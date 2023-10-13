مصر تسعى لزيادة قرض صندوق النقد الدولي لأكثر من 5 مليارات دولار

أبرز تقرير لوكالة “بلومبرغ” مساع مصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة برنامج الإنقاذ الخاص بمصر إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين عن الموضوع أن مصر ترى أنها واثقة من قدرتها على التغلب على العقبات التي تواجه حزمتها الحالية، من خلال معالجة المخاوف بما في ذلك سياسة العملة.

وأكدت المصادر أن “أي إعلان عن زيادة محتملة عن مبلغ 3 مليارات دولار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي لن يأتي إلا بعد أن تُكمل مصر مراجعاتها المتأخرة للبرنامج”.

في حال التوصل إلى اتفاق، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد الذي يعاني من أعمق أزمة منذ عقود. تعد مصر بالفعل ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وتواجه احتياجات تمويلية يقدرها “مورغان ستانلي” بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في حزيران/يونيو 2024، بما في ذلك مدفوعات للصندوق.

مراجعات متأخرة

لم يكمل صندوق النقد ومقره واشنطن حتى الآن المراجعات المقررة في البداية في آذار/مارس وأيلول/سبتمبر، مع بقاء إدارة العملة في مصر حجر العثرة الرئيسي.

من المحتمل أن تقوم بعثة من الصندوق بزيارة البلاد لبدء المراجعتين في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر تقريباً، وفقاً للأشخاص. وقالوا إنه من المقرر مناقشة عدة خيارات خلال الزيارة، بما في ذلك طريق التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة.

أضافوا أن إصلاح سياسة العملة سيتم بعد الانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ديسمبر، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القروض المتأخرة.

تدين مصر لصندوق النقد الدولي بنحو 22 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.

أزمة العملة

مع تعرضها لأسوأ أزمة في صرف العملات الأجنبية منذ سنوات، خفضت الحكومة قيمة عملتها ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث خسر الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار.

لكن مصر لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بوعودها بالسماح بما وصفه البنك المركزي بنظام سعر الصرف “المرن الدائم”. وبعد تخفيضات سابقة لقيمة العملة، أعقبت فترات طويلة من الاستقرار في الجنيه فترات من الانخفاض.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الأسبوع الماضي إن البلاد “سوف تستنزف” احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.