قدرتها على إحداث تحول جذري في حياتنا، استحوذت هذه التكنولوجيا على أنظارنا في مختلف القطاعات نظراً لما تتمتع به من إمكانيات مذهلة في تحليل كميات هائلة من البيانات وإصدار استجابات تحاكي طريقة البشر في الوقت الفعلي، ناهيك عن تمكين المؤسسات من طرح حلول جديدة مبتكرة لا تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تزود العملاء أيضاً بتجارب فريدة. ويبدو أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيحدث ثورة حقيقية في طريقة تعامل الشركات مع المشكلات وتفاعلها مع العملاء، إذ يستفيد ما يقارب 25% من الرؤساء التنفيذيين في مختلف أرجاء العالم من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل، بينما تؤكد 40% من المؤسسات أنها تخطط لرصد المزيد من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد بسبب التطورات المحرزة على صعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي.

بدورها، تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة أرقاماً استثنائية غير مسبوقة إذ صرح 82% من قادة الشركات بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أعمالهم الحالية، في حين توقع 85% منهم أن تُحدث التكنولوجيا تغييراً جذرياً في شكل العروض المقدمة لعملائهم والعمليات التجارية المعتزم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة، و اعتبر 91% آخرون أن للتكنولوجيا دوراً حاسماً في دفع مسيرة نمو الأعمال في المستقبل.

وبعد ملاحظة إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في زيادة المبيعات وتعزيز ولاء العملاء، سارعت كبرى الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الاستفادة من هذه التقنيات لتزويد عملائها بتجارب متفردة. وفي هذا السياق، توظف شركة “ميرال” الرائدة في مجال بناء وتطوير الوجهات والتجارب الغامرة في جزيرة ياس بأبو ظبي روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الزوار وتعزيز تجربتهم. ومن خلال الاستفادة من تطبيق الدردشة “تشات جي بي تي” كجزء من خدمة “أزور أوبن إيه أي” من “مايكروسوفت”، تتمكن روبوتات الدردشة من الإجابة على جميع استفسارات العملاء ومساعدتهم في التخطيط لقضاء يوم ممتع في المتنزهات الترفيهية.

وفي السياق ذاته، رفعت اتصالات & e الستار عن مساعدها الافتراضي الجديد المصمم خصيصاً باستخدام “خدمة أزور أوبن إيه أي” ليجيب على مكالمات العملاء ويساعدهم في مهام مختلفة مثل إرشادهم إلى وجهة محددة ومشاركتهم بكل ما هو جديد لاطلاعهم على آخر الأخبار ونشرة الأحوال الجوية. وبالمثل، تستفيد شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك) أيضاً من الإمكانيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي التوليدي في تشغيل محطة الخدمة المستقبلية الخاصة بها، والتي توفر خدمات مصممة خصيصاً لتمنح عملائها تجارب خالية من العناء تتضمن توجيههم إلى موقع محطات الوقود الأقل ازدحاماً وتقليل وقت انتظارهم في محطات البنزين.

وعلى صعيد الخدمات العامة، تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً في تشغيل منصة “أسألنا” لتقديم طلبات الحصول على الخدمات التي تقدمها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بكل سهولة ويسر مثل معالجة التأشيرات أو التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة باللغتين العربية والإنجليزية. كما اعتمد “بنك الإمارات دبي الوطني” على تطبيق الدردشة “تشات جي بي تي” والمساعد الذكي “كوبايلوت المتوافق مع نظام مايكروسوفت 365” لتعزيز قدرة موظفيه على تقديم تجارب بنكية مخصصة تُرضي متطلبات العملاء وتُلبي مختلف احتياجاتهم. بدورهم، يستخدم المطورون في هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) منصة “باور” من “مايكروسوفت” والمساعد الذكي “كوبايلوت” لتطوير تطبيقات ذكية تعزز من أواصر التعاون بين فرق العمل وتمكنهم من تزويد العملاء بتجارب مميزة تنال رضاهم.

وباعتبارنا شريكاً داعماً لرحلة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بذلنا في “مايكروسوفت” قصارى جهودنا لتمكين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في هذه البلاد وإتاحة الفرصة أمامها لتوظيف أحدث التطورات التي يحرزها الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يعزز من كفاءتها التشغيلية ويساعدها في تخطي كافة العقبات التي تعترض مسار تقدمها. كما تعمل حلولنا السحابية جنباً إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الموثوقة والمتوفرة عبر مراكز بياناتنا السحابية في كل من دبي وأبو ظبي، على توفير تجارب فريدة لكل من يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة وتُرسي معايير جديدة مبتكرة في خدمة العملاء. وبالنظر إلى الدور المهم الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير وتحويل مسار القطاعات على اختلافها، بدءاً من البيع بالتجزئة وحتى الترفيه والتمويل والتعليم، نعبّر في “مايكروسوفت” عن كامل التزامنا بترك بصمة إيجابية مؤثرة والمساهمة في رسم ملامح مستقبل جديد يتيح للجميع دون استثناء فرصة توظيف التكنولوجيا لإحداث تغيير جذري في خدمة العملاء والارتقاء بها إلى مستويات جديدة كلياً.