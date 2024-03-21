منطقة اليورو تواصل انكماشها

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو، الصادرة عن “إس آند بي غلوبال” يوم الخميس، انكماش نشاط الأعمال للشهر العاشر على التوالي، مع ارتفاع طفيف في آذار/مارس الجاري.

وبلغ المؤشر 49.9 نقطة في الشهر الحالي، مرتفعًا من 49.2 نقطة في شباط/فبراير المنصرم، ليسجل أعلى قراءة له في 9 أشهر، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى الانكماش.

وعلى صعيد القطاعات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 45.7 نقطة من 46.5 نقطة، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.1 نقطة من 50.2 نقطة، ليسجل أعلى مستوياته في 9 أشهر.

وتعكس هذه البيانات استمرار التحديات التي تواجهها منطقة اليورو، مع تأثر الاقتصاد بالحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، يشير تحسن مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى بعض التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد، خاصة مع نمو النشاط للشهر الثاني على التوالي.

وعلى صعيد أكبر الاقتصادات الأوروبية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المجمع في ألمانيا إلى 47.4 نقطة من 46.4 نقطة في شباط/فبراير، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 49.8 نقطة من 48.3 نقطة، لكن نظيره الصناعي تراجع إلى 41.6 نقطة من 42.5 نقطة.