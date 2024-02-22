“أكسي سيليكت” يحدث ثورة في عالم تداول الفوركس والعقود

يقدم برنامج “أكسي سيليكت” تمويلاً يصل في حده الأقصى إلى مليون دولار أمريكي بينما يسمح للمتداولين بالاحتفاظ بما يصل إلى 90% من الأرباح في المرحلة الأخيرة.

تقدم “آكسي” Axi، الشريك الاستراتيجي مع “في آي ماركتس” VI Markets شركة الوساطة المالية العالمية في مجال عقود الفروقات والعملات الأجنبية (فوركس)، حلاً مبتكراً من خلال برنامج “آكسي سيليكت” Axi Select الخاص بها، وذلك لمواجهة التحديات الأخيرة في قطاع تداول الأصول.

ويبرز برنامج “آكسي سيليكت” كنموذج للابتكار والمرونة، نظراً لأن العديد من شركات الحسابات التجريبية تعاني من عمليات الإغلاق بسبب الضغوط من الهيئات التنظيمية والوسطاء ومزودي التكنولوجيا. وتم إطلاق “آكسي سيليكت” كبرنامج مميز لتخصيص رأس المال المصمم خصيصاً للمتداولين المحترفين، وقد حصل على شهادات تقدير من خبراء القطاع باعتباره يشكل مستقبل التداول الخاص.

كما يدعم برنامج “آكسي سيليكت” نموذج حساب التداول المباشر، انطلاقاً من نموذج الشركات التقليدية لتداول الملكية والذي شهد عمليات تعليق وإغلاق.

ويتوقع طلال العجمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “في آي ماركتس”، أن يضمن هذا النهج الشفافية وظروف السوق العادلة والضوابط الحقيقية في التنفيذ. وأثبت برنامج “آكسي سيليكت” منذ إطلاقه في منتصف عام 2023، نجاحاً ملحوظاً، حيث حقق زيادة كبيرة بنسبة 40% على أساس شهري في عدد العملاء النشطين على منصاته. ويعود هذا الإنجاز إلى التزامه الثابت بتوفير حل مستدام وطويل الأجل لمجتمع التداول، غير مقيد بالتحديات التي تواجهها الشركات التي تعتمد على نماذج الحساب التجريبي.

ويقول طلال العجمي إنه واثق من الطبيعة الثورية والمستدامة للبرنامج، مؤكداً قدرته على مواجهة التحديات الحالية في صناعة التداول الخاصة بشكل مباشر. ويشير هذا إلى اعتقاد راسخ بأن البرنامج يقدم حلولاً مبتكرة ويتمتع بالقدرة على الاستمرار على المدى الطويل في التغلب على عقبات القطاع.

وقد استبق برنامج “آكسي سيليكت” التحديات التي تواجهها شركات دعم الحساب التجريبي، وطول عمر نموذج حساب التداول المباشر، والذي يعمل بنجاح منذ أكثر من 16 عاماً في أكثر من 100 دولة، مما يجعل “آكسي سيليكت” حلاً مستقراً وطويل الأمد.

واستجابة للتطورات الأخيرة في عالم التداول، أعرب طلال العجمي عن تعاطفه مع المتداولين المتأثرين بإغلاق شركات دعم الحسابات التجريبية. وحذر من أن هذا قد يشير إلى بدء الانخفاض في نموذج الشركات الداعمة للحساب التجريبي.

ويقدم نموذج التمويل الخاص بـ “آكسي سيليكت” تمويلاً يصل في حده الأقصى إلى مليون دولار أمريكي بينما يسمح للمتداولين بالاحتفاظ بما يصل إلى 90% من الأرباح، ما يعزز البرنامج كخيار جذاب عالمياً.

ولا يتطلب الانضمام إلى “آكسي سيليكت” أي رسوم تسجيل، مما يمنح المتداولين المرونة لسحب الأموال في أي وقت. ويتناقض هذا النهج التقدمي بشكل حاد مع نموذج رسوم تسجيل الحساب التجريبي.

وقال طلال العجمي: “لدينا قناعة راسخة بأن برنامج آكسي سيليكت هو برنامج تخصيص رأس المال الأول على مستوى العالم. ومن خلال استخدام حساب تداول حقيقي يتضمن أموالاً حقيقية ومشاعر حقيقية، يصبح المتداولون في وضع أفضل لتحقيق ربحية دائمة”.

ويقدم “آكسي سيليكت” للمتداولين أدوات التحكم نفسها المتاحة لأصحاب الحسابات الحقيقية على مستوى العالم، والتي تتميز بتنفيذ عمليات التداول بصورة عادلة وسريعة وشفافة بما يتناسب مع الجوائز العالمية التي حصل عليها البرنامج.

واختتم طلال العجمي قائلاً: “بالنسبة للمتداولين الأكفاء الذين يبحثون عن برنامج تمويل موثوق تم تصميمه لتحقيق النجاح والاستقرار، فإن آكسي سيليكت يوفر منصة مثالية للكشف عن ميزتك التنافسية استناداً إلى التواجد في السوق منذ 16 عاماً”.