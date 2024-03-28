“أون لوكيشن” تقدم تجارب ضيافة استثنائية في أولمبياد باريس 2024

مع اقتراب موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، تستعد شركة أون لوكيشن (On Location)، المزود الرسمي لخدمات الضيافة للحدث، لتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف من جميع أنحاء العالم. وستوفر الشركة مجموعة متنوعة من باقات الضيافة التي تشمل تذاكراً لمختلف المنافسات الرياضية، وخدمات ضيافة حصرية داخل الأماكن المخصصة، وحلول إقامة مميزة، بالإضافة إلى خيار مبتكر وتاريخي في مدينة باريس المضيفة.

ولأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، سيتم تنفيذ نموذج مبيعات عالمي مركزي، حيث سيتمكن المشجعون من جميع أنحاء العالم من شراء باقات الضيافة من خلال مزود عالمي واحد، وهو ما يتيح للضيوف وأصحاب المصلحة اقتناء الباقات (بما في ذلك التذاكر) التي يختارونها. وبالإضافة إلى فرق المبيعات المتخصصة التابعة لشركة أون لوكيشن حول العالم، ستقوم شبكة مبيعات عالمية واسعة من الموزعين الفرعيين الرسميين في مناطق محددة بتقديم منتجات مخصصة وأسعار متناسقة ومستوى عالٍ من الخدمة في الأسواق المحلية.

وقال ويل ويستون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الألعاب الأولمبية والبارالمبية، في أوم لوكيشن: “فيما مضى، كانت استضافة الألعاب الأولمبية تتطلب شراء التذاكر والخدمات الإضافية من مصادر متعددة، وكان في الأسعار تفاوت والتجارب المقدمة. لكن مع عودة الألعاب إلى باريس بعد مرور قرن من الزمان، تعاونت شركة On Location مع اللجنة الأولمبية الدولية وباريس 2024 لتقديم تجربة أولمبية متكاملة وفريدة في نوعها.

وأضاف ويستون “تشمل عروض الاستضافة لدينا 95٪ من الرياضات المختلفة، ولا تقتصر على توفير المقاعد في المسابقات فحسب، بل تتعدى ذلك لتقدم تجربة شاملة تغمر الضيوف في الثقافة الباريسية والفرنسية الغنية. سواء كان ذلك من خلال الاستضافة داخل المنشآت الرياضية أو في المعالم الشهيرة بباريس مثل برج إيفل وقصر طوكيو، أو من خلال باقات السفر والتجارب المصممة خصيصًا للمجموعات، فإننا نمنح عشاق الرياضة فرصة نادرة للمشاركة في صنع التاريخ خلال هذه الدورة الأولمبية الاستثنائية.

وستكون أولمبياد باريس 2024 حدثًا تاريخيًا من عدة جوانب أخرى أيضًا. فهي ستكون المرة الأولى منذ أكثر من قرن التي تستضيف فيها العاصمة الفرنسية الألعاب، والمرة الأولى منذ أكثر من عقد التي تقام فيها الألعاب في أوروبا. ثم إنَّها ستشهد إقامة حفل الافتتاح في وسط المدينة على نهر السين بدلاً من ملعب رياضي لأول مرة، مما يتيح لعدد أكبر من الناس المشاركة في هذا الاحتفال الخاص.

وستكون أولمبياد باريس 2024 أول دورة تحقق التوازن بين الجنسين في الرياضيين المشاركين، كما ستشهد إدراج رياضة breakdancing كرياضة أولمبية لأول مرة. وفي سابقة أخرى، ستتوفر خدمات الضيافة في غالبية الرياضات، وستُباع التذاكر للجمهور عبر منصة ضيافة مركزية موحدة، مما يسهل على المشجعين من جميع أنحاء العالم شراء التذاكر على نحو آمن وعادل، مع توفر تذاكر للفعاليات الرياضية بدءًا من 24 يورو فقط وباقات متنوعة تبدأ أسعارها من 85 يورو فقط.

وبفضل الخبرة الواسعة لشركة أون لوكيشن في مجال الضيافة الرياضية، سيحظى الضيوف بتجربة لا تُنسى في أولمبياد باريس 2024، حيث ستوفر الشركة خدمات ضيافة استثنائية وفرصًا حصرية للاستمتاع بأجواء الحدث التاريخي في عاصمة النور.