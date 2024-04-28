في إطار انعقاد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار “التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية”، تبرز مبادرة “SAUDI HOUSE” كإحدى الفعاليات المصاحبة للمنتدى، والتي تعمل على تسليط الضوء على مسار المملكة الحافل بالإنجازات والتطورات في إطار رؤيتها 2030.

تتخذ هذه المبادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط برعاية شركة أرامكو السعودية مسارًا متعدد الأبعاد، حيث تضم مجموعة من الأجنحة التي تعكس التراث والابتكار والنجاحات التي حققتها المملكة، بالإضافة إلى استعراض نظرتها المستقبلية في مختلف المجالات.

تُعتبر “SAUDI HOUSE” واحدة من المبادرات المتفردة التي تنبثق من المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث بدأت رحلتها الفعلية خلال الاجتماع السنوي الرابع والخمسين للمنتدى في دافوس كلوسترز بسويسرا في يناير من العام الحالي.

في جناح شركة أرامكو السعودية، يغوص الزوار في عالم الطاقة المتجددة والاستثمارات المبتكرة، حيث تُقدم الشركة عروضًا تفاعلية تأسر الأنظار وترسم مستقبلاً واعداً للقطاع.

وفي جناح الاستدامة، يتمتع الزوار بفرصة استكشاف جهود المملكة في مجال حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يشجع على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تأخذهم جناح هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في رحلة ملهمة إلى عالم الابتكار والتقنية، حيث يتعرفون على دور المملكة كمحور عالمي للتقنية والابتكار.

ومن جانبها، تُشارك مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بجناح يجمع الشباب الطموح ويبرز مساهماتهم الإيجابية في مجالات الاستدامة والابتكار، مما يشجع على تحفيز الطاقات الشابة وتمكينها.

وتختتم المبادرة بعرض رحلة تفاعلية لمشروع “نيوم”، يقدم نظرة مثيرة على تطور الأعمال في المدينة، وتستقبل مبادرة Saudi House زوارها في منطقة “ڤيا رياض”، يومي 28 و29 أبريل.

ضمن فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، ينطلق المنتدى المفتوح الذي يشكل منصة للنقاش وتعزيز الحوار بين شباب المستقبل وقادة الأعمال حول أبرز التحديات وصناعة الحلول للوصول إلى مستقبل مزدهر.



كونوا جزءًا من رؤية المستقبل، بمشاركتكم في الحدث يومي 28 و29 أبريل.

للتسجيل… pic.twitter.com/BoStr1ejeQ — وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) April 27, 2024