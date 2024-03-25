أمنيات، الارتقاء بفنون العمارة 

يكشف مهدي أمجد، مؤسس ورئيس شركة أمنيات عن رؤيته لقطاع العقارات في حواره مع أريبيان بزنس عن رؤية الشركة وخططها للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في السوق السعودي.

ما هي الرؤية والرسالة التي تقود شركة أمنيات ومشاريعها العقارية؟

تسعى أمنيات من خلال مشاريعها أن تعكس قدرة الإنسان على الإبداع وخلق مفاهيم جديدة من شأنها الارتقاء بتجربة الحياة. وتتمحور رؤية أمنيات حول دفع الحدود الفنية والهندسية للارتقاء بالمساحات والوجهات وتجاوز المعايير التقليدية. نحن ندرك جيداً إمكانات وقدرات الحرفية والبراعة اليدوية عندما تتناغم ويتم تطبيقها على التجربة الإنسانية. إذ يعتمد نجاح الأعمال التجارية المستدامة، على نظام بيئي مترابط ومتماسك يحتضن أفضل الأدمغة والمفاهيم الفلسفية والشركاء، الذين يتعاونون معاً على ابتكار مساحات متميزة وتحقيق التأثير الإيجابي المنشود. ومن أجل تحقيق هذه التجارب المخصصة الفاخرة، نحرص على مواكبة واعتماد الفلسفة والحرفية والرؤية التي تسند إلى الابتكار والطرق الغير التقليدية من خلال نهجٍ ثلاثي متوازن، يمتد تأثيره إلى التصاميم المتقنة والهندسة المعمارية المتناسقة، فضلاً عن الإمكانات المستقبلية التي يمكن اعتمادها لاستقطاب الأفراد الأكثر إلهاماً في العالم.

كيف تتعامل شركة أمنيات مع التحديات والفرص التي يواجهها سوق العقارات في دبي والمنطقة؟

فاقت دبي التوقعات المحلية والعالمية، حيث تواصل في مسيرتها وجهودها وتقديم مفاهيم معمارية فريدة والارتقاء بمستوى المساحات السكنية. ولقد ساهمت خبرات أمنيات الممتدة منذ أكثر من 20 عاماً، في مجال فنون العمارة المعاصرة وتطوير العقارات الفاخرة، وفلسفتها القائمة على الارتقاء بمفهوم الرفاهية في العيش وخلق مفاهيم جديدة، في قيادة ودفع نمو السوق إلى مستويات وآفاق مغايرة.

وتتشارك أمنيات رؤيتها هذه مع مجموعة من أبرز وأهم الأسماء الرائدة في عالم التصميم. ولقد أطلقنا مؤخراً مشروع “فيلا فيينتو، دورشيستر كوليكشن، دبي” ومشروع “ذا لانا، دورشيستر كوليكشن، دبي”، اللذان يتخطيان مفهوم الوحدات السكنية الفاخرة التقليدية، ليساهما في إرساء معايير جديدة لتجربة الحياة الفاخرة.

مهدي أمجد، مؤسس ورئيس شركة أمنيات

ما الذي يميز المشاريع التي أنجزتها شركة أمنيات في السنوات الأخيرة عن المنافسين؟

تعتمد شركة أمنيات نهج خاص لإنشاء مساحات مصممة خصيصاً للزبائن الذين لديهم أعلى التوقعات لحياتهم. ولا تعتمد مصادر الإلهام على المساحات والأماكن والوجهات فحسب، بل من المشتري نفسه، الذي يُعبّر عن مكنوناته وأفكاره وأحلامه وتطلعاته من خلال الأماكن والمساحات التي يختارها. ونحاول دمج جميع العناصر الرئيسية لخلق أسلوب حياة مميز، يبدأ مع اختيار الموقع ويمتد إلى اختيار إدارة طاقم المصممين والمهندسين، والتعاون مع أهم العلامات العالمية في قطاع خدمات الضيافة، إلى إنشاء المشروع نفسه من خلال هذا النهج نخلق مشاريع متكاملة تقدم تجربة خاصة وفريدة من نوعها.

