تقرير يكشف أكبر مصدر قلق للشركات الأمريكية في الصين

لا تزال التوترات المتصاعدة بين بكين وواشنطن هي مصدر القلق الأكبر للشركات الأمريكية العاملة في الصين، وفقا لتقرير صادر عن غرفة التجارة الأمريكية في الصين صدر اليوم الثلاثاء.

وقال المسح الذي شمل شركات أمريكية إن السياسات والتنفيذ غير المتسقة وغير الواضحة وارتفاع تكاليف العمالة وقضايا أمن البيانات كانت من بين المخاوف الرئيسية الأخرى.

وأكد أيضا أنه على الرغم من إصرار القادة الصينيين على أن بكين ترحب بالشركات الأجنبية، إلا أن الكثير منها لا يزال يواجه عوائق أمام المنافسة الحرة.

وقال التقرير: “صرحت الحكومة الصينية بأنها تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن العديد من أعضائنا ما زالوا يواجهون عوائق أمام الاستثمار والعمليات، بما في ذلك السياسات التي تميز ضدهم وحملات العلاقات العامة التي تثير الشكوك في الأجانب”.

تحسن العلاقات الأمريكية الصينية في 2024

ورحب التقرير بتحسن العلاقات في عام 2023 والذي توج باجتماعات القمة بين الزعيم الصيني شي جين بينغ والرئيس جو بايدن، لكنه قال إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني “تلوح في الأفق” بشأن بيئة الأعمال المستقبلية.

من غير الواضح ما هي التداعيات التي قد يخلفها فوز بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب على العلاقات. لكن ترامب قد يؤدي إلى تعميق الحرب التجارية التي بدأها خلال فترة ولايته الأولى. وقد يؤدي خطابه الصارم بشأن الصين ونهجه الانعزالي في السياسة الخارجية إلى تفاقم حالة عدم اليقين.

وفي الآونة الأخيرة، زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بكين، حيث أثارت المخاوف من أن الطاقة الفائضة المحتملة في الصناعات الصينية مثل السيارات الكهربائية وصناعة الصلب والألواح الشمسية قد تؤدي إلى مزاحمة الشركات المصنعة الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية.

وذكر التقرير أن الغرفة تعتبر التبادلات والاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين أولوية قصوى.

وقال التقرير إن الشركات الأمريكية تشعر بالإحباط بسبب بطء التقدم في وعود الصين بتكافؤ الفرص بين الشركات الأجنبية والصينية. وفي الوقت نفسه، أدت ضوابط التصدير الأمريكية المشددة والقيود الأخرى إلى رفع تكاليف ممارسة الأعمال التجارية.

وشهدت الشركات الأمريكية العاملة في الصين تحسنا في الأرباح العام الماضي، على الرغم من أن أقل قليلا من النصف يتوقع أن تحقق أرباحا في عام 2024.

ومع ذلك، قال العديد من أعضاء الغرفة الأمريكية إنهم أكثر تفاؤلاً بشأن نمو الاقتصاد الصيني.

ومن بين توصياته العديدة، حث التقرير الصين على إنشاء وتنفيذ “سياسات اقتصادية شفافة وعملية تعامل الكيانات المحلية والأجنبية على قدم المساواة”.

مخاوف رجال الأعمال

وفي إشارة إلى المخاوف من تعرض رجال الأعمال لخطر الوقوع في اتهامات بانتهاك الأمن القومي الصيني، ناشد التقرير أيضا قادة الصين توضيح وتضييق نطاق قانون مكافحة التجسس في البلاد لمنعه من التدخل في العمليات التجارية العادية. .

ويحتوي التقرير أيضا على توصيات للجانب الأمريكي، بما في ذلك تقديم سياسات واضحة بشأن التأشيرة للطلاب الصينيين لإظهار أنه سيتم الترحيب بهم. وقال التقرير إنه بالمثل، ينبغي تشجيع الطلاب الأمريكيين على الدراسة في الصين.

كما دعا التقرير المسؤولين الأمريكيين إلى تجنب اللجوء إلى الضوابط الأحادية التي قد تكون غير فعالة وتفشل في تحقيق أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وأضاف أنه يتعين على واشنطن التعامل مع الشركات الصينية للسماح لها بمعالجة المخاوف المتعلقة بضوابط التصدير مثل الاستخدام العسكري للتكنولوجيات المدنية قبل أن تخضع الشركات للعقوبات.

وقدم التقرير ثنائي اللغة المكون من 617 صفحة مئات التوصيات التي تغطي مجموعة واسعة من الصناعات، من الرياضة والبث عبر الإنترنت إلى قضايا السلامة المهنية وإدارة حركة المرور في المناطق الريفية.

ولا تخطط الشركات الأمريكية عموما لنقل سلاسل التوريد خارج الصين نظرا لحجمها وأهميتها كسوق يضم 1.4 مليار شخص. لكن التقرير قال إن استعدادهم لزيادة الاستثمارات هناك وجعلها محور اهتمامهم الاستراتيجي آخذ في التناقص مع تضاؤل ​​مزاياها.