انطلق اليوم الاجتماع الخاص بمنتدى الاقتصاد العالمي في مدينة الرياض، وهو أول مناسبة من نوعها تُعقد خارج أراضي سويسرا، حيث تجمعت نخبة من الخبراء والقادة الدوليين لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة، تحت شعار “الطاقة والمناخ والاضطرابات الجيوسياسية”.

يأتي هذا المنتدى في وقت تشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالطاقة، والمناخ، والاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية.

في سياق المنتدى، شدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على ضرورة وضع سياسات جديدة لمواجهة القيود المفروضة على التجارة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة. وأكد الجدعان على أهمية مراجعة خطط الدول لمواجهة تلك الصدمات، مشيرًا إلى أن العالم يدفع ثمنًا باهظًا للانقسامات بين الدول.

وأضاف الجدعان أن هناك تفاوتًا شديدًا بين الدول من حيث أدائها الاقتصادي، مما يتطلب تكييف وتعديل المخططات الاقتصادية للتعامل مع التطورات العالمية. وأكد أن رؤية المملكة 2030 تركز على النمو النوعي بدلاً من الكمي، مع التركيز على تحويل الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.

ومن جانبه، أشار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن التحول نحو الطاقة الخضراء يواجه تحديات متعددة، منها عدم وضوح السياسات وغياب الحوافز ومستلزمات الإنتاج والتطوير. ودعا إلى وضع ضوابط وحوافز لتحويل الطاقة إلى الطاقة النظيفة.

أضاف الوزير السعودي خلال جلسة “التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية” في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي: “السعودية تريد أن تمد العالم بكافة أنواع الطاقة سواء كانت هيدروجينية أو نووية. فنحن نريد مد العالم بالطاقة أياً كان نوعها”.

وختم الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بتأكيد رغبة المملكة في توفير جميع أنواع الطاقة للعالم، مؤكدًا أن التحديات في مجال الطاقة تتطلب جهودًا مشتركة للتغلب عليها.

من جهة أخرى، تحدث وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، عن دور الذكاء الاصطناعي في المستقبل الاقتصادي، مشيراً إلى إمكانية مساهمته بتريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.

يُذكر أن منتدى الاقتصاد العالمي يجمع أكثر من 700 مشارك من مختلف دول العالم، بما في ذلك الخبراء، والمفكرين، وقادة الرأي، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال.

كما تتنوع جلسات المنتدى بين مناقشة أهمية التحول نحو الطاقة الخضراء، وتأثيرات التغيرات المناخية على الاقتصادات العالمية، والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العالم في الوقت الراهن.

و يعتبر منتدى الاقتصاد العالمي منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات الاقتصاد والتنمية، ولتحديد السياسات العالمية التي تسهم في مواجهة التحديات الراهنة.

فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: الطاقة هي الشريان الأساسي لاقتصادنا وعلينا أن نستثمرها في حلول جديدة#SpecialMeeting24#الاجتماع_الخاص_بالرياض#الإخبارية pic.twitter.com/Ea3znvTJ77 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 28, 2024