ولقد نجحت أمنيات في تقديم مجموعة من التحف المعمارية التي تعكس التزامنا بالحرفية الفنية والتميّز والاهتمام بالتفاصيل. فنحن نعمل وفق فلسفة خاصة بحيث ننافس أنفسنا لرفع مستوى المشاريع التي نقدمها. وتساهم هذه الفلسفة في إرساء معايير مستحدثة وجديدة تتنافس مع أهم المعايير العالمية في هذه الفئة من العقارات الفاخرة. ولعل مشاريعنا في مراسي باي مارينا تجسد مثالاً بارزاً على جهودنا هذه وتطلعاتنا، حيث نعمل على تحويل الواجهة المائية إلى وجهة بارزة ستسهم في إضافة نوعية لعناوين وتجارب الرفاهية في قلب مدينة دبي.

ما هي خطط شركة أمنيات للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في السوق السعودي المزدهر؟

حرصت شركة أمنيات خلال السنوات الماضية على تطوير الشركة في جميع أقسامها وتحقيق هدفنا في أكثر المدن تنافساً في مجال التطوير العقاري، ونطمح أن ننقل هذه التجربة إلى مدينة الرياض والسوق المزدهر في السعودية. يتميز السوق في المملكة برؤية واضحة وإدارة قوية، ونأمل أن تكون لدينا الفرصة المناسبة للمساهمة في ازدهار هذا السوق وخلق أسلوب عقاري خاص يهم ويدعم نجاحات الرياض والمملكة. وسنستفيد من خبراتنا لتحقيق المزيد من النمو وزيادة فرص الاستثمار والازدهار وخلق معايير جديدة خاصة بالمدينة، ونأمل أن تتماشى خبرتنا مع هذه الرؤية المستقبلية.

كيف تستخدم شركة أمنيات التكنولوجيا والابتكار لتحسين تجربة العملاء والمستثمرين والمستأجرين؟

تحرص شركة أمنيات على خلق تجربة خاصة وفريدة للمستأجر والمستثمر والمستهلك، الأمر الذي يأتي في صلب أعمالها وأنشطتها. ونعمل على تحقيق ذلك من خلال استخدامنا لجميع الأساليب والأدوات المتواجدة عالميا في تكنولوجيا التصميم والبناء، بالإضافة إلى التعاون مع أبرز الشركات العالمية. نحاول أن ندمج بين التكنولوجيا والتصميم الخاص والخدمة لخلق أسلوب حياة فريد من نوعه. وينصب تركيزنا الرئيسي على الشخص الذي يقطن في إحدى مشاريعنا، والتكنولوجيا هي أحد العناصر التي نستخدمها لتحقيق التميز في أسلوب الحياة.

ونتتبع عن كثب أحدث ابتكارات المباني الذكية ونقوم بتقييم كيفية دمجها في مشاريعنا لإنشاء مساحات أكثر ذكاءً وكفاءة. على سبيل المثال، قمنا في جميع مشاريعنا بتطبيق أنظمة متقدمة لإدارة المباني والتحكم في الإضاءة التي تتيح المراقبة عن بعد وتحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وضوابط كفاءة الإضاءة وتوفير الطاقة.

