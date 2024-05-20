من سيدير إيران بعد مقتل رئيسي؟

مع تأكيد خبر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان في حادثة تحطم طائرة مروحية بشمال شرقي البلاد، يبرز السؤال من سيدير شؤون البلاد لحين اجراء انتخابات رئاسية؟ وما هي آلية انتقال السلطة في البلاد؟

ينص الدستور الإيراني على آلية لخلافة الرئيس في حالة عجزه عن أداء مهامه أو وفاته، وذلك لضمان استمرارية السلطة التنفيذية وعدم حدوث فراغ دستوري.

وبموجب المادة 113 من الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلاد بعد منصب المرشد الأعلى، ويتولى مسؤولية تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.

وفي حالة وفاة الرئيس أثناء توليه منصبه، ينص الدستور على أن يتولى نائبه الأول مهام الرئاسة، وذلك بتأكيد من المرشد الأعلى الذي يمثل أعلى سلطة في البلاد.

ولضمان انتقال سلس للسلطة، يشكل مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، مهمته الإشراف على تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يومًا كحد أقصى.

من هو محمد مخبر الرئيس المؤقت لإيران؟

سيتولى محمد مخبر (68 عاما)، نائب الرئيس الإيراني منصب الرئاسة بشكل مؤقت وستكون مهمته الأساسية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يومًا.

ولد في 1 أيلول/سبتمبر 1955 ويعد مقربًا من المرشد الأعلى علي خامنئي.

تم تعيينه في منص النائب الأول للرئيس في 2021 لدى انتخاب رئيسي.

يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة.

ترأس سابقًا صندوق ستاد للاستثمار المرتبط بالمرشد الأعلى.