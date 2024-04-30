آمالي العقارية تكشف عن “جزيرة آمالي” المكونة من 24 فيلا فائقة الفخامة في جزر العالم بدبي

كشفت آمالي العقارية، الشركة المتخصصة في قطاع التطوير العقاري الفائق الفخامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن أول مشاريعها “جزيرة آمالي”، التي تضم مجموعة من الفلل الحصرية الفائقة الفخامة في جزر العالم بدبي.

تُطل الفلل الـ 24 الفخمة، التي تقع ضمن هذه الجزيرة، مباشرةً على مياه الخليج العربي النقية، وتتميز بتصاميمها العصرية ومزاياها الفريدة المصممة حسب الطلب، كما توفر للسكان مزيجاً مثالياً من الرقي والفخامة اللامتناهية.

تقدم “جزيرة آمالي” سبعة أنماط معمارية أنيقة، مما يتيح للسكان تصميم منزل أحلامهم وفق رغباتهم، مع إطلالات ساحرة تمتزج فيها مياه البحر بزرقة السماء وأفق نخلة جميرا. تغطي الجزيرة مساحة إجمالية قدرها 1,200,000 قدم مربع، وتربط بين اثنتين من جزر العالم (أوروغواي وساو باولو)، وتتميز كل فيلا بواجهة بحرية حصرية بطول يصل إلى 50 متراً.

بهذه المناسبة، قال علي سجواني، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة آمالي العقارية: “نحن فخورون بالكشف عن مشروع جزيرة آمالي، الذي يجسد خبراتنا الكبيرة في قطاع التطوير العقاري، والذي نسعى من خلاله إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة الفاخرة في دبي. من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل والشراكة مع أبرز المصممين العالميين، نهدف إلى بناء وجهة حصرية للسكن الفائق الفخامة، لتصبح ملاذاً هادئاً للسكان توفر لهم رفاهية لا تضاهى على الواجهة البحرية، مما يمنحهم الشعور بالعطلة كل يوم”.

تم تصميم الفلل في جزيرة آمالي من قبل أبرز المهندسين المعماريين في شركة (ELASTIC) الحائزين على العديد من الجوائز المرموقة، حيث تم التركيز على نموذجين معماريين متميزين هما مينيما (Minima) وجراندي (Grande)، في حين قدمت شركة (HBA Residential) التصاميم الداخلية بنموذجين مختلفين هما ألترا (Ultra) وتيرا (Terra).

يضم المشروع سبعة نماذج مختلفة من الفلل، مستوحاة في تصاميمها من شجرة “أومبو” الشهيرة في أوروغواي، والتي تعد رمزاً للمرونة وملاذاً للاسترخاء والهدوء. تعتبر كل فيلا من الفلل الـ 24 بمثابة تحفة معمارية عصرية، تتميز بمساحاتها الكبيرة، وشواطئها الحصرية المطلة مباشرةً على البحر، كما توفر الفلل إطلالات خلابة على أفق دبي ونخلة جميرا وفندق “أتلانتس ذا رويال”، فضلاً عن مجموعة من وسائل الراحة والمرافق الترفيهية مثل التراسات في الدور العلوي، و”حفر النار” الأنيقة، ومجموعة من مطاعم “تيبنياكي”، وحمامات بخار وجاكوزي، وأحواض سباحة.

وتعد فيلا أفاتيا (Avatea)، أيقونة هذا المشروع، وتجسد التكامل السلس بين الفخامة وجمال الطبيعة، وتضم مزايا فريدة وقنوات مائية مصممة بدقة وعناية، مُحاطة بالمناظر الطبيعية والمسطحات الخضراء، كما تقع على جزيرة خاصة بها متصلة بالجزيرة الرئيسية، وتوفر للسكان ملاذاً هادئاً يتميز بأعلى درجات الخصوصية والراحة.

بالإضافة إلى ذلك، سيحظى سكان جزيرة آمالي أيضاً بأرقى الخدمات الحصرية في النادي الخاص بالجزيرة “كلوب هاوس” الذي تبلغ مساحته 10,000 قدم مربع، ويعد بمثابة مركز الترفيه والمغامرة والاسترخاء في الجزيرة. علاوةً على مرافق السبا وصالة الألعاب الرياضية ذات المستوى العالمي، يضم النادي أيضاً مطعماً يلبي مختلف الأذواق ويقدم مجموعة متنوعة من الأطباق العالمية، وبار داخل حوض السباحة، وردهة سيجار فاخرة، وأحواض سباحة بمياه مالحة، ومنصات لممارسة اليوغا، وغيرها من المرافق الأخرى.

توفر جزيرة آمالي أيضاً مرافق وخدمات راقية كالتي توفرها المنتجعات الفاخرة، بما في ذلك أرصفة خاصة لرسو اليخوت، ومهبط عائم لطائرات الهيليكوبتر، ومنطقة متعددة الاستخدامات لكافة السكان، بالإضافة إلى ملعب عائم لرياضة “البادل تنس”.

من جانبها، قالت أميرة سجواني، المؤسس المشارك في آمالي: “تجسد جزيرة آمالي التزامنا التام بصياغة أسلوب فريد للمعيشة الفاخرة. بتصميمه المبتكر المستوحى من جمال الطبيعة، يعكس هذا المشروع رؤيتنا المتمثلة في توفير أسلوب حياة راقٍ في قلب الجزيرة، وعلى بعد دقائق فقط من شواطئ دبي”.

رفاهية لا حدود لها

من خلال خبرتهما الكبيرة في قطاع التطوير العقاري وريادة الأعمال التي ورثاها عن والدهما حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك، يستعد كلاً من علي وأميرة سجواني لإعادة تعريف مفهوم المعيشة الفائقة الفخامة من خلال تطوير مشروع “جزيرة آمالي”.

مع شغف عميق لتخطي حدود المألوف، وتبني مفاهيم جديدة ذات رؤية مستقبلية، يقدم علي وأميرة خبرات عريقة والتزاماً كاملاً لتقديم الأفضل في كل مشروع من مشاريع آمالي.