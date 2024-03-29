موانئ دبي العالمية تنشئ محطة جديدة في ميناء “سانتوس”

وقعت موانئ دبي العالمية “DP World”، مشغل الموانئ الإماراتية، اتفاقية مدتها 30 عامًا مع شركة “رومو”، مشغل السكك الحديدية البرازيلية الرائدة، لإنشاء محطة جديدة للحبوب والأسمدة في ميناء “سانتوس“، وفقًا لبيان.

ومن شأن الاتفاقية أن تعزز الطاقة الاستيعابية للميناء بحوالي 12.5 مليون طن سنويًا، بما في ذلك 9 ملايين طن من الحبوب و3.5 مليون طن من الأسمدة.

وستقوم شركة “رومو”، بضخ استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في المشروع.

موانئ دبي العالمية تنشئ محطة في ميناء “سانتوس”

سيتم تطوير المحطة الجديدة في محطة الاستخدام الخاص التابعة لموانئ دبي العالمية على الضفة اليسرى لسانتوس.

وتبلغ فترة التشغيل الأولية للاتفاقية 30 عامًا، مع خيار التمديد بشرط موافقة موانئ دبي العالمية.

وستشرف موانئ دبي العالمية، على عمليات الموانئ، بما في ذلك حركة البضائع.

ومن المتوقع أن يستغرق البناء حوالي 30 شهرًا، عند استيفاء الشروط السابقة مثل الموافقات الحكومية، حسبما ذكر البيان.

موانئ دبي العالمية تستثمر 50 مليون دولار في المحطة

واستثمرت موانئ دبي العالمية، حوالي 50 مليون دولار كجزء من مشروع أكبر لتوسعة المحطة بتكلفة 85 مليون دولار لتعزيز عمليات الحاويات في الميناء، حيث استحوذت على 21 أصلا جديدا للميناء لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 1.7 مليون حاوية نمطية، وفقا لبيان منفصل صدر الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، تخطط الشركة المشغلة للميناء لتعزيز قدرتها على مناولة الحاويات عالمياً بنحو 7.6 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدماً إلى 102.6 مليون حاوية مكافئة بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بـ 95 مليون حاوية مكافئة في العام السابق، وفق ما نقلته صحيفة الإمارات اليوم نقلاً عن وثيقة لموانئ دبي العالمية.

ما هي الحاوية المكافئة؟

TEU هو قياس قياسي في صناعة الشحن، والمحطات الطرفية، ويعتمد على أبعاد حاوية شحن مشتركة يبلغ طولها عشرين قدمًا. ويشير الاختصار إلى وحدة تعادل عشرين قدمًا، على سبيل المثال، يمكن اعتبار الحاوية ذات الطول المزدوج بمثابة وحدتين مكافئتين.

توسعات موانئ دبي العالمية

وستضيف مشغل الموانئ الإماراتية، حوالي مليون حاوية نمطية إلى سوقها في جدة، وحوالي 900 ألف حاوية نمطية إلى بوابة لندن، و400 ألف حاوية نمطية إلى كل من ميناء بوسان في كوريا الجنوبية، وميناء كوشين في الهند.

ومن المقرر إضافة 3 ملايين حاوية أخرى إلى منشآتها الصينية، و400 ألف حاوية إلى السوق البلجيكية، و300 ألف حاوية إلى ميناء السخنة في مصر، وميناء دار السلام في تنزانيا، و200 ألف حاوية إلى موانئ فانكوفر الكندية، وميناء كالاو في بيرو.