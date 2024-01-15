5 شروط مصرية لدعم الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية

أعلنت مصر أن هناك شروطا لمساعدة الاتحاد الأوروبي في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وتكتسب المفاوضات بين الجانبين للحصول على دعم اقتصادي إضافي زخم قبل الاجتماع المشترك 23 يناير الجاري.

وقال سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي في تصريحات نقلتها الفايننشال تايمز: إن “الدعم الاقتصادي، وضمانات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والوظائف، والأمن الغذائي، هو ما نريده من الاتحاد الأوروبي مقابل مساعدته في كبح الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط”.

تأتي تلك التصريحات وسط إشارات من مصر على ضرورة “ترقية العلاقات” بين الجانبين لتشمل كل شيء بدءا من زيادة الدعم الاقتصاد وحتى ضمانات الاستثمار.

تجري بروكسل والقاهرة محادثات منذ أشهر بشأن حزمة شاملة من الدعم للاقتصاد المصري المتعثر.

وتشكل الهجرة أيضًا جزءًا من هذا، حيث تشعر الدول الأوروبية بالقلق من أن الانقلابات والصراعات الأخيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد تجبر المزيد من الناس على الفرار من المنطقة. وتستضيف مصر بالفعل نحو تسعة ملايين مهاجر.

وأضاف عبد العاطي أن الاتحاد الأوروبي التزم بالفعل بدفع 160 مليون يورو لدعم اللاجئين وإدارة الحدود حتى عام 2027، لكن مصر تبحث عن المزيد بينما تتعامل مع تداعيات “أزمات الحرب في أوكرانيا، وكوفيد، والوضع في غزة”، قائلا إن ما نبحث عنه هو “ترقية شاملة للعلاقات”.

وأكد أن “هناك تعاون مستمر مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة لكننا غير راضين عن الحجم الحالي للدعم المالي في ضوء العبء”.

وتأثرت مصر بشكل خاص بارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا، وهي دولة مصدرة رئيسية للحبوب، كما أدى انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس إلى تفاقم هذه المخاوف.

الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيض الديون عن مصر

وفي نوفمبر 2023، تردد أن الاتحاد الأوروبي يدرس وضع خطة لحشد ما يصل إلى 10 مليارات يورو من الاستثمارات وربما تخفيض للديون للمساعدة في استقرار الاقتصاد المصري ومنع الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط.

ولكن لا تتوقع أي إعلانات جديدة عن المساعدات للشركاء جنوب المتوسط وعلى رأسها مصر حتى يقوم الاتحاد الأوروبي بتسوية مشاكل الميزانية الخاصة به – ويقرر حجم الأموال الإضافية التي يمكنه توفيرها للهجرة – في قمة القادة المقبلة في الأول من فبراير المقبل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، خلال ورشة عمل أن مصر تُعزز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة»، عبر «التوسع في برامج دعم الشباب اقتصادياً وتأهيلهم لسوق العمل».

وتابعت القباج أن «(الهجرة غير المشروعة) تضيف تحديات حقيقية تواجه الدول، بالإضافة إلى ما تواجهه من تحديات تنموية تهدد حياة الشباب في أثناء رحلة الهجرة، وتهدد استقرارهم المعنوي والمهني والأسري في عدم تغطيتهم بأي سبل من الحماية الصحية والتأمينية».

وأضافت أن «(الهجرة غير المشروعة) تُحمل الدول والشعوب أعباء اقتصادية واجتماعية إضافية من أجل استضافة المهاجرين واللاجئين غير المقيدين بشكل شرعي».