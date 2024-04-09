أعلن مؤشر المدن الذكية IMD لعام 2024 عن انضمام مدينة الخبر إلى قائمته لأول مرة هذا العام، إلى جانب مدن سعودية أخرى بارزة من بينها الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة.



و ارتقت عدة مدن سعودية في ترتيب المؤشر العالمي، حيث استمرت الرياض في المرتبة الثالثة عربياً، بينما احتلت مكة المكرمة المرتبة الخامسة، وجدة السادسة، والمدينة المنورة السابعة. وعلى المستوى العالمي،



تقدمت الرياض إلى المرتبة 25، متقدمةً 5 مراتب عن العام الماضي،



في حين حافظت مكة المكرمة على المرتبة 52، وجدة احتلت المرتبة 55 متقدمةً مرتبة واحدة عن العام الماضي، وارتقت المدينة المنورة إلى المرتبة 74، متقدمة 11 مرتبة عن العام الماضي، بينما جاءت الخبر في المرتبة 99 من بين 142 مدينة عالمية مدرجة في المؤشر.



حيث أسهم التحول الرقمي للمدن الذكية في المملكة، الذي تدعمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية من خلال استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، في صعود المدن سعودية بمراتب مؤشر IMD للمدن الذكية بالعالم لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالمقارنة مع تقرير 2023.



ومن بين الجهود الرائدة، تم تطوير منصة وطنية للمدن الذكية تعتمد على تحليلات متقدمة ونماذج محاكاة بالذكاء الاصطناعي لدعم خطط التطوير المستقبلية.



وقد شملت هذه المبادرات مشاريع تقنية تستهدف تحسين جودة الحياة في المدن، مثل تطوير أدوات للكشف المبكر عن التشوهات البصرية وتطبيقات لإدارة الزحام باستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.



وفي تقرير IMD للمدن الذكية لعام 2024، ركز المؤشر على عدة معايير أساسية، منها كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، فضلاً عن الإسهام في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات الحديثة في بناء المدن الذكية، وتوظيف التقنيات الرقمية لتحسين استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية.



وتشمل جهود “سدايا” أيضًا ابتكار أداة للكشف عن التشوه البصري بمدينة الرياض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذه الجهود ستمتد لتشمل 4 مدن أخرى بالمملكة، بهدف دعم أعمال التخطيط وتحسين الحياة الحضرية.



في نطاق أوسع، نظمت “سدايا” أول منتدى عالمي للمدن الذكية بالمملكة في فبراير الماضي، شارك فيه خبراء من 40 دولة، بهدف تعزيز فهم المدن الذكية والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

يذكر أن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD من أرقى معاهد إدارة الأعمال في العالم، ويعد مرجعاً مهماً لدى المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى للتنافسية بين الدول، كما يعد مرجعاً أساسياً لدى صناع القرار على مستوى العالم لقياس أثر الإستراتيجيات الوطنية في تعزيز مستويات الرفاهية وتحقيق التقدم وتعزيز جودة الحياة.

5 مدن سعودية تصعد ضمن تصنيف مؤشر (IMD) للمدن الذكية 2024.. والخبر تدخل ضمنها لأول مرة.#خمسة_مدن_سعودية_ضمن_المدن_الذكية pic.twitter.com/YbylSeCw86 — SDAIA (@SDAIA_SA) April 9, 2024