ما هي القيم والمبادئ التي تحرص على تطبيقها في عملك كرئيس تنفيذي ومؤسس لشركة أمنيات؟

أحرص دائما على الشفافية والوضوح، وأتمنى الأفضل لمستهلك أمنيات، فأحاول أن أعيش وأتخيل أفضل حياة يمكن تجربتها من أجل ابتكار وتنفيذ رؤية واضحة لأعلى تجربة حياتية لذلك الشخص، من خلال استخدام جميع الأدوات المتوفرة أمامي وشبكة المعارف العالمية المتاحة. ونجحنا بسبب إصرارنا وتطوير أنفسنا في الوصول إلى أفضل النتائج التي تتعدى حدود الحرفية فقط. تهمني أيضاً التفاصيل الدقيقة التي تخلق مشاريع ذو قيمة لجميع أفراد المجتمع، حتى وإن كان فقط من خلال النظر إلى مشاريعنا. يجسد كل مشروع في محفظة شركة أمنيات، حلمي بتحقيق الأفضل والأعلى تميزاً على درب الارتقاء بالتجربة الحياتية للأفراد.

ما هي الاتجاهات والتوقعات التي تتوقعها لسوق العقارات في السنوات الخمس المقبلة؟

نحن محظوظون في المنطقة بهذه الإدارة الرشيدة التي تعمل على تحفيز وتحقيق النمو المميز الذي نشهده. ونرى أن السنوات الخمس المقبلة سوف تشهد المزيد من النمو في هذه المنطقة، لا سيما مدينتي دبي والرياض، وخلق فرصة مميزة في جميع القطاعات العقارية على جميع المستويات. على مستوى القطاع الخاص، نرى نمواً كبيراً في توجه العالم إلى مدينة دبي في هذه الفئة، وكان لنا إسهامات بارزة في جذب هؤلاء المستثمرين الكبار والعالميين وخلق هذه الفرص.

ونعتقد أنه خلال الخمس أعوام المقبلة، سيستفيد المستهلك العالمي، من هذا الإقبال المستمر في دبي والمنطقة. ونرى أن المنطقة في حالة ازدهار عالية جداً، في ظل جهود القيادات لتوفير مجالات واسعة للعمل من خلال تشجيعهم ودعمهم المتواصل، ورؤيتهم الواضحة وأساليبهم في تنفيذ هذه الرؤية. ونتطلع إلى أن نساهم في هذه المسيرة التي تراها المنطقة اليوم.

كيف تربط شركة أمنيات بين الفن والتصميم في مشاريعها العقارية، وما هي أبرز التعاونات التي قمتم بها مع مصممين عالميين؟

تتمثل رؤيتنا منذ انطلاقتنا عام 2005، في خلق مشاريع مميزة. ونجحنا في تحقيق ذلك من خلال تعاوننا مع أهم وأبرز الأسماء في عالم التصميم والهندسة والعمارة حول العالم من ضمنها “Foster + Partners”، وزها حديد، وريتشارد روجرز، وريم كولهاس ورافائيل رينو.

وعملنا على دمج رؤيتنا مع حرفيتهم، ما مكننا من تحقيق نتائج مثمرة وعالية الجودة. تقدم أمنيات لمدينة دبي مشاريع وتحف معمارية منبثقة من فلسفتها المعمارية والجمالية والخدماتية، والمتمثلة في دمج الفن والعلم في مجالات التطوير العقاري.

ما هي الاستراتيجية التي تتبعها شركة أمنيات لتحقيق الاستدامة والكفاءة الطاقية في مشاريعها، وما هي المعايير والشهادات التي تسعون للحصول عليها؟

نحن ملتزمون التزاماً عميقاً بدمج ممارسات الاستدامة والتنمية المسؤولة، وهو التزام راسخ أكّدته عضويتنا مؤخراً في مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC).

وباعتبارنا جزءاً من هذا المجتمع المرموق، فإننا ملتزمون بتعزيز عزمنا على الوفاء بوضع معايير جديدة في الأداء البيئي وصحة الإنسان، مسترشدين بتقييمات عالية في أطر الشهادات الرائدة مثل شهادة الأبنية الخضراء LEED (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي).

كما وتشمل مبادراتنا لضمان مستقبل مستدام إجراء نماذج تشغيلية تفصيلية للكربون لجميع مشاريعنا المستقبلية، وابتكار عمليات تقييم التصميم والبناء الكهربائي بالكامل حيثما كان ذلك ممكناً لتحقيق خفض معدل الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.

