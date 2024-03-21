مؤسس مجموعة فينيكس: الإمارات تتحول إلى مركز عالمي للعملات المشفرة

أكد مناف علي، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة فينيكس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر المشهد العالمي في مجال العملات المشفرة.

وقال علي في حديثه مع “أريبيان بزنس”: “ما يحدث هنا أمر مثير للإعجاب. يتحدث الجميع عن الأسعار في الوقت الحالي، لكن من المهم أيضًا معرفة مكان ممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بالصناعة.”

لطالما زادت الإمارات العربية المتحدة من جاذبيتها ليس فقط كمكان للعيش، ولكن أيضًا كمركز للأعمال التجارية للمنطقة والعالم – وهي اتجاه لم يزد سوى سرعة.

وأضاف علي أيضًا:”الأمر الرائع هو أن الإمارات اتبعت نهجًا متوازنًا في تنظيم العملات المشفرة لسنوات عديدة. وكانت هناك توجيهات ممتازة فيما يتعلق بمتطلبات “تعرّف إلى عميلك – Know Your Customer” وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، وكل هذا بدأ الآن يؤتي ثماره”.

وتابع: “لدينا تفاؤل كبير بشأن أبوظبي على وجه الخصوص. لقد كانت السرعة والنهج المدروس الذي تتعامل به السلطات مع صناعة العملات المشفرة والبلوك تشين، واعتمادها لهذه التقنيات للابتكار التكنولوجي، مشجعة للغاية لمتابعة تطورها. نحن فخورون بكوننا جزء من هذه البيئية التنظيمية الناجحة.”

تشير أحدث الأرقام إلى أن عدد الشركات المسجلة للعملات المشفرة في الإمارات نما بنسبة 400% بين عامي 2020 و 2022.

ووصل البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة الأسبوع الماضي، ليصل إلى 71 ألف دولار للمرة الأولى، مع شركات مثل مجموعة فينيكس المتخصصة في تعدين البيتكوين من بين أكبر المستفيدين.

وفيما يتعلق بالمستقبل، يرى علي آفاقًا إيجابية للغاية لصناعة العملات المشفرة في الإمارات وما بعدها، لافتًا إلى أن حوالي 5% فقط من الناس يمتلكون حاليًا عملات رقمية مشفرة.

وقال: “لقد قطعنا شوطًا طويلاً بالفعل، لكن الإمكانات حقًا رائعة – لا يوجد وقت أفضل من الآن للانخراط في هذا القطاع. وخاصة هنا في الإمارات العربية المتحدة”.