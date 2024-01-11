80 دولة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بالسعودية

تختتم اليوم فعاليات “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” والذي أقيم في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 8 وحتى 11 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين.

الحدث الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030، شهد توقيع اتفاقية الحج للعام 1445 هجرية بمشاركة وفود من 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وفقا لوسائل إعلام سعودية، تعد سنة 2023، هي الأكبر من حيث عدد المسلمين الذين استضافتهم المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث بلغ عددهم نحو 13.55 مليون مسلم، بزيادة بلغت 58% مقارنة بعام 2022.

واستقطبت النسخة الثالثة من الحدث الجهات والشركات المقدمة للخدمات المتعلقة بالحج والعمرة، حيث يهدف الحدث إلى تسهيل وتمكين الشركات المقدمة للخدمات ومكاتب بعثات الحج من إنهاء التعاقدات.

وشهد موسم الحج في عام 1444 هجرية ارتفاع عدد الشركات المقدمة للخدمات بأكثر من 3 أضعاف، حيث زاد العدد من 6 إلى 20 شركة.

ودشنت المملكة العربية السعودية نهجا جديدة بعد انتهاء حج عام 1444 مباشرة، حيث قامت بتسليم الدول وثائق الترتيبات التنظيمية لحج 1445هـجرية، من أجل التسهيل على الجميع وإنهاء التعاقدات في وقت مبكر.

وواصلت المملكة العربية السعودية تحركاتها للتسهيل على زوار بيت الله الحرام، بعد أن أطلقت منصة “نسك” لخدمة حجاج الدول التي ليس لديها بعثات حج بشكل مباشر، والتي خدمت حجاج من 67 دولة، على أن تزيد إلى 126 دولة في حج عام 1445، حيث يتمكن الشخص من القيام بكل إجراءات الحج بكل سهولة ودون تعقيدات وبعيدا عن الوسطاء.

ورصدت المملكة نحو 5 مليارات سعودي من أجل الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة، وتذليل كل العقبات أمام حجاج بيت الله الحرام، ومن ضمن المشروعات المنفذة، إضافة 150 ألف وحدة تكييف لمواجهة الطقس المرتفع، علاوة على إضافة 14 ألف دورة مياه.

وشهد “مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة” توقيع اتفاقية بقيمة 2.5 مليار ريال لتشييد أجنحة فندقية جديدة، علاوة على اتفاقية أخرى تهدف إلى إنشاء مركز لتوعية حجاج بيت الله الحرام.

الحدث الذي استمر لمدة 4 أيام شهد عقد العديد من الجلسات وورش العمل، حيث تم خلالها استعراض العديد من الرؤى ووجهات النظر بشأن الرؤية المستقبلية لتطوير المشاعر المقدسة، وتوفير الخدمات المناسبة لضيوف الرحمن، وغيرها من الأمور التي تساعد على تقديم خدمة متميزة خلال مناسك الحج والعمرة.

وشهدت فعاليات المؤتمر استعراض تطبيق “KSA Visa”، والذي تم إطلاقه في ديسمبر/كانون الأول 2023، وهو تطبيق متعلق بالتأشيرات الإلكترونية، ومهمته تسهيل حصول الحجاج على التأشيرات الإلكترونية دون التوجه إلى السفارة السعودية في بلده.