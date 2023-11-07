مجلس الوزراء السعودي يعتمد 10 مذكرات تفاهم مع 9 دول

أصدر مجلس الوزراء السعودي، 14 قرارا في اجتماعه الأسبوعي في الرياض، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

واطلع مجلس الوزراء السعودي، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل، وينبع، وهيئة حقوق الإنسان، وصندوق النفقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

وتابع المجلس، التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجددا التأكيد على استمرار السعودية، في أداء دورها التاريخي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وإطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة المدنيين في غزة وإغاثتهم، ومواصلة السعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل، والشامل للقضية الفلسطينية.

شملت القرارات، الموافقة على 10 مذكرات تفاهم مع 9 دول في مجالات تنمية الصادرات، والخدمات البيطرية، والمشاورات السياسية، ومكافحة الفساد، ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وغسل الأموال.

كما تضمنت القرارات، تفويض 5 وزراء سعوديين، أو من ينوبونهم، في بحث مشروعات مذكرات تفاهم، في عدة مجالات، مع 7 دول، و3 منظمات دولية.

أولا: مجلس الوزراء السعودي يوافق على مذكرات التفاهم

1- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، بين هيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

2- تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين السعودية، ومصر، لمدة 5 سنوات.

3- وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية، ووزارة خارجية منغوليا.

4- الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته، بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية وكل من:- الهيئة المعنية بالجرائم المالية والاقتصادية في نيجيريا، وهيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في كينيا.

5- الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بين رئاسة أمن الدولة في السعودية، والإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا.

6- كما وافق مجلس الوزراء السعودي على مذكرات تفاهم بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وكل من:

الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية ومعالجتها في السنغال.

وحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية بنين.

الوكالة الوطنية للتحريات المالية في جمهورية تشاد.

وحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية في جمهورية توغو.

ثانيا: الموافقة على تفويض عدد من الوزراء، لبحث مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول والمنظمات الدولية

1- فوّض مجلس الوزراء السعودي وزير التجارة- أو من ينوب عنه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك.

2- تفويض وزير السياحة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين التونسي والإيفواري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

3- تفويض وزير السياحة أو من ينوب عنه بالتباحث مع الاتحاد الأفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة السعودية، والاتحاد الأفريقي للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.

4- تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية- أو من ينيبه- بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والجانب الرواندي، والجانب الجيبوتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات الحكومة الرقمية.

5- تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.

6- تفويض وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على النفط- أو من ينوب عنه- بالتباحث مع الحكومات والمنظمات الدولية ذات العلاقة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

7- تفويض وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على النفط- أو من ينوب عنه- بالتباحث مع المنظمة الأفريقية للتقييس في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.