على مستوى الشركة، سنبدأ باجراء عمليات الإبلاغ للنواحي البيئية والاجتماعية والإدارية، ووضع خريطة الطريق لكيفية معالجة انبعاثات الكربون هذه في المستقبل.

في نهاية المطاف، هدفنا هو توفير تجارب تدمج الممارسات والحلول المستدامة التي بدورها ترفع مستوى رفاهية العيش. وبالتالي، نهدف إلى الدمج بين أهداف الاستدامة الأكثر طموحاً في العالم وأهداف السلامة وبين التحفة المعمارية لنعكس التزامنا الثابت بدفع الحدود في التنمية المسؤولة.

كيف تواجه شركة أمنيات التغيرات والتقلبات في الطلب والعرض في سوق العقارات الفاخرة، وما هي العوامل التي تؤثر على تحديد الأسعار والعائدات؟

وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة التي شهدها السوق، تمكنت شركة أمنيات من توسيع محفظتها باستمرار وتحقيق رؤيتها، وتقديم وجهات جديدة وتحقيق أرقام قياسية، وساهمت في الحفاظ على مكانة المدينة الرائدة مقارنة بالأسواق الأخرى.

لقد حافظنا بشكل استراتيجي حتى الآن على زخمنا وعلى فرادة عروضنا، ما يضمن بقاء القيمة التي نقدمها للسوق والحفاظ على آفاقنا ثابتة، بهدف تحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع إفساح المجال لنمو الشركة في المستقبل.

في عام 2024 وما بعده، نخطط للحفاظ على هذه الإستراتيجية، مع العديد من المشاريع الرئيسية المرتقبة، بما في ذلك قطاعات الأعمال المركزة وعروض الخدمات، بالإضافة إلى تجارب جديدة من خلال التعاون مع العلامات التجارية الفاخرة. كما ونطمح لرفع القيمة الإجمالية لمحفظتنا بحلول عام 2025 إلى 15 مليار دولار.

ما هي الفرص والتحديات التي تراها في تطوير مشاريع متكاملة تجمع بين السكن والضيافة، وكيف تضمنون تقديم تجربة فريدة ومميزة للمقيمين والزوار؟

تشمل رؤيتنا لأي مشروع عدة عوامل تساهم بشكل مباشر على تميز المشروع. يشكل الموقع المميز إحدى الدعائم الأساسية لنجاحه، إلى جانب مجموعة الدعائم الأخرى التي تجتمع معاً لتحقيق نجاح وتميّز المشروع. من الخدمات التي نوفرها والتجارب التي سيختبرها زبائننا لاحقًا على القدر نفسه من الأهمية، بل أكثر أهمية. لذا حرصنا على التعاون مع الشريك المثالي القادر على تجسيد طموحاتنا في ما يتعلق بالمستوى الخدماتي، فكانت شراكتنا مع مجموعة دورتشستر كوليكشن للضيافة لتقديم مستوى رفيع ن الخدمة والضيافة، مما يترك تأثيراً ملحوظاً في تجربة الزبائن ليتحوّل كل مشروع إلى رحلة ترقى فوق سلفها.

ويتمحور تركيزنا على الهدف الأعلى المتمثل بالارتقاء بحياة الأفراد. إننا في سياق تطوير كل مشروع، ونتساءل عما إذا كان قادرًا على إلهامهم وإثراء تجربتهم ببعد جديد لم يكن متاحًا لهم قبل ذلك. كما نولي الممارسات المستدامة اهتماماً خاصاً. نعمل أيضًا بموازاة ذلك على تحقيق أثر متمدد لفلسفتنا بحيث لا يقتصر الأمر على مشروع هنا أو هناك ، فما نسعى إلى تحقيقه هو ابتكار وجهات تعيد صياغة مفاهيم تجارب العيش الراقية.