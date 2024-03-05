مبادلة للاستثمارات المالية تعيد إحياء خطط إنشاء بورصة منافسة في البرازيل

تخطط شركة مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، لإنشاء بورصة للأوراق المالية في البرازيل من خلال شركتها التابعة، Americas Trading Group “ATG”، لمنافسة B3.

وتعتزم “ATG” إنشاء بورصة جديدة في ساو باولو بحلول عام 2025، بهدف تعزيز المنافسة، وربما تقليل تكاليف الإدراج والتداول للشركات في البرازيل.

وهذه المبادرة، التي لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، هي قيد المناقشة، حسبما ذكرت بلومبرغ نقلاً عن مصدر لم تسمه.

مبادلة للاستثمارات المالية تستحوذ على ATG

واستحوذت مبادلة للاستثمارات المالية على ATG في فبراير 2023، وعينت كلاوديو براكونيك رئيسًا تنفيذيًا، معربة عن نيتها دعم تطوير أسواق رأس المال الإقليمية، وتوسيع أعمال ATG.

في عام 2013، خططت ATG لإطلاق بورصة من خلال شراكة مع مجموعة NYSE المعروفة باسم ATS، ومع ذلك، لم يؤت المشروع ثماره.

مبادلة تعتزم إحياء بورصة منافسة في البرازيل

ويوم الجمعة، كانت صحيفة أو جلوبو البرازيلية قد كشفت خطط مبادلة لإحياء خطة إطلاق البورصة.

مبادلة للاستثمارات المالية، التي تدير أكثر من 20 مليار دولار، جمعت صندوقين للفرص في البرازيل بالتزامات إجمالية تزيد على مليار دولار، وفقا لموقعها.

وفي 21 فبراير الماضي، استحوذت شركة مبادلة كابيتال الإماراتية، التابعة لمجموعة مبادلة للاستثمار، على 38.5% من أسهم شركة “زامب” المشغلة لسلستي مطاعم “برجر كينج” و”بوبيسيس” في البرازيل.

وتستثمر شركة مبادلة للاستثمار، أكثر من 5 مليارات دولار في البرازيل من خلال شركة مبادلة كابيتال منذ 2012، التي لديها مكتب في ريو دي جانيرو، وتدير حاليا أصولا برازيلية في مجالات عديدة منها تكرير النفط، وتشغيل محطات رسوم الطرق، وخط مترو.

وأكتوبر الماضي، أغلقت “مبادلة” الاكتتاب في صندوق استثمارها الثاني في البرازيل باستثمارات بلغت 710 ملايين دولار.

ويستثمر هذا الصندوق بشكل أساسي في امتلاك حصص مسيطرة في شركات ناضجة تواجه بعض التعقيدات، أو الأزمات المالية لكنها تمتلك أسس اقتصادية قوية.