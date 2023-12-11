24 ساعة لإعلان نتائج المفاوضات الأخيرة لاتفاق 28 cop المناخي

يتوقع أن تعلن المفاوضات النهائية لمؤتمر الأطراف “كوب 28” غدا نتائج المناقشات المتعلقة بمسودة الاتفاق الجديد للحد من تداعيات المناخ.

وقال الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية”سايمون ستيل” خلال المؤتمر المنعقد في مدينة إكسبو دبي، أن لدى المفوضين في (كوب 28) فرصة خلال 24 ساعة القادمة لبدء فصل جديد، مشيرا إلى مسودة جديدة لاتفاق محتمل ستنشر قريبا.

كما أكد على ضرورة إزالة العوائق التكتيكية بهدف التوصل إلى اتفاق وأن يكون التمويل هو الأساس لتوسيع نطاق العمل المناخي بالإضافة إلى المزيد من المرونة التي تسهم في حماية البشر في الدول العالم من تداعيات تغير المناخ.

فيما تحدث أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي على هامش (كوب 28)، عن ضرورة البحث عن حلول لقضايا المناخ والوصول إلى ضمان للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق العدالة المناخية.

ويناقش عدد من المسؤولين الحلول الممكنة لمواجهة تغيير المناخ وآثاره من خلال (كوب 28)، الذي يهدف للوصول إلى حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ والحفاظ على كوكب الأرض، ويتطلب الاتفاق في المفاوضات النهائية موافقة جميع الأطراف.

ووفقا لتصريحات مسؤولين عبر وسائل الإعلام الرسمية، تم الإعلان عن إطلاق سياسة وطنية متخصصة ومشاريع ومبادرات نوعية في دولة الإمارات؛ أهمها إطلاق سياسة وطنية تختص بإنتاج الهيدروجين خلال العام 2025، والتي تستهدف إنتاج الهيدروجين من النفايات ثم استخدامه في الشاحنات وتأسيس بنيه تحتية متكاملة لشحن السيارات الكهربائية تشمل منصة وتطبيقا رقميا، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين في قطاع النقل الثقيل.

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية للشؤون الطاقة والبترول في الإمارات، المهندس شريف العلماء: ” أن (كوب 28) يعد فرصة أمام المجتمع الدولي للوصول إلى حلول لحماية كوكب الأرض، فيما تحدث وزير المساعد بقطاع الكهرباء والمياه في الإمارات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية(وام)؛ عن تطوير بنى تحتية وطنية تنظيميه لتأسيس منشآت إنتاج الوقود المستدام، والتي تستهدف إنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنويا بحلول عام 2030، إضافة إلى سياسة الوقود المستدام في قطاع الطيران الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

فيما تحدث وزير البيئة الياباني “ماتسوزاوا يوتاكا”، عن التزام بلاده بتخصيص ميزانية تبلغ 70 مليار دولار لتمويل العمل المناخي في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة تحول الدول في اقتصاداتها لخفض صافي انبعاث الكربون إلى الصفر بحلول 2055، ووعد الوزير بتسخير كافة التقنيات والخبرات الحديثة التي تملكها اليابان لدعم الجهود الدولية للعمل المناخي.



من جانب نوه الدكتور مصطفى كمال رئيس وحدة برنامج الوظائف الخضراء بمنظمة العمل الدولية، عن مميزات الاقتصاد الأخضر وما يقدمه من فرص وظيفية حيث يتوقع أن يوفر الاقتصاد الأخضر 100 مليون وظيفة في عام ٢٠٣٠، مشيرا إلى خطر فقدان 8 ملايين وظيفة في قطاع الطاقة بسبب التغير المناخي.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه منظمات حكومية وكيانات من الأمم المتحدة بجانب وفود وزارية رفيعة المستوى للعمل المناخي لبحث آثار التغير المناخي.

OPED in @geonews_english, @COP28_UAE is akin to the Olympics of climate change, where the pursuit of environmental excellence is a collective journey. Success is measured not in medals but in milestones towards a sustainable and resilient world. #COP28https://t.co/K53c8Ho0S6 — Dr. Khalid Waleed (@KhalidWaleed_) December 11, 2023